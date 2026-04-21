Excesso de chuva atrasa a semeadura do trigo no RS enquanto que o clima favorece o PR; entenda aqui

Temporais no oeste gaúcho e uma semana mais seca no centro-norte paranaense redesenham o início do trigo no Sul, num momento em que o Brasil ainda segue dependente de importações e convive com preços elevados do cereal.

Chuva acumulada até sábado (25) mostra volumes muito elevados no Rio Grande do Sul e no entorno, enquanto o Paraná aparece com acumulados bem menores.

O trigo voltou ao centro da conversa no Sul do Brasil justamente quando o plantio de 2026 começa a ganhar ritmo. E o momento chama atenção por dois motivos ao mesmo tempo: no mercado, o cereal segue valorizado, com média de R$ 1.227,27 por tonelada no Rio Grande do Sul em 17 de abril, enquanto a Conab projeta para 2026 uma área menor, de 2,318 milhões de hectares, queda de 5,2% sobre a safra anterior.

Na previsão desta semana, o contraste é claro e rende uma boa fotografia do que está em jogo. Entre 20 e 27 de abril, o oeste gaúcho pode superar 100 mm de chuva com temporais, rajadas e eventual granizo, enquanto no Paraná o tempo tende a ficar mais estável e seco; no centro-norte paranaense, a leitura combina com a sinalização mais seca do Sistema de Tecnologia e Monitoramento Ambiental do Paraná (Simepar) para abril e com previsões locais de vários dias sem chuva em cidades como Maringá.

O começo do plantio já abre em duas pistas

Para o trigo, essa diferença de tempo entre Rio Grande do Sul e Paraná pesa logo na largada. A própria Conab registra que a semeadura nos principais estados produtores do Sul começa a partir de abril, e a previsão inicial para a safra 2026 já embute redução de área, produtividade e produção no país. Em números, a estatal projeta 6,9 milhões de toneladas, 12,3% abaixo da safra anterior, além de importação de 6,77 milhões de toneladas em 2026.

Probabilidade de chuva na quinta-feira mostra maior instabilidade sobre o Rio Grande do Sul e menor chance de precipitação no Paraná.

Na prática, isso significa que a chuva não chega em qualquer momento do calendário. Quando cai forte demais no arranque, ela pode reduzir a janela de entrada das máquinas, atrapalhar preparo de solo e atrasar operações no campo. Já onde o tempo firma por alguns dias, o produtor ganha uma condição mais confortável para organizar a semeadura, ainda que sem garantia de tranquilidade para o restante da temporada. Essa leitura faz sentido especialmente porque o Sul segue como a principal região tritícola do país.

No Rio Grande do Sul, excesso de água vira atraso

No lado gaúcho, o problema desta semana não é falta de água, e sim o contrário. O INMET aponta tempo severo nos primeiros dias, com temporais, chuva intensa, raios, rajadas e granizo, e destaca acumulados acima de 100 mm no oeste do estado. Para uma cultura de inverno que entra no radar agora, esse tipo de padrão pode significar solo encharcado, atraso operacional e mais incerteza numa safra que já nasce sob custo alto.

Anomalia semanal de precipitação indica chuva acima da média em parte do Sul do Brasil e reforça um período mais úmido sobre áreas produtoras de trigo.

Esse contexto ajuda a entender por que o trigo anda tão sensível no Estado. A Federação das Cooperativas Agropecuárias do Estado do Rio Grande do Sul (FecoAgro-RS) estima retração de cerca de 15% na área gaúcha em 2026 por causa do custo de produção, e o próprio mercado já reflete esse aperto: em 9 de abril, o preço médio do trigo brando no RS estava em R$ 1.167,76, com base no Cepea; dias depois, o indicador Cepea/Esalq para o estado já rondava R$ 1.227 por tonelada.

Com plantio desigual no Sul, o trigo volta a pressionar o mercado

No Paraná, a leitura é menos dramática nesta semana. O INMET aponta tempo mais estável e seco no estado, enquanto o Simepar já vinha indicando abril com chuva abaixo da média na maior parte do território paranaense.

No centro-norte, isso pode abrir uma janela operacional mais favorável para o início do ciclo, sobretudo em comparação com o oeste do Rio Grande do Sul.

Por isso o trigo sai do noticiário rural e encosta no cotidiano de quem nem pisa numa lavoura:

o Brasil segue dependente de importações para fechar a conta do cereal;

a safra 2026 começa com área e produção projetadas em queda pela Conab;

o preço do grão no Sul já roda perto ou acima de R$ 1.200 por tonelada.

Isso não quer dizer que o pão vai ficar mais caro de um dia para o outro. Mas mostra por que a previsão de apenas sete dias já merece atenção: quando o plantio começa sob contraste tão forte entre dois estados centrais da triticultura brasileira, o mercado acompanha, o produtor recalcula e o assunto volta rapidamente para a mesa do consumidor.