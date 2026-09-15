Clima de inverno: 3 massas de ar frio ainda vão atingir o Brasil até o fim de setembro

O frio intenso continua avançando pelo Brasil nesta semana, com a chegada de uma segunda massa de ar polar que afeta o Sul, Sudeste, Centro-Oeste e até parte do Nordeste. Depois disso, uma terceira massa de ar frio pode chegar ao país entre os dias 22 e 23 de setembro.

Uma frente fria está avançando pelo Brasil esta semana, provocando chuvas sobre vários estados do Brasil. Na retaguarda do sistema, uma forte massa de ar polar está derrubando as temperaturas no Sul, Sudeste e Centro-Oeste e mantendo o frio intenso em grande parte do centro-sul do país. Essa massa de ar frio já influencia o tempo em estados como:

Região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná;

Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná; Região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais;

São Paulo, Rio de Janeiro, parte de Minas Gerais; Região Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul, Goiás (sul) e Mato Grosso (sul);

Mato Grosso do Sul, Goiás (sul) e Mato Grosso (sul); Região Norte: Rondônia e Acre, embora com menor intensidade.

Previsões indicam que o frio não deve perder força tão cedo. Uma segunda massa de ar polar já está avançando em direção ao Brasil e vai começar a atuar no país a partir de quarta-feira (16). O novo sistema se junta à massa de ar frio que já está sobre o território brasileiro e reforça as baixas temperaturas.

Previsão de temperaturas mínimas na quarta-feira mostra que há possibilidade de temperaturas negativas na região da Serra Catarinense, com formação de geadas fortes na área.

A chegada dessa segunda massa de ar frio já fará as temperaturas mínimas caírem de maneira pronunciada na região Sul ao longo desta quarta-feira durante a madrugada e a manhã, quando há previsão de temperaturas negativas na região da Serra Gaúcha e especialmente da Serra Catarinense.

Essa segunda massa de ar polar atuará principalmente nos municípios mais próximos do Litoral no Sul e no Sudeste, mantendo as temperaturas frias nessas regiões.

Ao longo da semana, o sistema avançará gradualmente para o norte, enquanto perde intensidade sobre o Sul e São Paulo e passa a influenciar com maior força Minas Gerais, o norte do Rio de Janeiro, o Espírito Santo e até mesmo a Bahia, levando frio para parte da região Nordeste.

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa no final do sábado mostra a massa de ar frio sobre parte do Sudeste e também Bahia, fazendo as temperaturas caírem no estado nordestino.

Em Vitória da Conquista, no sul da Bahia, por exemplo, a previsão indica queda da máxima de 29°C, registrada no domingo (13), para até 21°C no sábado (19). Isso representa uma redução de aproximadamente 8°C nas temperaturas máximas durante a atuação do sistema sobre a região.

Terceira massa de ar frio atuará em Setembro

A partir da próxima segunda-feira (21), essas massas de ar frio deixarão de atuar sobre o país e praticamente todo o Brasil voltará a ser afetado por uma grande massa de ar quente, que fará as temperaturas retornarem para patamares acima da média, inclusive na região Sul.

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Em parte, isso ocorre devido à uma variação da Oscilação Antártica, que retorna a uma fase positiva. Na prática, esse fenômeno dificulta o desprendimento de massas de ar polar da Antártida, o que resulta em menos frio e também uma formação menos frequente de ciclones extratropicais e frentes frias sobre o Brasil.

Previsão de temperaturas mínimas no dia 24 de Setembro mostra uma nova queda das temperaturas significativa entre o Sul e o Sudeste, resultado de uma terceira massa de ar frio.

Mesmo assim, entre os dias 22 e 23 de Setembro, previsões indicam a possibilidade de que uma nova massa de ar frio avance pelo Brasil, voltando a trazer temperaturas mínimas abaixo dos 10°C para o Sul e para o Sudeste.

Embora sua atuação seja mais restrita e menos intensa do que a das massas de ar frio anteriores, sua atuação ajudará a prolongar a sensação de inverno durante boa parte de Setembro, mantendo o centro-sul do Brasil sob temperaturas mais baixas do que o normal ao longo do final do inverno e até mesmo durante o início da primavera.