O erro de plantar árvores sem pensar nas raízes: espécies que podem levantar calçadas e danificar tubulações

Durante anos, parece que nada acontece. Mas enquanto a árvore cresce para cima, suas raízes avançam silenciosamente sob a terra e podem encontrar obstáculos que ninguém imaginou quando foi plantada.

Uma árvore jovem pode parecer inofensiva, mas ao longo dos anos seu sistema radicular pode ocupar uma área muito maior do que se imagina no momento do plantio.

Quando plantamos uma árvore perto de casa, geralmente imaginamos o tamanho que ela atingirá, a sombra que proporcionará ou se florescerá. Raramente pensamos no que acontece sob a terra.

Existe um equívoco comum de que as raízes crescem principalmente para baixo, mas muitas espécies também se espalham lateralmente, perto da superfície, onde encontram oxigênio, umidade e nutrientes. É por isso que uma árvore que parece perfeita quando plantada pode se tornar um problema para calçadas, muros ou canos anos depois.

A extensão do sistema radicular depende da espécie, do tipo de solo, da disponibilidade de água e de quaisquer obstáculos no terreno. Em algumas árvores adultas, as raízes podem se estender por vários metros a partir do tronco e até mesmo ultrapassar o diâmetro da copa. Esse processo leva anos, razão pela qual uma árvore jovem pode parecer inofensiva por muito tempo.

Não existem raízes "ruins": o conflito surge quando uma espécie com grande hábito de crescimento é plantada em um espaço que não consegue acomodar seu crescimento.

Na cidade, as raízes também crescem em um ambiente limitado por concreto, canos e solo compactado. Se encontrarem um obstáculo abaixo, podem mudar de direção e se espalhar lateralmente. Quando encontram uma área úmida, como um vazamento em um cano, podem aproveitar esse espaço e agravar um problema existente.

Essas são algumas das espécies que tendem a causar mais problemas quando plantadas em espaços confinados.

Figueira: o exemplo clássico de uma árvore que precisa de espaço

A Ficus, ou figueira, é uma árvore resistente, de fácil crescimento e que pode atingir grande porte. No entanto, é uma das árvores que mais causam problemas em jardins e ao longo de calçadas.

Em jardins pequenos ou perto de edifícios, seu desenvolvimento deve ser cuidadosamente planejado.

O problema surge quando a planta é cultivada perto de edifícios. Algumas espécies, como a figueira-chorona (Ficus benjamina), desenvolvem um sistema radicular muito extenso, capaz de levantar pedras do pavimento, danificar calçadas e pressionar estruturas próximas.

Em um parque ou grande espaço aberto, ela pode crescer sem problemas. Em uma calçada estreita, a situação muda.

Salgueiro e álamo: excelentes no campo, difíceis em espaços pequenos

Os salgueiros (Salix sp.) têm uma capacidade notável de explorar o solo em busca de umidade, o que lhes permite prosperar perto de rios e pântanos.

O problema surge quando são plantados perto de casas, piscinas ou instalações subterrâneas. Nesses locais, suas raízes podem se espalhar e causar problemas.

Os salgueiros são adaptados a ambientes úmidos e desenvolvem raízes capazes de explorar grandes áreas em busca de água.

O mesmo se aplica aos álamos (Populus (L).). São muito utilizados como quebra-ventos e em grandes propriedades rurais. No entanto, as suas raízes precisam de espaço e podem causar problemas quando ficam presas entre o concreto e os edifícios.

Eucaliptos e seringueiras: árvores imponentes que precisam de distância

O rápido crescimento e o grande porte do eucalipto fazem dele uma espécie ideal para áreas espaçosas. Ele pode prosperar em campos, parques e grandes terrenos.

O problema surge quando é plantado perto de uma casa. Uma árvore adulta precisa de espaço para suas raízes e copa, e a escolha de uma envolve considerar não apenas sua aparência daqui a um ano, mas também como estará daqui a décadas.

O eucalipto é uma árvore de grande porte que precisa de espaço para desenvolver sua copa e sistema radicular ao longo de décadas.

Algo semelhante acontece com as seringueiras, parentes do ficus. Quando jovens, parecem fáceis de manejar, mas com o tempo podem ficar grandes demais para certos espaços urbanos.

A figueira também pode surpreender. Muitas vezes é plantada por seus frutos, sem que se considere que, ao longo dos anos, ela pode se transformar em uma árvore enorme, com raízes capazes de se espalhar por grandes áreas.

Quais árvores escolher para a casa?

Em jardins pequenos ou calçadas estreitas, árvores ornamentais menores costumam ser as mais indicadas, como a árvore-de-júpiter, a árvore-orquídea, a ameixeira-de-flores, a árvore-de-judas ou algumas variedades de magnólia.

Os bordos ornamentais (Acer) também podem ser uma opção, embora sua adequação dependa muito da região: algumas espécies se adaptam melhor a áreas mais frias ou montanhosas do que aos verões mais quentes de outras partes do país.

A jacarandá é um excelente exemplo dessa ideia. É uma das árvores mais apreciadas em nosso país e pode ser espetacular em ruas largas e áreas espaçosas, mas talvez não seja a melhor escolha para uma calçada estreita ao lado de uma casa.

Plantar uma árvore é um compromisso de longo prazo. A questão não deve ser apenas "Qual árvore eu gosto?", mas também "Este local comporta a árvore que eu quero?".