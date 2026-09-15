Chuvas provocam queda de barreira e trem descarrila no litoral de SP; veja imagens

A Prefeitura de São Vicente informou que nenhum órgão municipal precisou ser acionado para atender a ocorrência, enquanto os serviços no trecho ferroviário ficaram concentrados nas equipes responsáveis pela operação.

Trem que passava por Paraitinga descarrilou após queda de barreira e seis vagões tombaram. Foto: Reprodução

Um trem descarrilou e seis vagões tombaram em São Vicente, no litoral de São Paulo, na manhã de segunda-feira (14). O acidente ocorreu depois que uma barreira caiu sobre a ferrovia durante as fortes chuvas que atingiram a região.

Apesar do impacto sobre a composição, ninguém ficou ferido. Segundo a concessionária Rumo, responsável pelo trecho ferroviário, equipes técnicas foram mobilizadas para atuar no local e trabalhar na retomada das operações.

Acidente ocorreu durante a madrugada em São Vicente

O descarrilamento aconteceu por volta das 5h, enquanto o trem passava pela região de Paraitinga, em São Vicente. De acordo com a Rumo, a queda da barreira que atingiu o trecho ferroviário ocorreu em decorrência das fortes chuvas registradas no litoral paulista.

Com a ocorrência, seis vagões saíram dos trilhos e tombaram. Imagens registradas mostram parte da composição caída às margens da ferrovia, em uma área cercada por vegetação.

Embora o acidente tenha provocado o tombamento dos vagões, não houve registro de pessoas feridas. A concessionária informou que mobilizou suas equipes técnicas para atender a ocorrência e realizar os trabalhos necessários no trecho afetado.

️ Temporal no litoral de São Paulo causa queda de barreira e tombamento de trem em São Vicente: https://t.co/kfVGfZkbGd



A queda de uma barreira sobre a via provocou o tombamento de seis vagões de carga por volta das 5h pic.twitter.com/8Fz5G4XBCY — Jornal A Tribuna (@atribunasantos) September 15, 2026

Até a última atualização da reportagem, os profissionais permaneciam no local trabalhando para restabelecer as operações ferroviárias. A Rumo, no entanto, não informou naquele momento um horário para a conclusão dos serviços.

Prefeitura de São Vicente não foi acionada

A Prefeitura de São Vicente também se manifestou sobre o descarrilamento. Em nota, a administração municipal informou que nenhum órgão do município havia sido acionado para prestar atendimento relacionado à ocorrência.

Dessa forma, os trabalhos ficaram sob responsabilidade das equipes da concessionária que administra o trecho. A atuação se concentrou na área ferroviária onde ocorreu a queda da barreira e o posterior descarrilamento da composição.

Apesar da dimensão do acidente, não houve vítimas. As imagens registradas após a ocorrência mostram os equipamentos fora dos trilhos e espalhados ao longo da área próxima à ferrovia.

Equipes trabalham para retomar operações na ferrovia

Após o descarrilamento, equipes técnicas foram encaminhadas ao ponto atingido para realizar os trabalhos necessários e permitir a retomada das operações no trecho. Até a última atualização divulgada, os serviços continuavam em andamento.

A concessionária não detalhou, naquele momento, a extensão dos danos provocados pela ocorrência nem informou quanto tempo seria necessário para normalizar completamente a circulação ferroviária.

Também não foram divulgadas informações adicionais sobre os vagões que tombaram ou eventuais impactos causados à carga transportada. A confirmação apresentada pela empresa se limitou à causa do acidente, à ausência de feridos e à mobilização das equipes.