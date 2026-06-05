Formação de ciclone traz chuva forte e rajadas de vento no RS, SC e PR

Neste final de semana está previsto o início da formação de um novo ciclone sobre o Sul do Brasil. O sistema provoca instabilidades, além de trazer chuvas fortes e rajadas de vento Veja também: Alerta no Centro-Sul: ciclogênese traz risco de chuvas intensas no Dia dos Namorados

Após a passagem de uma rápida frente fria que será capaz de mudar o tempo sobre o Sul do país, o final de semana contará com o início da formação de um novo ciclone na Região, que aumenta as chances de chuvas fortes e rajadas de vento sobre os três estados.

Seja o primeiro a receber as previsões graças ao nosso novo canal de Whatsapp . Siga-nos e ative as notificações!

O ciclone irá se formar a partir de uma baixa pressão localizada sobre o oeste da América do Sul. Terá associado a ele uma frente fria que avança pelo Brasil mudando o tempo, a princípio, sobre os estados da Região Sul. Confira a seguir como fica o tempo nos próximos dias e como será o processo de formação deste ciclone.

Processo de formação de ciclone começa neste sábado

Os primeiros sinais da formação do ciclone irão começar no sábado (6) em áreas da Argentina, com o alongamento de uma área de baixa pressão (cavado)sobre o país vizinho. Neste dia o Sul do Brasil estará dividido entre o tempo estável em áreas de Santa Catarina e do Paraná e a presença de nuvens carregadas e chuvas pontuais sobre o Rio Grande do Sul.

Precipitação e nebulosidade sobre a Região Sul do Brasil para a noite deste domingo (7).

Neste sábado (6), as instabilidades do estado gaúcho se darão por conta de uma frente fria que avança de forma costeira. Sendo assim, um fraco corredor úmido estará atuando sobre o Rio Grande do Sul o que permite a formação de nuvens carregadas e a presença de chuvas pontuais em alguns municípios.

No domingo (7), o processo de formação do ciclone avança, bem como as áreas de instabilidades provocadas pela presença do cavado. Ao final do dia, chuvas moderadas e fortes estão previstas para o oeste e sudoeste gaúcho, na região de Uruguaiana/RS, São Borja/RS e Alegrete/RS.

Chance de precipitação para a noite de domingo (7), de acordo com o modelo ECMWF..

A esta altura, áreas do Paraná e de Santa Catarina já contam com a presença de nuvens. Deixando o tempo nublado em grande parte dos municípios dos dois estados.

Ciclone traz alerta para chuvas fortes e rajadas de vento

O processo de formação do ciclone ainda se prolonga pela segunda-feira (8). Ao ase aproximar de sua consolidação, as chuvas ganham força sobre o Sul do Brasil. Durante a manhã de segunda (8) chuvas moderadas e fortes estão previstas para o interior do Rio Grande do Sul.

Ciclone extratropical se consolida na segunda-feira (8) e provoca chuvas fortes sobre o RS, SC e PR.

Até o final da manhã, as chuvas fortes devem ocorrer entre o sul e leste do estado, a previsão também se estende para Porto Alegre/RS. Não estão descartados alertas para transtornos, como alagamentos de ruas, transbordamento de rios e eventuais problemas com queda de árvores, uma vez que as rajadas de vento também ganham força.

O modelo europeu ECMWF mostra que no início da noite de segunda-feira (8) o ciclone estará formado provocando chuvas fortes sobre o Rio Grande do Sul, parte de Santa Catarina e oeste do Paraná. Durante a noite as rajadas de vento podem ultrapassar 40 km/h na porção norte gaúcha e sul catarinense, enquanto que nas áreas centrais ventos de até 35 km/h marcam a segunda-feira (8).

Ventos serão mais intensos na terça-feira (9) com rajadas superiores aos 60 km/h na serra catarinense. No Paraná os ventos superam 50 km/h na capital Curitiba/PR.

Na terça-feira (9) a situação será um pouco diferente. Durante o dia o tempo contará com a presença de nuvem e em alguns momentos o sol irá aparecer, ou seja, a chuva irá diminuir. A previsão mostra também que os ventos tendem a aumentar sua intensidade, superando os 60 km/h em Santa Catarina e os 50 km/h no Paraná, deixando várias regiões dos estados em atenção e alerta.