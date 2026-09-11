Duas massas de ar frio atuam no país em apenas 5 dias; saiba o que esperar

O frio volta a ganhar força no Brasil a partir desta sexta-feira (11), com uma nova massa de ar polar avançando pelo Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Uma segunda massa de ar polar chegará ao país na terça-feira (15), mantendo o frio intenso por vários dias e favorecendo temperaturas abaixo dos 10°C e geadas localizadas no Sul.

A partir desta sexta-feira (11), uma nova massa de ar frio avança pelo Brasil, atingindo estados do Sul, Sudeste e Centro-Oeste do país e fazendo as temperaturas caírem novamente ao longo do final de semana. Até mesmo alguns estados do Norte podem ser atingidos, com um novo episódio de friagem.

O avanço da massa de ar polar ocorre após a passagem de uma frente fria, que deve causar tempestades severas. Instituto Nacional de Meteorologia ( INMET ) emitiu avisos de grande perigo para parte do Sul, Sudeste e Centro-Oeste, com tempestades severas, chuva forte, rajadas intensas de vento e granizo.

Até a segunda-feira (14), após a passagem dessa frente fria e das tempestades, a massa de ar frio terá atingido diversos estados do país. Isso inclui:

Região Sul: Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná;

Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná; Região Sudeste: São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais (região do Alto Paranaíba e Sul Mineiro);

São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais (região do Alto Paranaíba e Sul Mineiro); Região Centro-Oeste: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (extremo Sul e Oeste) e Goiás (extremo Sul);

Mato Grosso do Sul, Mato Grosso (extremo Sul e Oeste) e Goiás (extremo Sul); Região Norte: Rondônia e Acre, com baixa intensidade.

Previsão de Anomalias de Temperatura em 850 hPa entre a Sexta-feira, Sábado e Domingo mostra o avanço da massa de ar frio por boa parte das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste.

O sistema será capaz de causar temperaturas mínimas muito baixas nos estados atingidos, especialmente na região Sul, onde muitos municípios podem registrar temperaturas abaixo dos 10°C ao longo da madrugada e da manhã.

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Não se descarta a possibilidade de geadas localizadas, especialmente na região da Serra Gaúcha e da Serra Catarinense no domingo (13), quando o frio causado por essa massa de ar polar atinge sua maior intensidade.

Previsão de temperaturas mínimas na segunda-feira mostra que grande parte do centro-sul do Brasil registrará temperaturas muito baixas, com possibilidade de geadas localizadas.

Mas essa não será a única massa de ar frio a atuar no país ao longo da próxima semana. Já na terça-feira (15), uma nova massa de ar polar avançará pela região Sul, fortalecendo o frio no país.

Segunda massa de ar polar avança na terça-feira

Ao longo da terça-feira (15), as duas massas de ar frio se encontrarão na altura entre o Uruguai e o Rio Grande do Sul, intensificando o frio sobre a região ao longo da própria terça-feira e nas primeiras horas da quarta-feira (16).

Previsão de anomalias de temperatura em 850 hPa na terça-feira ao meio-dia e à meia-noite mostra o avanço de uma segunda massa de ar frio, que se encontra com a primeira ao longo do dia.

Essa massa de ar frio também avançará por uma porção mais ampla da região Sudeste, incluindo boa parte de Minas Gerais e do Espírito Santo, que também devem registrar uma queda significativa das temperaturas entre a terça-feira (15) e a quarta-feira (16).

Efetivamente, isso fará com que o país registre a atuação de duas massas de ar frio num período de apenas cinco dias, o que contribui para o prolongamento do clima frio, típico de inverno, ao longo da semana que vem. Isso vale especialmente para a região Sul, onde as menores temperaturas serão registradas.

No entanto, vale notar que já a partir da quinta-feira (17), as massas de ar frio começam a perder força conforme se afastam em direção ao oceano Atlântico. Isso pode fazer com que o calor retorne gradualmente até o final da semana que vem, entre o sábado (19) e o domingo (20).