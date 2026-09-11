Frente fria e ar frio no fim de semana derrubam as temperaturas com alertas de chuva intensas

O final de semana terá a presença de uma frente fria e do avanço de uma massa de ar frio que diminui as temperaturas. Além disso, há expectativa de chuvas intensas que mantêm alertas em vários estados.

Ciclone extratropical se forma na tarde de hoje (11) e terá uma frente fria associada a ele, que por sua vez possui ar frio em sua retaguarda, além disso, chvuas intensas deixam os estados do Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro sob alerta neste final de semana.

Frente fria avança pelo Centro-Sul e deixa alertas

Uma frente fria avançará pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste a partir da noite de hoje (11). O sistema estará bem organizado e terá potencial para provocar tempestades severas, quedas de granizo e fortes rajadas de vento.

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As primeiras áreas afetadas serão o Paraná e o Mato Grosso do Sul, com a faixa de instabilidade se estendendo do oeste sul-mato-grossense ao litoral paranaense. O sistema se desloca rapidamente e, até o final da noite de hoje (11), alcançará o território paulista, colocando o estado em alerta.

Frente fria bem organiza desde o oeste do Mato Grosso do Sul ao leste do Paraná. Faixa com riscos de chuvas intensas e tempestades ao longo da noite de sexta (11) e madrugada de sábado (12).

Muitos municípios devem se manter atentos quanto aos riscos de alagamentos, enxurradas, deslizamentos e transbordamento de rios, pois o solo saturado por chuvas recentes diminui a capacidade de absorção de água na região.

Na madrugada de sábado (12), as precipitações atingirão também as capitais São Paulo (SP) e Campo Grande (MS) com previsão de tempestades intensas e outros municípios próximos. Pela manhã, a chuva perderá força, mas os alertas continuarão ativos no interior paulista e no noroeste sul-mato-grossense.

Posicionamento da frente fria e áreas com maiores chances de tempestades durante a madrugada de sábado (12).

O estado de Minas Gerais também será atingido pela frente fria na manhã de sábado (12), que deixará o tempo encoberto e provocará precipitações de intensidade moderada.

Entre o final da tarde de sábado (12) e todo o domingo (13), o sistema continuará atuando com o suporte de um corredor úmido, que afetará com mais força o Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo, além do sul mineiro e fluminense.

A previsão é de que as chuvas se concentrem sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul, São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro, áreas com maior disponibilidade de água precipitável.

Diante deste cenário instável, o tempo permanecerá fechado com pancadas de chuva a qualquer hora. Na tarde e noite de sábado (12), os riscos de tempestades serão maiores, aumentando o potencial para eventuais transtornos.

Ao longo do domingo (13), as precipitações devem perder intensidade, mas a primeira metade do dia ainda terá registros de chuvas fortes no interior paranaense, no sul e no leste paulista. À tarde, as instabilidades chegam ao sul de Minas Gerais com risco de chuvas fortes e trovoadas.

Chuva acumulada para este final de semana no Centro-Sul do Brasil.

Os maiores acumulados de chuva do final de semana se concentram na divisa entre Paraná e São Paulo e norte paranaense, com volumes superiores aos 100 mm. No leste de São Paulo, as chuvas acumulam quantidade significativas de até 84 mm na capital paulista.

Em Santa Catarina, a quantidade prevista será menor, mas ainda capaz de provocar transtornos. No estado acumulados variando entre 27 e 80 mm. O mesmo previsto para o norte do Rio Grande do Sul.

Ar polar ganha intensidade e diminui temperaturas

Com a formação da frente fria sobre o norte da Região Sul do Brasil, a circulação atmosférica impulsionará a entrada de uma massa polar. Com isso, as temperaturas sofrerão uma queda acentuada na região nas próximas horas.

Anomalia de temperatura em 850 hPa mostra o avanço de ar polar sobre o Brasil.

O amanhecer de sábado (12) registrará valores inferiores a 10°C no extremo sul gaúcho, enquanto no restante do estado, em Santa Catarina e no centro-sul paranaense as mínimas ficarão abaixo de 15°C. O frio será sentido com força à tarde, com máximas não superando os 21°C nos estados gaúcho e catarinense.

No domingo (13), o ar polar ganhará força e avançará pelo Centro-Sul. No Rio Grande do Sul, a mínima variará entre 6°C e 12°C, e de 5°C a 15°C em Santa Catarina. No Paraná, a capital e o centro-sul registrarão mínimas abaixo de 10°C. No Mato Grosso do Sul, os termômetros ficam próximos de 15°C no sul, mesmo valor previsto para o sul e leste paulista.

Temperatura máxima prevista para a tarde de domingo (13) sobre o Centro-Sul do Brasil.

Novamente, o período da tarde será frio, com termômetros não atingindo 19°C no Rio Grande do Sul, não ultrapassando 20°C em Santa Catarina e registrando 15°C no leste do Paraná. O ar frio também deixará as máximas abaixo de 22°C no Mato Grosso do Sul e na faixa entre o sul paulista e o Rio de Janeiro.