Cientistas alcançam a medição mais exata do Universo e revelam que "algo está nos escapando"

Uma medição internacional mensura a expansão do Universo com precisão histórica e confirma a deformação de Hubble, indicando que nosso modelo cosmológico necessita de novas ideias fundamentais na física moderna.

Desde o Big Bang, o Universo tem crescido; medir essa expansão tem sido uma tarefa que leva quase 100 anos.

Desde o seu nascimento, há cerca de 13,8 bilhões de anos, o Universo tem estado em constante expansão. Para explicar a estrutura atual das galáxias e do próprio espaço-tempo, e para antecipar o seu destino final, precisamos compreender e reconstruir essa expansão.

A forma como os astrônomos medem a expansão do Universo é através da constante de Hubble (Ho), um parâmetro que relaciona distância e velocidade. Medir essa constante com precisão ajuda a determinar a velocidade de expansão, a idade e o tamanho do Universo.

O problema surge quando diferentes técnicas de medição produzem resultados incompatíveis. Dependendo de onde, como (e quando) observamos, a expansão parece seguir taxas diferentes, um fato preocupante porque as equações deveriam descrever um Universo coerente e consistente.

Essa discrepância é conhecida como tensão de Hubble e representa um dos maiores enigmas do nosso tempo. Não se trata de um simples erro experimental, mas de uma diferença que resistiu a anos de observações independentes e cada vez mais precisas, realizadas com instrumentos de última geração.

Utilizando a cosmografia com atraso temporal, eles descobriram que a constante de Hubble (H₀) não corresponde aos valores previstos. Crédito: Observatório Keck.

Resolver essa "tensão" não é um mero detalhe técnico, mas uma oportunidade histórica, pois se as medições estiverem corretas, então algo fundamental está faltando em nossa descrição cosmológica do Universo, o que abre caminho para uma nova física que descreva o futuro do nosso lar.

Duas expansões, um Universo

Quando os astrônomos observam a luz emitida imediatamente após o Big Bang, também conhecida como radiação cósmica de fundo em micro-ondas, obtêm uma taxa de expansão de cerca de 67 quilômetros por segundo por megaparsec, uma taxa moderada que reflete um crescimento relativamente lento do cosmos primordial.

No entanto, ao estudar galáxias próximas, os resultados mudam drasticamente. Usando supernovas e estrelas variáveis como referências de distância, os cálculos ultrapassam 73 quilômetros por segundo por megaparsec, uma expansão significativamente mais rápida.

O efeito de lente gravitacional, uma solução da Teoria da Relatividade Geral, é o maior auxílio na medição de objetos distantes. Crédito: Observatório Keck.

Essa diferença não é trivial nem estatisticamente insignificante, visto que ambas as medições são precisas, repetíveis e consistentes dentro de suas respectivas metodologias. O verdadeiro problema surge ao descrever o mesmo universo que, segundo as leis conhecidas, não deveria se comportar de duas maneiras incompatíveis simultaneamente.

Portanto, os astrofísicos falam da tensão de Hubble como um conflito real, não um erro passageiro. Resolvê-lo envolve decidir se alguma medição está incompleta ou se, de fato, nossa compreensão fundamental do cosmos precisa de uma profunda revisão conceitual e matemática.

A medição mais precisa já realizada

Recentemente, uma equipe de pesquisadores apresentou uma das medições mais precisas da expansão cósmica até o momento, utilizando uma combinação de observações espaciais e terrestres. Isso fortaleceu a análise estatística e minimizou os vieses que afetavam cálculos anteriores.

O estudo empregou métodos totalmente independentes das abordagens tradicionais. Em vez de se basear apenas em diferentes distâncias, aplicou técnicas capazes de medir diretamente as distâncias cósmicas, reduzindo assim o acúmulo de erros sistemáticos que surgem após vários conjuntos de medições.

Uma dessas técnicas foi a cosmografia com retardo temporal, baseada em lentes gravitacionais. Quando uma galáxia massiva curva a luz de um objeto distante, múltiplas imagens são produzidas, cuja variação temporal permite o cálculo de distâncias com enorme precisão geométrica e física.

A equipe combinou dados do Telescópio Espacial James Webb com observatórios terrestres como o Keck, possibilitando a análise simultânea da dinâmica estelar e da geometria do espaço, confirmando que a rápida expansão do Universo local é real e não meramente observacional.

Ao infinito e além (do horizonte cosmológico)

Com a confirmação da autenticidade da estirpe de Hubble, a mensagem é clara: o modelo cosmológico padrão está incompleto. Embora tenha sido extraordinariamente bem-sucedido, agora enfrenta uma falha que pode apontar para a existência de processos físicos desconhecidos atuando nos primeiros momentos do Universo.

Uma hipótese propõe a presença de energia escura primordial. Essa forma exótica de energia teria impulsionado uma expansão acelerada logo após o Big Bang, alterando a evolução subsequente do cosmos e deixando vestígios que observamos hoje como discrepâncias entre medições antigas e modernas.

Outra possibilidade sugere a existência de novas partículas subatômicas ainda não detectadas. Se o Universo primordial continha componentes adicionais e invisíveis, suas interações teriam alterado a taxa de expansão global, forçando-nos a expandir o repertório da física para além do Modelo Padrão atual.

Esse cenário entusiasma os cosmólogos porque descobrir que algo essencial está faltando em nossa teoria representa uma oportunidade única. Resolver a tensão de Hubble poderia desencadear uma revolução científica que transformaria nossa compreensão do Universo e de suas leis mais profundas.