Invasão de grilos: Santa Maria, no RS, enfrenta o fenômeno da proliferação massiva dos insetos após chuvas

O amadurecimento fisiológico acelerado provocado pela junção de calor intenso e umidade elevou a população de insetos na cidade gaúcha e gerou uma sinfonia noturna contínua.

A matemática de Dolbear e a biologia justificam o canto acelerado dos grilos na cidade universitária gaúcha. Foto: Adobe Stock

Nas últimas semanas, um aumento expressivo na população de grilos tem surpreendido os moradores da cidade de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul. O som estridente e contínuo sinaliza a presença atípica desses insetos em muitas áreas urbanas e residenciais locais.

Esse evento peculiar resulta das condições meteorológicas recentes, que foram marcadas por dias de calor intenso intercalados com chuvas. A combinação climática acelerou o desenvolvimento da espécie, promovendo a eclosão simultânea de milhares de ovos adormecidos no solo urbano.

Estudos científicos sobre ecofisiologia e reprodução

Pesquisas focadas na ecofisiologia térmica explicam perfeitamente a dinâmica biológica dos insetos sob forte aquecimento. O estudo publicado em 2022 por Natalia Hermansa e equipe analisou detalhadamente a influência da temperatura na reprodução do grilo da espécie Gryllus assimilis.

Os cientistas mantiveram os animais em laboratório sob temperaturas controladas de 20°C, 25°C e 29°C. Os resultados empíricos demonstraram que os ambientes mais quentes encurtam o tempo de eclosão das larvas, acelerando significativamente o ciclo de vida fisiológico.

O calor intenso atua como um forte catalisador ambiental, permitindo que as pequenas ninfas atinjam a fase reprodutiva rapidamente. No caso do Rio Grande do Sul, o episódio foi originado por uma junção natural de muito calor e umidade extrema.

Outras investigações acadêmicas indicam que flutuações intensas do clima alteram fortemente os cronogramas reprodutivos na natureza. Em épocas de frio, o metabolismo celular costuma desacelerar e a transição para a maturidade pode se estender por vários meses.

A comunicação acústica e a matemática de Dolbear

A ciência também embasa o modo como o clima afeta a comunicação sonora entre esses peculiares animais silvestres. Sendo criaturas de sangue frio, a temperatura corporal muda conforme o meio externo, alterando o metabolismo de forma direta e acentuada.

O aquecimento acelera as funções corporais globais, tornando a musculatura do pequeno inseto muito mais ágil e predisposta. Esse movimento rápido intensifica a estridulação, que é a fricção rítmica das asas utilizada para gerar aquele barulho característico.

Combinação de forte calor e umidade alterou o ecossistema urbano no interior do Rio Grande do Sul. Foto: Ilustração/ Infográfico

Essa forte conexão foi documentada formalmente em 1897 pelo físico americano Amos Dolbear, após longas análises em campo. Ele publicou o pioneiro artigo "The Cricket as a Thermometer", estabelecendo a relação de grandeza que ficou conhecida mundialmente como Lei de Dolbear.

A regra acadêmica fornece uma equação exata para calcular a temperatura externa através da simples contagem dos sons ritmados. Isso comprova que a biologia responde prontamente ao ambiente, emitindo cantos mais sutis e lentos apenas quando os termômetros caem consideravelmente.

Medidas de prevenção e segurança nas grandes cidades

Apesar do desconforto sonoro contínuo, a presença massiva desses insetos não apresenta grandes ameaças sanitárias ou ambientais diretas. A literatura acadêmica especializada garante que eles buscam abrigo temporário e não transmitem doenças nocivas para a população humana afetada.

A invasão de apartamentos e casas ocorre sobretudo pela grande atração que a iluminação artificial exerce nesses animais noturnos. As potentes luzes brancas geram estímulos visuais que acabam desviando as colônias das suas habituais rotas em meio à vegetação rasteira.

Para minimizar o convívio indesejado, a melhor abordagem exige ações práticas de limpeza e bom manejo caseiro sem pesticidas. A troca imediata das lâmpadas brancas por opções de luz amarela nas áreas externas ajuda a espantar pacificamente os visitantes noturnos.

Biólogos desaconselham a aplicação de agrotóxicos ou venenos para tentar combater ativamente essa esporádica migração urbana. Com a consolidação das frentes frias e a diminuição do calor ambiental, aguarda-se uma redução silenciosa e gradual dessa extensa população citadina.

Referências da notícia

Grilos por toda parte: fenômeno chama atenção e intriga moradores em Santa Maria. 27 de abril, 2026. Redação do Diário.

Influence of ambient temperature on reproduction of the red-headed cricket (Gryllus assimilis). 1 de janeiro, 2022. Natalia Hermansa, Kamil Kustra, Magdalena Trela, Marcin W. Lis.