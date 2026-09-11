Chuvas atípicas e intensas não dão trégua à SP e demais estados do Sudeste

Áreas de instabilidade vão continuar atuando pelo menos até meados da próxima semana no Sudeste, e com riscos de temporais e chuva pontualmente intensa. Os volumes podem ser expressivos em algumas áreas, acumulando mais de 100 mm.

Áreas de instabilidades vão continuar atuando na Região Sudeste do Brasil pelo menos até meados da próxima semana, favorecendo chuvas acima da média para esta época.

Há riscos de temporais com muitos raios e chuvas pontualmente intensas, com volumes que podem ser expressivos em algumas áreas.

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O potencial para transtornos é alto, pois com a chuva persistindo por vários dias seguidos, o solo fica encharcado e isso pode favorecer deslizamentos de terra e alagamentos, especialmente em áreas mais vulneráveis.

Acompanhe a seguir mais detalhes da previsão do tempo.

Sudeste com pancadas de chuva e temporais até a próxima semana

Os próximos dias serão de chuvas contínuas na Região Sudeste, mas em alguns momentos com elas ficando concentradas em algumas áreas e em outros momentos ocorrendo em áreas diferentes. E não há previsão de tempo severo.

Neste sábado (12) continuam os avisos de chuvas moderadas a pontualmente intensas, fortes temporais e rajadas de vento no estado de São Paulo, mas principalmente a partir da tarde. A capital paulista novamente terá um dia chuvoso e nublado e com temporais à tarde.

No período da tarde também são esperadas pancadas de chuva e temporais no sul e Zona da Mata mineiros e no Rio de Janeiro.

Previsão de precipitação (mm) e nebulosidade para sábado (12) às 16h à esquerda e para segunda-feira (14) às 15h à esquerda, segundo o modelo europeu ECMWF.

No domingo (13) pela manhã, chuvas moderadas com pancadas pontuais e temporais isolados ocorrem no sul e leste de São Paulo. Ao longo da tarde, essas chuvas se espalham para demais áreas paulistas, para o Rio de Janeiro e sul e leste de Minas Gerais. À noite ainda chove de forma moderada na porção sul paulista, enquanto pancadas isoladas podem ocorrer no sul mineiro.

Na próxima semana as instabilidades novamente ganham força. Desde a madrugada de segunda-feira (14) e ao longo da manhã, chuvas moderadas a pontualmente intensas ocorrem em grande parte de São Paulo e no sul mineiro e fluminense.

Previsão de densidade de raios para sábado (12) às 15h à esquerda e para o domingo (13) às 16h à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Entre a tarde e a noite, chuvas fracas a moderadas persistem em São Paulo, enquanto na porção sul e Triângulo mineiros, em boa parte do Rio de Janeiro e no sul do Espírito Santo ocorrem pancadas de chuva forte e temporais. A capital fluminense tem previsão de chuva fraca ao longo do dia, com algumas trovoadas a qualquer momento.

Na terça-feira (15) as instabilidades começam a reduzir na região. Ao longo do dia podem ocorrer chuvas fracas e isoladas no norte e leste de São Paulo, no sul mineiro e fluminense.

Porém, no leste de Minas Gerais, incluindo a capital Belo Horizonte, e no norte do Rio de Janeiro, podem ocorrer pancadas e temporais entre a tarde e a noite.

Na quarta-feira (16) a tendência indica chuva fraca e isolada no litoral de São Paulo, no Espírito Santo e no Rio de Janeiro ao longo do dia. Contudo, em parte do leste mineiro (Zona da Mata e Vale do Rio Doce) ainda podem ocorrer pancadas moderadas e temporais.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para terça-feira (15) às 15h, segundo o modelo europeu ECMWF.

Entre hoje (11) e a noite da próxima quarta-feira (16), os acumulados de precipitação serão mais elevados em áreas do leste e do sul de São Paulo, onde os volumes passam dos 100 mm e pontualmente podem chegar em torno dos 170 mm.

Algumas localidades paulistas de destaque são: Barueri (117 mm); Turvo (120 mm); Apiaí (121 mm). A capital paulista deve acumular neste período em torno dos 110 mm.

Previsão da precipitação acumulada (mm) entre hoje (11) e a noite (21h) de quarta-feira (16), segundo o modelo europeu ECMWF.

As demais áreas paulistas terão volumes variando, principalmente, entre 30 e 70 mm, assim como o sul e o leste de Minas Gerais, o Rio de Janeiro e o sul do Espírito Santo. No centro-norte do Espírito Santo e as demais áreas mineiras não devem registrar volumes expressivos.