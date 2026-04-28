Show da Shakira no Rio: veja a previsao do tempo para o megashow em Copacabana

Cantora colombiana fará um megashow no próximo sábado, dia 2 de maio, à noite, na Praia de Copacabana, na Zona Sul do Rio de Janeiro. Veja aqui como fica o tempo neste dia, inclusive durante a apresentação.

Palco sendo montado nas areias de Copacabana, no Rio, para o show da Shakira. Foto: Marcia Foletto.

A famosa cantora colombiana Shakira fará um megashow gratuito na orla da Praia de Copacabana, Zona sul do Rio de Janeiro, no próximo sábado, dia 2 de maio, como parte do projeto ‘Todo Mundo no Rio’.

A apresentação da artista está prevista para começar às 21h45, segundo o cronograma oficial, e a expectativa é que 2 milhões de pessoas acompanhem a apresentação na praia.

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E você vai curtir a festa por lá? Então já se prepare e acompanhe aqui conosco como ficará o tempo ao longo do dia, inclusive durante a apresentação. Saiba mais abaixo.

Como estará o tempo no show da Shakira?

Um sistema de alta pressão atmosférica está predominando sobre a Região Sudeste do Brasil, mantendo o tempo firme e seco, com tardes de sol e temperaturas acima do normal para esta época do ano.

Sendo assim, essas condições de tempo mais estável serão registradas ao longo desta semana no estado do Rio de Janeiro, incluindo a capital fluminense, onde o show será realizado.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para sábado (2 de maio) de tarde (15h) à esquerda, e de noite (21h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF. Como observa-se, não há previsão de chuva durante o show em Copacabana na capital fluminense.

As manhãs no Rio de Janeiro começam com céu com poucas nuvens e ao longo do dia uma variação entre céu claro e céu com nuvens dispersas. E o sistema meteorológico vai inibir a formação de chuvas em todo o estado até o próximo sábado (2), inclusive na capital.

Dessa forma, a tendência da previsão até o momento indica que no dia do show (sábado, 2 de maio) o tempo firme e o calor vão predominar durante o dia todo na cidade do Rio de Janeiro.

O megashow de Shakira em Copacabana será com tempo firme, céu com algumas nuvens e sensação levemente abafada, mas suportável para um evento ao ar livre.

Ao longo da manhã do sábado (2), teremos céu com poucas nuvens e temperaturas variando entre 22°C e 25°C na capital fluminense. A tarde será de céu claro e as temperaturas se elevam, com a máxima atingindo os 31°C na cidade.

À noite, no momento do show, teremos céu com poucas nuvens e temperatura de 26°C, mas com uma sensação térmica levemente acima disto.

Previsão da temperatura do ar (em °C) para a noite (21h) de sábado (2 de maio), segundo o modelo europeu ECMWF. As temperaturas ficarão em torno dos 26°C no momento do show em Copacabana.

Então, se você vai ao show em Copacabana, aproveite muito pois será uma noite de tempo bom! E para quem quer curtir a apresentação mas não pode ir à praia, o megashow será transmitido ao vivo pela TV Globo, pelo canal Multishow e também pelo Globoplay.

Um spoiler: aproveite esses dias de tempo firme e de calor na região, pois a chuva retorna ao estado, inclusive à capital, já no próximo domingo (3) devido à passagem de uma nova frente fria, e que também deixará as temperaturas mais amenas.