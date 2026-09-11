Tempestades severas geram granizo do tamanho de bolas de golfe e ventos fortes no Sul e Sudeste do Brasil

Um dia de tempo severo intenso afetou o Sul e o Sudeste do Brasil, com tempestades de granizo que causaram danos e geraram registros impressionantes. Em algumas localidades, o granizo teria atingido o tamanho de bolas de golfe.

A instabilidade atingiu vários estados das Regiões Sudeste e Sul do Brasil na tarde da quinta-feira, 10 de setembro. As tempestades intensas provocaram ventos fortes, intensa atividade elétrica, queda de granizo e chuvas volumosas.

O granizo caiu com força também no interior do estado de São Paulo. Presidente Epitácio foi uma das cidades onde se registrou uma forte chuva de granizo. A cidade está localizada às margens do Rio Paraná, na divisa com o estado de Mato Grosso do Sul.

Uma forte tempestade atingiu a cidade de Presidente Epitácio, no interior do estado de São Paulo, nesta quinta-feira (10). Além das chuvas e rajadas de vento, que também foram registradas em outras regiões, a cidade também foi atingida pela queda de granizo durante a tempestade pic.twitter.com/8GOQMJUGin — O Diário de Mogi (@odiariodemogi) September 11, 2026

Os automóveis que trafegavam pela região sofreram com a queda de granizo. Muitos tiveram o para-brisa quebrado e a carroceria amassada devido à força das pedras de gelo que, segundo alguns veículos de imprensa locais, teriam atingido o tamanho de bolas de golfe.

Vários núcleos convectivos avançaram sobre o centro, o sul e o sudeste do Brasil. As tempestades deslocaram-se do interior em direção ao litoral, provocando chuvas fortes em vários estados.

Imagem de satélite da tarde de quinta-feira, 10 de setembro, mostrando os topos de nuvens mais altos em tons de vermelho e preto.

Um pouco mais ao sul, no estado do Paraná, o tempo severo também foi intenso na tarde e na noite de quinta-feira, 10 de setembro. Várias tempestades deixaram granizo e ventos fortes por onde passaram.

Dois Vizinhos/PR

10/09/2026



Granizo gigante ️ pic.twitter.com/SI6H5lfLOq — TEMPO OESTE (@TempoOeste) September 10, 2026

Registros de Dois Vizinhos e outras localidades do estado mostram a chuva de granizo ocorrida com a passagem das nuvens de tempestade. As áreas afetadas estavam sob alerta oficial do serviço meteorológico.

Santa Helena/PR

10/09/2026



Nuvem assusta morador em área rural do município ️ pic.twitter.com/KXwJjS8j03 — TEMPO OESTE (@TempoOeste) September 11, 2026

Um morador de Santa Helena, a 80 km ao norte de Foz do Iguaçu, relatava, assustado, o que, aos seus olhos, era um tornado. O vídeo mostra uma formação em forma de funil descendo da nuvem, mas não há confirmação visual de que tenha tocado o solo na noite de quinta-feira, nem informações oficiais a respeito.

Granizos: verdadeiros projéteis de gelo

As tempestades podem provocar diversos problemas, seja pelos ventos fortes que geram, pelos raios que atingem a superfície, pelos grandes volumes de chuva em um curto período de tempo ou também pelas tempestades de granizo que deixam em seu rastro.

O tamanho do granizo depende diretamente da velocidade vertical que o vento atinge dentro da nuvem e da massa — ou tamanho — que a pedra de gelo em suspensão adquire.

As fortes correntes ascendentes e descendentes presentes nas cumulonimbus (nome dado às nuvens de tempestade de grande desenvolvimento vertical) são capazes de manter o granizo em movimento vertical no interior da nuvem enquanto ele acumula água em sua superfície, a qual congela ao atingir altitudes que, em algumas ocasiões, ultrapassam os 8.000 metros.

Quanto mais tempo o granizo permanece dentro da nuvem, maior é o seu tamanho final. E, embora percam parte de sua massa ao cair — devido ao atrito e à colisão com outras pedras de gelo —, as pedras de granizo podem atingir o solo com tamanhos extraordinários. A maior pedra de granizo confirmada pela NOAA media 16,7 cm e foi coletada em 2026, em Illinois, nos EUA.

Essas pedras de gelo podem cair a velocidades incríveis que, dependendo do tamanho do granizo, podem ultrapassar 100 km/h. As tempestades de granizo podem ser destrutivas, prejudicando plantações e comprometendo a infraestrutura urbana e rural, além de colocar em risco a vida de pessoas que não estejam abrigadas durante uma tempestade severa.