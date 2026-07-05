7 plantas trepadeiras ideais para dar altura, cor e um toque de elegância ao seu jardim

Além de embelezarem o ambiente, estas espécies ajudam a regular a temperatura e a criar espaços mais frescos, tanto ao ar livre como dentro de casa.

Paredes que respiram: as plantas trepadeiras transformam superfícies duras em paisagens vivas.

Há algo de encantador nas plantas trepadeiras: numa questão de meses, uma parede nua pode tornar-se um pano de fundo verde, uma pérgula pode transformar-se num refúgio colorido e um canto esquecido pode começar a atrair abelhas, borboletas e atenções.

Crescem em busca de luz e, ao longo do caminho, trazem frescura e um toque mais vibrante ao jardim. Além disso, funcionam como isolante natural e ajudam a moderar as temperaturas tanto no exterior como no interior da casa.

As espécies que se seguem destacam-se pela sua floração e folhagem abundante, tornando-as ideais para revitalizar o jardim, acrescentar altura e criar recantos mais frescos e protegidos.

1- Madressilva (Lonicera spp., escolha variedades não invasoras)

A madressilva combina fragrância, flores delicadas e grande adaptabilidade, crescendo bem em zonas temperadas e úmidas. As suas flores, geralmente brancas ou amareladas, atraem abelhas e outros polinizadores.

Flores perfumadas e delicadas que atraem os polinizadores e dão vida às vedações e pérgulas.

Cresce muito rapidamente, por isso é melhor orientá-la desde o início. Necessita de sol ou sombra parcial e regas regulares. A poda deve ser feita após a floração para evitar que fique fora de controlo.

Algumas variedades podem tornar-se invasoras, por isso é importante escolher cultivares adequadas ou mantê-las sob controlo.

2- Cipó-de-trombeta (Campsis radicans ou espécies semelhantes)

Se a ideia é atrair colibris, esta é uma ótima opção. A trombeta-trepadora possui flores em forma de trombeta em cores vibrantes como o laranja ou o vermelho.

As suas vistosas flores em forma de trombeta são um íman para os colibris.

Cresce rápida e vigorosamente, por isso precisa de estruturas robustas. Adapta-se bem a diferentes tipos de solo e tolera o calor. Prefere sol pleno. A poda de inverno ajuda a controlar o seu vigor.

Sem controlo, pode espalhar-se mais do que o desejado, por isso é melhor plantá-la num local onde tenha espaço suficiente para se desenvolver.

3- Hortênsia trepadora (Hydrangea petiolaris)

Não é a opção mais comum, mas em zonas frias e úmidas pode desenvolver-se muito bem. Ao contrário de outras trepadeiras, tolera muito bem a sombra e cresce lentamente, sendo ideal para quem procura algo mais controlado.

Ideal para paredes sombreadas: cresce lentamente, mas cobre as superfícies com elegância e flores delicadas.

Fixa-se em paredes ou troncos sem os danificar. As suas flores brancas aparecem no verão.

Requer solo rico em matéria orgânica e rega regular. A poda é mínima e apenas necessária para manutenção. É um investimento a longo prazo: leva tempo a ser estabelecido, mas depois recompensa com elegância.

4- Clematite (Clematis spp.)

Se procura flores vistosas, a clematite é imbatível. Existem variedades adaptáveis a climas temperados, com flores grandes em tons de roxo, branco ou rosa.

Flores deslumbrantes e cores variadas para embelezar as estruturas com um toque ornamental.

Prefere a base à sombra e as flores ao sol. O seu crescimento é moderado. Necessita de suporte e de solo bem drenado. A poda varia consoante a variedade, mas é geralmente feita para estimular novas florações e evitar que os ramos se enrolem.

5- Trepadeira-da-Virgínia (Parthenocissus quinquefolia)

Não possui flores espetaculares, mas a sua folhagem compensa. No outono, as suas folhas ficam vermelho-escuras e transformam qualquer parede.

No outono, as suas folhas vermelhas transformam qualquer parede num espetáculo natural. Crédito da imagem: Joseeljardinero

Cresce rapidamente e fixa-se sozinha graças a pequenas gavinhas. É resistente e tolera diferentes tipos de solo e condições. É ideal para cobrir grandes superfícies.

A poda é feita para controlar a sua propagação, geralmente no inverno. É uma planta de baixa manutenção e muito eficaz para criar sombra e isolamento térmico.

6- Jasmim-estrela (Trachelospermum jasminoides)

É uma das preferidas, e com razão. O jasmim-estrela adapta-se muito bem a climas temperados. Possui folhas verde-brilhantes durante todo o ano e flores brancas muito perfumadas na primavera e no verão.

Fragrância e folhagem perene: uma trepadeira clássica para adicionar verde durante todo o ano.

Não está entre as plantas de crescimento mais rápido, mas também não demora uma eternidade. Necessita de sol ou sombra parcial e de uma estrutura de suporte, como uma cerca, arame ou pérgula, pois não se agarra sozinha.

A poda é feita após a floração para manter a forma e controlar o tamanho da planta. Com o tempo, pode tornar-se densa e perfeita para criar privacidade.

7- Buganvília

Poucas plantas oferecem tanta cor com tão pouco. a buganvília é ideal para climas quentes e secos. As suas "flores" são, na realidade, brácteas de cores vibrantes: fúcsia, laranja, branco ou violeta.

Uma explosão de cores em climas quentes, com brácteas vibrantes que iluminam paredes e pérgolas.

Cresce rapidamente se receber sol e boa drenagem. Tolera melhor a seca do que o excesso de água. Pode ser cultivada como trepadeira ou deixada como arbusto.

A poda é fundamental para estimular a floração e controlar a forma da planta; é feita no final do inverno. Cuidado com os espinhos: não é uma planta muito agradável ao toque.

Dica prática: se a parede tiver fissuras, reboco solto ou umidade, é melhor repará-la antes de adicionar uma planta trepadora. As plantas não criam o problema, mas podem aproveitar estes pontos fracos e agravá-los com o tempo.

As plantas trepadeiras são uma forma simples de transformar um jardim sem grandes obras. Quando bem escolhidas e podadas regularmente, podem cobrir paredes, proporcionar sombra e criar privacidade sem causar problemas. Crescem, adaptam-se e, com pouca manutenção, mudam completamente a forma como um espaço exterior é vivenciado.