Bolha de calor traz temperaturas para a marca de 40°C no inverno

A presença de uma bolha de calor nos próximos dias faz os termômetros dispararem em várias localidades do Brasil. O ar quente vai proporcionar tardes quentes com temperaturas na casa dos 40°C neste inverno.

Em pleno inverno temperaturas podem chegar aos 40°C. Foto: Ronaldo Silva/Ato press.

Nos próximos dias teremos calor de verão na parte central da América do Sul. Isso porque a circulação atmosférica irá permitir a chegada de ar quente e úmido vindo do norte do continente. Com o passar dos dias este ar mais quente irá acumular e formar uma espécie de bolha de calor entre o Brasil, Paraguai e Argentina.

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Desta forma, as temperaturas vão subir até atingir seu pico no final de semana com os termômetros alcançando os 40°C. O calor irá se prolongar até, pelo menos, meados da segunda quinzena de julho. Veja mais detalhes a seguir.

Temperaturas disparam e chegam a 40°C

Os próximos dias no país serão diferentes dos que iniciaram a semana. Áreas em que o frio marcou presença dará lugar às altas temperaturas e ao calor de verão neste inverno. A exemplo disso temos o Centro-Oeste, parte do Sudeste e da Região Sul.

A circulação na atmosfera proporcionará o transporte de ar quente para áreas do Centro-Sul do Brasil, interior do Paraguai e Argentina. Com isso, as temperaturas disparam ao longo dos dias. Nesta quinta-feira (16), o calor já será sentido no Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, oeste de São Paulo e no Triângulo Mineiro.

As máximas chegam aos 31°C no oeste de Minas Gerais e de São Paulo, variam entre 33°C e 37°C no Mato Grosso do Sul e chegam aos 39°C no sul e sudoeste do Mato Grosso.

Índice de Previsão Extrema de temperatura máxima para o dia 17 de julho.

Na sexta-feira (17) e no sábado (18), as altas temperaturas nessas áreas vão permanecer com poucas alterações em relação às suas localidades. Contudo, o Índice de Previsão Extrema (EFI), mostra que este calor sobre boa parte do país será "muito incomum ou extremo" para este período do ano, pois os valores se encontram acima de 0.8.

Já no domingo (19), a bolha de calor ganha mais intensidade e as temperaturas sobem. No noroeste do Paraná, termômetros na casa dos 31°C, enquanto que em boa parte de São Paulo as temperaturas ficam acima dos 30°C, inclusive na capital paulista. Em Minas Gerais, o frio dará lugar ao calor, pelo menos no Triângulo Mineiro com temperaturas de até 33°C.

Temperatura máxima prevista para a tarde de domingo (19), de acordo com o modelo ECMWF.

Mas o calor será intenso mesmo no Centro-Oeste, em Goiás as temperaturas chegam aos 37°C na porção noroeste. Enquanto que no Mato Grosso do Sul, termômetros variam entre 34°C e 38°C. Os 40°C poderá ser batido nos municípios próximos à divisa com o Paraguai e em áreas pontuais do Mato Grosso que terá temperaturas acima dos 35°C em todo o território.

Calor permanece na próxima semana

De acordo com o modelo ECMWF Charts, o calor vai continuar na próxima semana. O modelo mostra que, entre os dias 20 e 27 de julho, as temperaturas vão ficar bem acima da média para o período, com os termômetros registrando de 3°C a 6°C acima da climatologia.

ECMWF Charts entre os dias 20 e 27 de julho (esquerda) e previsão da temperatura máxima para o dia 22 de julho (direita).

Áreas do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, do Paraná, de São Paulo e do Mato Grosso do Sul estão nesta lista de calor mais intenso. Outros estados também terão temperaturas acima da média para o período, mas com temperaturas anômalas em até 3°C, como é o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Goiás, Mato Grosso, Acre e do interior nordestino.