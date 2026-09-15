Nova frente fria já tem data para chegar à SP e ao RJ; saiba quando

As chuvas dão uma trégua nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro nesta semana, mas será breve. Uma nova frente fria vai trazer chuva forte e trovoadas novamente para todo o território. Veja quando.

Nova frente fria vai trazer mais chuvas para os estados de São Paulo e Rio de Janeiro nos próximos dias.

Áreas de instabilidade continuam provocando pancadas de chuva e trovoadas nos estados de São Paulo e Rio de Janeiro entre esta terça (15) e a manhã de quarta-feira (16). Mas nos próximos dias desta semana, as chuvas reduzem, dando uma breve trégua no tempo.

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Contudo, as chuvas fortes e os temporais já têm data para retornar a ambos os estados. Ao longo do próximo domingo (20) o processo de formação de um novo ciclone e de uma frente fria vai deixar o tempo instável em todo o território.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Chuvas reduzem mas nova frente fria já tem data para voltar a SP e RJ

Entre hoje (15) e a manhã desta quarta-feira (15) ainda há riscos de pancadas de chuva e trovoadas no interior e leste de São Paulo e no Rio de Janeiro, porém, a partir da tarde de quarta (15) as chuvas já reduzem bastante em ambos os estados, dando uma breve trégua no tempo.

Ainda assim, na faixa litorânea de São Paulo e no Rio de Janeiro ainda haverá bastante nebulosidade e chance de chuvas fracas isoladas ou chuviscos nos próximos dias. O sol até pode aparecer em alguns momentos do dia, mas o predomínio é de céu mais fechado mesmo, e friozinho.

Previsão de chuva (mm) e nebulosidade para o domingo (20) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Na segunda metade desta semana, a capital paulista terá tempo estável com céu parcialmente nublado, em alguns momentos do dia com o sol aparecendo. A capital fluminense terá chuvas com trovoadas nesta quarta (16) e céu nublado com pequena chance de chuva fraca nesta quinta (17) e sexta-feira (18).

Porém, uma nova frente fria vai se formar e aumentar as condições para chuva forte e temporais ao longo do próximo domingo (20), inicialmente no estado de São Paulo, e depois no início da próxima semana também no Rio de Janeiro.

Previsão de densidade de raios para o domingo (20) às 18h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Pela manhã do domingo (2) já deve chover de forma moderada e com trovoadas em áreas do sul de São Paulo.

Ao longo da tarde, as instabilidades ganham força e se espalham também para as demais áreas paulistas, sendo esperadas chuvas moderadas a pontualmente intensas e com risco de temporais. À noite, ainda há riscos de temporais mas mais para o norte do estado.

A previsão para a capital paulista no domingo (20) é de chuvas fracas e contínuas durante o dia, com céu parcialmente encoberto.

E a tendência mostra que no início da próxima semana a frente fria também vai levar chuvas fortes e riscos de temporais ao estado do Rio de Janeiro, e ainda ser reforçada por um novo sistema frontal.

Tendência da previsão indica que no início da próxima semana as chuvas e temporais continuarão atuando em São Paulo e no Rio de Janeiro.

Na segunda-feira (21), até o momento, a previsão indica que ainda haverá chances de temporais em todo o estado de São Paulo e no sul do Rio de Janeiro, inclusive nas capitais.

A partir da terça-feira (22), um segundo sistema frontal deve se formar próximo à costa da Região Sul e avançar para o Sudeste, reforçando as chuvas nestes estados.