Tempestades severas geram granizo do tamanho de bolas de golfe e ventos fortes no Sul e Sudeste do Brasil
Um dia de tempo severo intenso afetou o Sul e o Sudeste do Brasil, com tempestades de granizo que causaram danos e geraram registros impressionantes. Em algumas localidades, o granizo teria atingido o tamanho de bolas de golfe.
A instabilidade atingiu vários estados das Regiões Sudeste e Sul do Brasil na tarde da quinta-feira, 10 de setembro. As tempestades intensas provocaram ventos fortes, intensa atividade elétrica, queda de granizo e chuvas volumosas.
O granizo caiu com força também no interior do estado de São Paulo. Presidente Epitácio foi uma das cidades onde se registrou uma forte chuva de granizo. A cidade está localizada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul.
Os automóveis que trafegavam pela região sofreram com a queda de granizo. Muitos tiveram o para-brisa quebrado e a carroceria amassada devido à força das pedras de gelo que, segundo alguns veículos de imprensa locais, teriam atingido o tamanho de bolas de golfe.
Vários núcleos convectivos avançaram sobre o centro, o sul e o sudeste do Brasil. As tempestades deslocaram-se do interior em direção ao litoral, provocando chuvas fortes em vários estados.
Um pouco mais ao sul, no estado do Paraná, o tempo severo também foi intenso na tarde e na noite de quinta-feira, 10 de setembro. Várias tempestades deixaram granizo e ventos fortes por onde passaram.
Registros de Dois Vizinhos e outras localidades do estado mostram a chuva de granizo ocorrida com a passagem das nuvens de tempestade. As áreas afetadas estavam sob alerta oficial do serviço meteorológico.
Um morador de Santa Helena, a 80 km ao norte de Foz do Iguaçu, relatava, assustado, o que, aos seus olhos, era um tornado. O vídeo mostra uma formação em forma de funil descendo da nuvem, mas não há confirmação visual de que tenha tocado o solo na noite de quinta-feira, nem informações oficiais a respeito.
Granizos: verdadeiros projéteis de gelo
As tempestades podem provocar diversos problemas, seja pelos ventos fortes que geram, pelos raios que atingem a superfície, pelos grandes volumes de chuva em um curto período de tempo ou também pelas tempestades de granizo que deixam em seu rastro.
As fortes correntes ascendentes e descendentes presentes nas cumulonimbus (nome dado às nuvens de tempestade de grande desenvolvimento vertical) são capazes de manter o granizo em movimento vertical no interior da nuvem enquanto ele acumula água em sua superfície, a qual congela ao atingir altitudes que, em algumas ocasiões, ultrapassam os 8.000 metros.
Quanto mais tempo o granizo permanece dentro da nuvem, maior é o seu tamanho final. E, embora percam parte de sua massa ao cair — devido ao atrito e à colisão com outras pedras de gelo —, as pedras de granizo podem atingir o solo com tamanhos extraordinários. A maior pedra de granizo confirmada pela NOAA media 16,7 cm e foi coletada em 2026, em Illinois, nos EUA.
Essas pedras de gelo podem cair a velocidades incríveis que, dependendo do tamanho do granizo, podem ultrapassar 100 km/h. As tempestades de granizo podem ser destrutivas, prejudicando plantações e comprometendo a infraestrutura urbana e rural, além de colocar em risco a vida de pessoas que não estejam abrigadas durante uma tempestade severa.
Referência da notícia
NOAA NCEI. Granizo de tamaño récord.
R7. Forte chuva de granizo atinge cidade de Presidente Epitácio, no interior de São Paulo.