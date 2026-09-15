Ar frio avança mais nas próximas 24 horas com temperaturas abaixo 0°C no Centro-Sul

Após a passagem da frente fria, uma massa de ar polar avança pelo Centro-Sul do Brasil nas próximas horas. O ar frio provocará queda nas temperaturas, com marcas caindo abaixo de 0°C e risco de geadas.

A frente fria avançou e, em sua retaguarda, trouxe uma massa de ar frio forte que faz as temperaturas caírem nas próximas 24 horas sobre o Centro-Sul do Brasil. O modelo ECMWF indica marcas abaixo de 0°C na Serra Catarinense e temperaturas negativas ou próximas de zero em pontos da Região Sul na manhã desta quarta (16), quinta (17) e sexta-feira (18).

Diversos estados serão afetados pelo ar polar. Acompanhe a previsão do tempo detalhada para o Centro-Sul do Brasil.

Temperaturas abaixo de 0°C nesta quarta-feira

O frio se instaura na madrugada de quarta-feira (16). A maior parte da Região Sul terá o tempo limpo; desta maneira, a perda de calor pela superfície será maior e as temperaturas despencam ao longo das horas. Mais uma vez, o frio será mais intenso nas áreas com maior altitude.

O amanhecer de quarta-feira (16) será com temperaturas inferiores aos 10°C em grande parte do território gaúcho, com exceção do litoral do estado. Nas áreas de serra, os termômetros ficam na casa de 1°C. O frio será intenso em Santa Catarina: na porção meio-oeste, as mínimas ficam abaixo de 5°C, o que aumenta o potencial para geadas.

O mapa mostra a previsão da temperatura mínima para as primeiras horas desta quarta-feira (16), termômetros abaixo de 0°C na Serra Catarinense.

Na Serra Catarinense, o frio é de inverno, com as temperaturas podendo atingir -3°C nos picos próximos a São Joaquim (SC) e Urubici (SC). Temperatura próxima de 0°C perto da divisa com o Paraná, em cidades no entorno de Caçador (SC). Por falar em Paraná, no sudoeste do estado, há riscos de geada leve nas proximidades de General Carneiro (PR), Bituruna (PR) e Cruz Machado (PR).

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No restante do estado paranaense, as mínimas ficam acima dos 10°C, sem chances para a presença de geadas. Áreas do Mato Grosso do Sul terão amanhecer frio com temperaturas abaixo dos 15°C em inúmeras cidades do estado, o mesmo acontecendo em São Paulo, no sul de Minas Gerais e na área serrana do Rio de Janeiro.

Temperatura máxima prevista para a tarde desta quarta-feira (16). Frio se mantém em áreas do leste do Sul e Sudeste.

Na tarde de quarta-feira (16), a temperatura irá subir na maioria dessas regiões; contudo, entre o extremo sul do Rio Grande do Sul e o leste de São Paulo, o ar frio continuará atuando. Nessa faixa, as temperaturas variam entre 14°C e 20°C. Frio também nas capitais: Porto Alegre (RS) tem máxima de 17°C, e marca 19°C em Curitiba (PR), Florianópolis (SC) e São Paulo (SP).

Frio continua no amanhecer de quinta e sexta-feira

A massa de ar frio continua atuando sobre o Sul, Sudeste e Centro-Oeste nesta quinta (17) e sexta-feira (18). Contudo, o ar polar será mais sentido durante as manhãs, uma vez que à tarde as temperaturas sobem.

Na quinta-feira (17), o centro-leste do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina se mantém com temperaturas abaixo dos 10°C. Nas áreas de serra, termômetros próximos de 2°C. Enquanto isso, na sexta-feira (18), o frio ficará mais restrito às áreas de maior altitude, com termômetros entre 3°C e 9°C.

Mínima prevista para o amanhecer de sexta-feira (18). Ar polar segue atuando no Centro-Sul, contudo com menor intensidade.

Com exceção do sudeste do Paraná, o friozinho também estará presente no sul do Mato Grosso do Sul e em boa parte do Sudeste tanto na quinta (17) quanto na sexta-feira (18). As temperaturas variam entre 15°C e 18°C no estado sul-mato-grossense e ficam abaixo dos 15°C em boa parte do Sudeste do país durante as primeiras horas das manhãs.