O “Jardim de vó” está de volta; veja 6 flores para entrar na tendência que está em alta no exterior

O "Jardim de vó" é um estilo de paisagismo que incorpora quintais fartos, coloridos e diversificados, cheios de memórias afetivas. É montar um jardim como aqueles que nossos avós faziam antigamente. Veja aqui 6 espécies para entrar na tendência.

As hortênsias (Hydrangea macrophylla) fornecem volume em áreas com menos sol direto.

O “Jardim de Vó” voltou com tudo. Conhecida como ‘Grandma Garden’, é uma tendência que está em alta no exterior, e a proposta é ter menos minimalismo, e mais memória afetiva.

A proposta resgata quintais ou jardins cheios de flores diferentes e coloridas, plantas de várias espécies para criar espaços mais acolhedores e cheios de personalidade. É montar um jardim como aqueles que nossos avós faziam antigamente em suas casas.

E se você quer entrar na onda, descubra aqui conosco 6 tipos de plantas para cultivar em um "Jardim de Vó".

6 espécies de plantas para colocar no seu “Jardim da vó”

A tendência aposta em uma aparência abundante e pouco rígida, com diferentes espécies de plantas dividindo o mesmo espaço, enquanto vasos, caminhos e cantinhos de descanso ajudam a criar a sensação de um quintal construído ao longo dos anos.

Roseira (Rosa spp.)

A rosa é uma das flores ornamentais mais conhecidas e cultivadas no mundo, destacando-se pela beleza, variedade de cores, formatos e perfume. Pode ser encontrada em diferentes tamanhos e formas.

Para um bom desenvolvimento, a planta roseira precisa de boa luminosidade, com algumas horas de sol direto por dia, além de solo fértil, rico em matéria orgânica e com boa drenagem. As regas devem ser regulares, mantendo o solo úmido, mas sem deixá-lo encharcado.

Cultivadas há milhares de anos, elas sempre estiveram presentes em jardins de reis, imperadores e apaixonados pela beleza natural.

Entre os principais cuidados estão a poda periódica, a adubação para estimular o crescimento e a floração e a observação frequente para identificar pragas e doenças.

Hortênsia (Hydrangea macrophylla)

A famosa hortênsia é conhecida por suas grandes e vistosas inflorescências, que podem apresentar tons de azul, rosa, lilás, branco e até verde. É uma espécie que prefere um clima mais ameno, boa umidade e locais com bastante luminosidade, mas protegidos do sol forte, especialmente nas horas mais quentes do dia.

Para o seu cultivo é importante manter o solo com matéria orgânica, bem drenado e constantemente úmido, mas evitando o encharcamento. A hortênsia também responde bem a podas, que devem ser feitas de acordo com a variedade e o período de floração. A acidez do solo influencia a coloração das flores: solos mais ácidos tendem a favorecer tons azulados, enquanto condições menos ácidas favorecem tons rosados.

Azaleia (Rhododendron indicum)

A azaleia possui flores abundantes e coloridas, que podem variar entre tons de rosa, vermelho, branco, lilás e outras tonalidades.

A azaleia (Rhododendron indicum) é uma das escolhas preferidas para decoração de jardins e ambientes.

Para um bom cultivo, deve-se usar solo fértil, rico em matéria orgânica, ácido e bem drenado, mantendo-o levemente úmido, mas sem encharcar. E o cultivo deve ser feito no início da primavera ou no outono. As regas devem ser regulares, especialmente em períodos quentes e secos. Podas após a floração ajudam a manter o formato da planta e estimular novos brotos.

Gerânio (Pelargonium)

O gerânio apresenta cores vibrantes como vermelho, rosa, branco, lilás e alaranjado, com cinco pétalas características aveludadas e arredondadas.

O gerânio (Pelargonium) é muito conhecido por sua impressionante resistência e apelo ornamental.

Para prosperar com saúde, o cultivo requer iluminação abundante, com pelo menos 4 a 6 horas diárias de sol direto. O solo deve ser leve, fértil e com excelente drenagem, pois o acúmulo de água é o principal inimigo da planta.

A rega deve ser moderada, feita apenas quando a camada superior do solo estiver completamente seca ao toque. A poda regular das flores murchas e folhas secas estimula novos brotos, e adubações periódicas ricas em fósforo durante a primavera e o verão garantem um espetáculo contínuo de cores.

Begônia (Begonia)

A begônia é uma planta que floresce o ano inteiro, em especial durante a primavera e no verão. Com suas folhas vibrantes e flores delicadas, ela é uma escolha perfeita para quem busca adicionar cor e elegância a qualquer ambiente. Aliás, são mais de 1.400 tipos dessa planta catalogados no mundo.

Costuma apresentar formas assimétricas, texturas aveludadas e as flores variam do branco ao vermelho intenso, passando por tons de rosa e amarelo. Aprecia ambientes bem iluminados, mas sem sol direto. O solo deve ser rico em matéria orgânica, leve e bem drenado.

Samambaia comum (Nephrolepis exaltata)

A samambaia comum (ou americana) é uma planta ornamental muito popular de folhas verdes e pendentes.

Ela adora o clima quente e úmido e não tolera muito bem o frio, nem ventos fortes. Cortar as folhas é um processo necessário para deixar a planta mais elegante e fortalecer o crescimento dela.

A samambaia tem origem antiga: são vegetais que existem há mais de 250 milhões de anos.

No jardim ou quintal, você deve plantá-la em locais que recebam sombra ou meia-sombra, longe da luz solar direta. Pode ser debaixo de árvores, perto de muros ou cercas, em canteiros sombreados ou em vasos/cuias penduradas. A terra precisa ser rica em matéria orgânica, leve e com boa drenagem e a rega sempre quando o solo estiver secando.