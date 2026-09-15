São Paulo esconde 5 destinos secretos de ecoturismo imperdíveis; veja onde ficam

A capital paulista ‘esconde’ cinco lugares de ecoturismo, com muita vida selvagem, verde e trilhas para desbravar, tudo isto sem sair da cidade. Veja aqui que destinos são estes.

Ilha de Bororé, no Parque Natural Municipal Bororé, em São Paulo (SP). Crédito: Daniel Deák/SPTuris.

Você mora na capital paulista e quer arrumar algum passeio divertido para fazer com a família? Pois então saiba que não é preciso ir muito longe para aproveitar lugares incríveis em meio a natureza e com muitas atividades divertidas.

A cidade de São Paulo tem alguns destinos “escondidos” de ecoturismo, que oferecem contato com a natureza e muita diversão para toda a família. Descubra abaixo cinco destes lugares.

Cinco destinos de ecoturismo na capital paulista

Esses locais contam com atividades não apenas para o público infantil, como também para os adultos, e alguns ainda são pouco conhecidos pelos moradores da capital. Veja abaixo.

Parques Naturais Municipais

Os principais Parques Naturais Municipais da cidade são: o Itaim, Varginha, Jaceguava e Bororé, todos administrados pela prefeitura e com entrada gratuita.

O Itaim fica em Parelheiros, no extremo sul da capital, e é o maior Parque Natural Municipal de São Paulo, com cerca de 470 hectares. Entre os seus atrativos estão a Trilha do Tatu, Trilha do Ribeirão Itaim e o Bosque do Silêncio.

O Varginha, também na região de Parelheiros, é uma boa opção para quem busca trilhas, biodiversidade e contato com a Mata Atlântica. O Jaceguava, também no sul da capital, oferece contato com a natureza, atividades de educação ambiental e oportunidades de observação da fauna e da flora.

O Bororé é uma opção interessante para quem procura uma São Paulo mais rural e pouco conhecida. Fica na Ilha do Bororé, em uma península da Represa Billings, no sul da capital. Combina Mata Atlântica, áreas rurais, trilhas e paisagens da represa; e a Trilha do Aventureiro, a Trilha do Lago e o píer são alguns dos seus atrativos.

Parque Estadual da Serra do Mar - Núcleo Curucutu

O Parque Estadual da Serra do Mar é a maior área de proteção integral do litoral brasileiro. Vai da divisa de São Paulo com o Rio de Janeiro até Itariri, no sul do estado paulista, cobrindo toda a região serrana. Ele é dividido por núcleos, e o núcleo que abrange a capital paulista é o Curucutu, entre a região metropolitana da Baixada Santista e a Grande São Paulo.

A Trilha do Mirante Curucutu leva a um mirante que oferece uma rara vista do oceano em plena cidade de São Paulo. Crédito: Divulgação.

É uma ótima opção para incluir em uma lista de atrativos naturais próximos ou dentro da capital paulista. Fica na região de Parelheiros e se destaca pelas paisagens serranas e pelo clima mais frio e úmido em comparação com outras áreas da cidade.

Entre as atividades estão trilhas, como a do Mirante e a da Bica, observação da natureza e educação ambiental. A entrada é gratuita, porém é necessário fazer agendamento.

Recanto Paraíso

O Recanto Paraíso é um ponto turístico no Polo de Ecoturismo de São Paulo para quem gosta de cavalos e de natureza. Fica em Parelheiros, no sul da capital.

Aqui é possível fazer passeios a cavalo ou jumento por trilhas da Mata Atlântica, e o visitante aprende toda a rotina dos animais, as etapas da selagem, os nomes dos equipamentos, e também realiza a montaria.

Cavalgada em meio à mata mais fechada no Recanto Paraíso em São Paulo (SP). Crédito: Daniel Deák/SPTuris.

A cavalgada externa pode passar por área rural e até trechos com mata mais fechada para os mais experientes. É necessário agendamento.

The Roça Park

O The Roça Park é um espaço de turismo rural e agroecologia no Extremo Sul da capital paulista, em Parelheiros, oferecendo vivência rural e educação ambiental.

Com a opção de ‘day use’, você pode usufruir de toda a estrutura do local, com fazendinha de animais, balanço, redário e trilhas. E ainda conhecer a produção orgânica do local e fazer um passeio de trator.

Passeio de trator no The Roça Park. Crédito: Daniel Deák/SPTuris.

O local tem restaurante com café colonial e almoço self-service. É permitida a entrada de pets. Além disso, tem-se uma trilha de caminhada leve pela mata, que chega até a beira da Represa Billings. A entrada é paga e necessita agendamento prévio.

Estância e Parque Ecológico das Águas

O parque fica na região de Colônia, zona sul da capital paulista. Possui diversas nascentes e lagos, e é um importante corredor verde para animais, já que faz parte da Área de Proteção Ambiental (APA) Capivari- Monos.

Entre as principais atrações estão: o piscilago, uma piscina natural; trilhas pela área de mata e nascentes; caiaques, stand up paddle e pedalinhos; passeio de bote e trampolim aquático; tirolesa; pesca esportiva; fazendinha e interação com animais; atividades de educação ambiental; circuito Kids de Aventura e parquinho; entre outros. Todas as atividades são dirigidas e supervisionadas por instrutores capacitados.

O local é Pet friendly, tem estacionamento, restaurante e opção de ‘Day Use’. É necessário agendamento.