Onda de calor em pleno inverno alimenta onda de tempestades

Uma onda de calor em pleno inverno, impulsionada pelo El Niño, deve elevar as temperaturas a níveis incomuns e aumentar o risco de tempestades severas no Sul do Brasil, com chuva extrema, granizo, ventos destrutivos e acumulados de 300 mm.

O El Niño está começando a atuar de maneira significativa sobre a América do Sul, alterando a circulação atmosférica e influenciando as temperaturas, as chuvas e a ocorrência de eventos extremos. Efeitos mais expressivos estão aparecendo sobre o Brasil, entre eles um cenário de temperaturas muito acima da média em pleno inverno.

O El Niño é, talvez, o fenômeno climático mais importante e abrangente que conhecemos. Trata-se de um aquecimento anormal e persistente das águas superficiais no Oceano Pacífico Equatorial, que altera a circulação atmosférica e influencia o clima ao redor de todo o planeta.

As previsões climáticas indicam uma onda de calor abrangendo o Paraguai e boa parte do Brasil, especialmente no Mato Grosso do Sul. Em diversas áreas, as temperaturas médias poderão ficar 5°C acima da média durante um período prolongado de diversos dias.

Previsão de anomalias de temperatura entre os dias 20 e 27 de Julho mostra que a próxima semana será marcada por temperaturas muito acima da média, com destaque para Paraguai e MS.

Na prática, esse padrão favorecerá temperaturas máximas próximas aos 40°C na região Centro-Oeste, especialmente no Mato Grosso do Sul. Em partes da Argentina e da Bolívia, as temperaturas poderão ultrapassar 42°C, valores extremamente elevados para o período de inverno.

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O calor também será intenso sobre o Sul do Brasil. Em diversos municípios, as temperaturas poderão superar os 32°C - valores que estão cerca de 15°C acima da média climatológica para este período, inclusive ao redor de capitais como Porto Alegre.

Previsão de temperaturas máximas no Domingo durante a tarde mostra que os termômetros no Mato Grosso do Sul e Paraguai podem registrar temperaturas altíssimas de até 40°C.

Esse calor anômalo aumentará significativamente a instabilidade atmosférica. A combinação entre as temperaturas elevadas e outros sistemas meteorológicos - como um Rio Atmosférico, capaz de fornecer umidade abundante ao Sul do Brasil, e a atuação de um intenso Jato de Baixos Níveis - criará um ambiente altamente favorável à formação de tempestades severas, especialmente na região Sul.

Calor alimentará tempestades severas

As primeiras tempestades começam a ganhar força já nesta quinta-feira (16), especialmente sobre o Rio Grande do Sul, e devem persistir ao longo da sexta-feira (17), do final de semana e também ao longo da semana que vem, atingindo o sul do Mato Grosso do Sul, o Rio Grande do Sul (estado com os maiores acumulados previstos) e também Santa Catarina e Paraná.

Previsão de acumulados totais até o Sábado da semana que vem (25) mostra que os acumulados podem atingir valores entre 200 e 300 mm totais na região Sul, causando transtornos.

O sábado (18) merece atenção especial. As previsões mais recentes indicam um risco muito elevado de tempestades severas entre o sul do Rio Grande do Sul e o Uruguai, não apenas com volumes elevados de chuva, mas também com risco de granizo e rajadas fortes de vento. Não se descarta a possibilidade de ocorrência de eventos mais extremos em alguns municípios localizados, como tornados e micro explosões.

Os acumulados totais de chuva podem atingir valores muito elevados, entre 200 mm e 300 mm ao longo dos próximos dias. Isso traz riscos altos de cortes no fornecimento de energia elétrica; queda de galhos de árvores e tombamento de árvores, assim como de objetos altos; danos em estruturas, telhados e plantações devido ao granizo; transbordamento de rios; alagamentos; e também descargas elétricas (raios).