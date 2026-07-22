Amanhecer no Cânion Fortaleza: veja como funciona a nova atração do Parque Serra Geral

O Cânion Fortaleza, que fica no Parque Nacional da Serra Geral (Rio Grande do Sul), por si só já é uma atração; mas agora o local está com um novo atrativo: uma trilha para observar o nascer do sol das alturas.

A trilha ‘Amanhecer no Cânion Fortaleza’ leva os visitantes a mais de 1.000 metros acima do nível do mar para ver o nascer do sol. Crédito: Divulgação/Urbia Parques.

O belíssimo Cânion Fortaleza é o maior de todos os cânions do Brasil. Seus paredões têm cerca de 7,5 km de extensão e, em alguns pontos, até 900 metros de altura. O seu nome se deve ao formato geológico, que lembra uma fortaleza.

Ele fica localizado no Parque Nacional da Serra Geral, em Cambará do Sul, no estado do Rio Grande do Sul, distante 23 km do centro da cidade.

No final de 2021, o Serra Geral passou a ser administrado pela iniciativa privada, quando começou a ser cobrado ingresso para entrada. A Urbia Parques, com a denominação de Cânions Verdes, vem realizando melhorias na infraestrutura do local. E além dos atrativos que já são oferecidos, essa temporada está contando com um novo: a trilha 'Amanhecer no Cânion Fortaleza', para quem deseja uma experiência única de ver o sol nascendo lá em cima do cânion. Saiba mais abaixo.

O novo atrativo do Cânion Fortaleza

O Parque passa a oferecer um novo atrativo para quem quer contemplar o amanhecer em cima do Cânion Fortaleza. Batizada de ‘Amanhecer no Cânion Fortaleza’, a atividade começa cerca de duas horas antes do nascer do sol e leva os visitantes a mais de 1.000 metros de altitude para ver os primeiros raios de luz iluminando os paredões rochosos.

O passeio será realizado às quintas-feiras e aos domingos. A trilha guiada dura cerca de 3 horas (ida e volta) e está disponível por meio das agências locais parceiras da Urbia, com agendamento prévio. Você pode encontrar a lista com todas as agências credenciadas clicando aqui.

A trilha 'Amanhecer no Cânion Fortaleza' começa por volta das 4h30 e termina aproximadamente às 7h30, em um percurso total de 4 km.

Esta experiência já obteve o aval do ICMBio (Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade) e foi desenvolvida pela concessionária Urbia em parceria com receptivos locais.

Trilha do Mirante no Cânion Fortaleza, em Cambará do Sul (RS). Crédito: Divulgação/Urbia Parques.

Ao adquirir o ingresso para esta atividade, você ainda terá direito a dois acessos adicionais que poderão ser usados no Cânion Itaimbezinho (Parque Nacional de Aparados da Serra) ou no Fortaleza em horário normal e válidos por até sete dias a partir da primeira visita. No local dos cânions há estacionamento, mas é cobrado à parte.

Em dias de boas condições meteorológicas, é possível até avistar todo o litoral norte gaúcho, a cidade de Torres e ainda balões sobrevoando o horizonte.

Outros atrativos do Cânion Fortaleza

O Cânion Fortaleza também oferece uma atividade imperdível para quem busca adrenalina e aventura ao ar livre: a tirolesa mais alta das Américas. A partida está na parte mais alta do cânion, com travessia do abismo, passando sobre o trecho inicial da famosa Cachoeira do Tigre Preto, até aterrissar em uma área mais baixa.

A região do Cânion Fortaleza também oferece várias trilhas, como a Trilha do Mirante, a principal e mais fácil, que leva ao ponto mais alto do cânion e oferece a melhor vista, uma visão ampla do cânion. Tem um percurso de 3,5 km (ida e volta). Dá para subir caminhando e descer de tirolesa.

A tirolesa tem percurso de 720 metros e proporciona uma experiência que dá a sensação de estar voando a uma grande altura, numa velocidade média de 30 km/h. Crédito: Divulgação/Urbia Parques.

A Trilha da Cachoeira do Tigre Preto tem percurso de 2 km (ida e volta), com trecho quase todo plano. Para chegar ao mirante da Cachoeira do Tigre Preto é preciso atravessar o rio por cima da cachoeira, e seguir até a parte frontal da queda. A Cachoeira tem 250 metros de altura e só dá para enxergar apenas a parte de cima dela.

E a outra trilha de destaque é a da Pedra do Segredo, que na verdade é uma sequência da trilha da Cachoeira do Tigre Preto. Basta continuar por mais uns 500 metros para visualizar a pedra, um bloco monolítico de 5 metros de altura e aproximadamente 30 toneladas.

Algumas dicas para a visitação ao Cânion

Se você pretender visitar o locar, é bom ter em mente algumas informações importantes. Primeiro, junto à área de estacionamento há containers com banheiros e lanchonete.

Por haver muita variação climática por causa das bruscas mudanças de altitude, é bem comum a presença de neblina na região, mas costuma mudar rapidamente, e em poucos minutos pode abrir ou fechar a paisagem.

Tenha cuidado ao andar pelas bordas do cânion, pois tem dias em que o vento está bem forte lá em cima.

Animais não são permitidos no parque. Ao visitar, leve uma pequena mochila com lanche, água mineral, boné, protetor solar, repelente e capa de chuva.