Trigo do futuro: big data pode acelerar variedades mais resistentes ao clima

Estudo internacional mostra que integrar grandes bancos de dados genômicos pode acelerar a criação de variedades de trigo mais produtivas e resistentes ao clima, uma estratégia importante diante do avanço do calor, da seca e das doenças.

A ciência usa dados genéticos e climáticos para acelerar o desenvolvimento de variedades de trigo mais produtivas e resistentes.

O trigo está no centro de uma corrida silenciosa entre ciência, clima e segurança alimentar. Enquanto ondas de calor, secas e mudanças no regime de chuvas desafiam lavouras em várias regiões produtoras, pesquisadores buscam formas mais rápidas de identificar quais plantas têm maior chance de produzir bem em ambientes difíceis.

Um novo estudo publicado na Communications Biology mostra que a resposta pode estar na integração de grandes bancos de dados genômicos.

A pesquisa reuniu informações de dois importantes programas de melhoramento de trigo, da University of Sydney e do CIMMYT, somando 11.609 acessos de trigo avaliados em 79 ambientes. O objetivo foi melhorar a previsão do desempenho das plantas e acelerar a seleção de variedades mais adaptadas a diferentes condições climáticas.

Melhoramento do trigo entra na era dos grandes dados

Na prática, o estudo trata de uma mudança importante na forma como novas variedades agrícolas podem ser desenvolvidas. Em vez de depender apenas de testes locais, caros e demorados, os pesquisadores propõem combinar informações genéticas e dados de campo de diferentes programas de melhoramento. Isso amplia a base de comparação e permite prever com mais precisão quais linhagens têm maior potencial.

Novas ferramentas de análise ajudam pesquisadores a prever quais linhagens de trigo podem responder melhor ao calor e à seca.

Esse tipo de abordagem é especialmente relevante para culturas como o trigo, que precisa manter produtividade em ambientes muito distintos. Uma variedade pode responder bem ao calor, outra pode tolerar melhor a seca, enquanto uma terceira pode apresentar boa resistência a doenças. Quando esses dados ficam isolados em programas separados, parte desse conhecimento se perde ou demora mais para chegar ao campo.

Previsão genética pode encurtar o caminho até novas cultivares

O ponto mais forte da pesquisa é que a integração dos dados aumentou a precisão da predição genômica em até 13%. Em termos simples, isso significa melhorar a capacidade de antecipar quais plantas terão melhor desempenho antes que todos os testes de campo sejam concluídos. Para programas de melhoramento, esse ganho pode representar economia de tempo, recursos e área experimental.

O estudo também apresentou um modelo estatístico chamado 3GS, desenvolvido para lidar com grandes volumes de dados de forma mais eficiente.

Segundo os autores, a análise de produtividade em 79 ambientes foi concluída em menos de uma hora usando 10 GB de memória, enquanto modelos tradicionais não terminaram mesmo com 500 GB de memória e mais de um dia de processamento.

Entre os pontos que tornam essa estratégia importante estão:

uso de dados já existentes em diferentes programas de melhoramento;

maior diversidade genética para treinar os modelos;

melhor avaliação de características complexas, como produtividade;

possibilidade de acelerar a seleção de materiais adaptados a calor, seca e doenças;

fortalecimento da colaboração internacional em pesquisa agrícola.

O alerta é estratégico

O estudo não foi feito no Brasil e não aponta uma nova variedade pronta para o produtor brasileiro. Ainda assim, a mensagem interessa diretamente ao país. O Brasil é grande consumidor de trigo e convive com desafios recorrentes de produção, especialmente no Sul, onde o excesso de chuva, o frio, doenças e oscilações térmicas podem afetar lavouras em diferentes fases do ciclo.

A principal oportunidade está no modelo de trabalho: integrar dados, ampliar cooperações e usar ferramentas genômicas para acelerar respostas agrícolas diante de um clima mais instável.

Para o produtor, isso não muda o manejo de uma safra para outra, mas pode influenciar o futuro das cultivares disponíveis no mercado. Em um cenário de maior pressão climática, variedades mais bem adaptadas podem significar maior estabilidade produtiva, menor risco e mais segurança no abastecimento.

Referência da notícia

Large scale wheat data integration improves genomic prediction accuracy with the potential to facilitate international breeding collaborations. 28 de abril, 2026. Jighly, A., Joukhadar, R., Keeble-Gagnere, G. et al.