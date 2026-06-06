Plantio do trigo passa de 40% no país, mas instabilidade acende alerta no RS
Com 41,1% da área nacional de trigo semeada, o interior do Sul garante tempo firme até este sábado, impulsionando novos plantios, enquanto o Rio Grande do Sul enfrentará instabilidade no início da próxima semana, acendendo o alerta para os produtores.
O trigo entra no fim de semana com uma combinação importante para o Sul do Brasil: tempo firme no interior e lavouras já implantadas em boas condições. A semeadura nacional alcança 41,1% da área prevista, e os próximos dias ainda favorecem o avanço do plantio em áreas produtoras do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná.
A janela operacional não começou agora, mas deve continuar ajudando os produtores até sábado (6), principalmente longe do litoral. Segundo o boletim de monitoramento das lavouras de 1º de junho (CONAB), as chuvas recentes e as temperaturas amenas favoreceram a emergência e o estabelecimento inicial em parte do Sul, enquanto novas áreas ainda passam por preparo do solo.
Interior do Sul segue mais favorável para a semeadura
No interior da Região Sul, a tendência é de pouca chuva até sábado, o que facilita a entrada de máquinas, o preparo das áreas e a continuidade da semeadura. A chuva fraca e isolada deve ficar mais próxima do litoral até o início desta quinta-feira, sem representar uma interrupção ampla para as principais áreas tritícolas do interior.
No Rio Grande do Sul, o plantio ainda avança em ritmo inicial, enquanto lavouras já emergidas apresentam bom desenvolvimento. Em Santa Catarina, a semeadura ganha força no Oeste e no Extremo Oeste, regiões onde a boa disponibilidade hídrica ajuda o estabelecimento das plantas. No Paraná, áreas já implantadas encontram condições adequadas para o perfilhamento, fase em que o trigo forma novos colmos.
Umidade recente ajuda, mas solo precisa estar no ponto
Para o trigo, tempo firme não significa solo totalmente seco. O ideal é que a superfície permita o trabalho das máquinas sem excesso de compactação, enquanto a camada onde a semente é colocada ainda mantenha umidade suficiente para garantir germinação uniforme.
Nos próximos dias, a atenção no campo deve se concentrar em quatro pontos práticos:
- avançar o plantio em áreas do interior que já tenham boa trafegabilidade;
- evitar semeadura em talhões ainda muito encharcados ou sujeitos à compactação;
- acompanhar lavouras emergidas no PR, onde o perfilhamento já começa em parte das áreas;
- monitorar o Oeste e Extremo Oeste de SC, onde umidade e frio moderado favorecem a implantação.
Domingo marca atenção maior para o Rio Grande do Sul
A sexta-feira (5) e o sábado (6) devem ser os dias mais úteis para consolidar essa etapa de plantio no interior do Sul. A partir de domingo (7), a atmosfera começa a mudar no Rio Grande do Sul, com o aprofundamento de uma área de baixa pressão entre o estado e a Argentina, antes da formação de um ciclone extratropical na segunda-feira (8).
Essa virada não elimina o bom momento atual para o trigo, mas exige planejamento. As chuvas devem ser irregulares, com maior potencial no Rio Grande do Sul e avanço posterior para o oeste de Santa Catarina e sudoeste do Paraná.
Para produtores, o recado é claro: aproveitar a estabilidade até sábado, observar a condição real do solo e reorganizar operações nas áreas gaúchas mais sujeitas à chuva e ao vento no começo da próxima semana.
Referência da notícia
Monitoramento semanal das condições das lavouras. 1 de junho, 2026. CONAB
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