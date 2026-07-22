Virada do tempo no Sudeste vai atingir os 4 estados; veja o que esperar

Uma frente fria volta a mudar o tempo no Sudeste do Brasil após mais de uma semana de calor e tempo seco. O sistema provoca chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com acumulados de até 150 mm, queda nas temperaturas e risco de alagamentos.

Neste momento, um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria está avançando pelo Brasil. Após causar chuvas intensas e tempestades muito severas sobre a região Sul, o fenômeno deve afetar o tempo sobre a região Sudeste ao longo dos próximos dias, causando uma grande mudança no tempo.

Já faz mais de uma semana que chuvas não se formam de maneira significativa em São Paulo, Rio de Janeiro e também na maior parte de Minas Gerais. Tempo firme, seco e ensolarado foi predominante, com dezenas de municípios registrando temperaturas acima dos 30°C e máximas próximas dos 34°C.

Agora, com o avanço deste sistema, uma nova e intensa mudança no tempo vai ocorrer ao longo dos próximos dias. Já nesta quarta-feira (22), muita nebulosidade e pancadas de chuva fortes podem se formar no oeste e extremo sul do estado de São Paulo, avançando na sequência para outros estados.

Frente fria e baixa pressão mudam o tempo no Sudeste

Nesta quinta-feira (23), o sistema estará ocasionando pancadas de chuva sobre todo o estado de São Paulo. Na sexta-feira (24), o sistema formará tempestades também no Rio de Janeiro e no Sul de Minas Gerais. No sábado (25), o sistema estará passando pelo Rio de Janeiro e pelo Espírito Santo, causando chuva intensa nestes estados.

Previsão de acumulados totais de chuva até o final do domingo ilustra quais regiões serão afetadas pelas pancadas de chuva, com destaque para SP, onde os acumulados passam dos 100 mm.

Ao total, os acumulados mais altos serão registrados sobre o estado de São Paulo, onde a chuva persistirá por mais tempo. Em diversos municípios da região, há risco de acumulados entre 100 e 150 mm, o que pode ocasionar transtornos como transbordamento de rios, alagamentos e pequenos deslizamentos de terra.

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No sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, espera-se acumulados um pouco menores, de até 50 mm. As chuvas podem ocasionar pequenos transtornos, como alagamentos, mas com menor intensidade do que no estado de São Paulo.

Previsão do Tempo detalhada para São Paulo até o domingo mostra ocorrência de pancadas de chuva associadas a uma queda expressiva das temperaturas nos próximos dias.

Com a formação de nebulosidade e chuva intensas e o avanço de uma massa de ar com temperaturas mais amenas, as temperaturas também tendem a cair ao longo dos próximos dias. O estado mais afetado pelo frio será São Paulo: Na região metropolitana da capital, por exemplo, as máximas caem de 28°C para 19°C em apenas dois dias, como é possível observar na imagem acima.

Não há, no entanto, previsão de frio extremo em nenhum estado. As temperaturas mínimas não caem para baixo dos 10°C em nenhum município, exceto na Serra da Mantiqueira, onde temperaturas mais baixas já são esperadas devido à altitude. Por tanto, até o momento, não há risco de ondas de frio nem de geadas na região Sudeste.