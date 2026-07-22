Virada do tempo no Sudeste vai atingir os 4 estados; veja o que esperar
Uma frente fria volta a mudar o tempo no Sudeste do Brasil após mais de uma semana de calor e tempo seco. O sistema provoca chuva forte em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e Espírito Santo, com acumulados de até 150 mm, queda nas temperaturas e risco de alagamentos.
Neste momento, um sistema de baixa pressão associado a uma frente fria está avançando pelo Brasil. Após causar chuvas intensas e tempestades muito severas sobre a região Sul, o fenômeno deve afetar o tempo sobre a região Sudeste ao longo dos próximos dias, causando uma grande mudança no tempo.
Agora, com o avanço deste sistema, uma nova e intensa mudança no tempo vai ocorrer ao longo dos próximos dias. Já nesta quarta-feira (22), muita nebulosidade e pancadas de chuva fortes podem se formar no oeste e extremo sul do estado de São Paulo, avançando na sequência para outros estados.
Frente fria e baixa pressão mudam o tempo no Sudeste
Nesta quinta-feira (23), o sistema estará ocasionando pancadas de chuva sobre todo o estado de São Paulo. Na sexta-feira (24), o sistema formará tempestades também no Rio de Janeiro e no Sul de Minas Gerais. No sábado (25), o sistema estará passando pelo Rio de Janeiro e pelo Espírito Santo, causando chuva intensa nestes estados.
Ao total, os acumulados mais altos serão registrados sobre o estado de São Paulo, onde a chuva persistirá por mais tempo. Em diversos municípios da região, há risco de acumulados entre 100 e 150 mm, o que pode ocasionar transtornos como transbordamento de rios, alagamentos e pequenos deslizamentos de terra.
No sul de Minas Gerais, no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, espera-se acumulados um pouco menores, de até 50 mm. As chuvas podem ocasionar pequenos transtornos, como alagamentos, mas com menor intensidade do que no estado de São Paulo.
Com a formação de nebulosidade e chuva intensas e o avanço de uma massa de ar com temperaturas mais amenas, as temperaturas também tendem a cair ao longo dos próximos dias. O estado mais afetado pelo frio será São Paulo: Na região metropolitana da capital, por exemplo, as máximas caem de 28°C para 19°C em apenas dois dias, como é possível observar na imagem acima.
Não há, no entanto, previsão de frio extremo em nenhum estado. As temperaturas mínimas não caem para baixo dos 10°C em nenhum município, exceto na Serra da Mantiqueira, onde temperaturas mais baixas já são esperadas devido à altitude. Por tanto, até o momento, não há risco de ondas de frio nem de geadas na região Sudeste.