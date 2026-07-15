Migração e morte de 2 mil pinguins em SC gera alerta nas praias brasileiras
Pesquisadores reforçam que a presença de pinguins em Florianópolis exige cuidados especiais da população para garantir a reabilitação segura dos animais exaustos pela longa viagem.
Mais de 2 mil pinguins foram encontrados mortos nas praias de Florianópolis entre março e julho de 2026. Desse total, um único dia registrou a perda impressionante de 293 aves na região.
Embora o volume assuste os moradores locais, a Associação R3 Animal, também responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), esclarece que os números seguem a normalidade histórica. As aves saem anualmente da Patagônia e das Malvinas em busca de alimento.
O desafio da longa jornada migratória das aves
A migração dessas aves marinhas em direção ao litoral brasileiro ocorre todos os anos durante o inverno. Os pinguins-de-Magalhães deixam as colônias frias do sul do continente e utilizam as correntes marítimas para viajar.
Muitas vezes, eles se dispersam do grupo original e chegam à costa muito debilitados ou já sem vida. Além do intenso cansaço físico da viagem, a poluição plástica e as redes de pesca causam capturas acidentais, que agravam a saúde das espécies marinhas.
Estudos detalham a influência climática e os impactos de resíduos
A organização mapeou o encalhe das 2.210 aves nas praias de Florianópolis e apontou que a Praia de Moçambique, no Leste da Ilha, registrou o maior número, com 106 pinguins no período. Em seguida, vem a Praia dos Ingleses, no Norte, com 69.
Outro ponto alarmante foi abordado em pesquisas sobre poluição no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O avanço de resíduos sólidos nos oceanos expõe as aves ao perigo de sufocamento e ingestão acidental de lixo plástico descartado de forma inadequada nas praias.
Em nível global, análises da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) conectam as mudanças climáticas e o aquecimento dos oceanos ao comportamento das espécies migratórias. Alterações de temperatura na água modificam a distribuição de peixes e forçam jornadas maiores, impactando a sobrevivência da fauna e a saúde ambiental.
Como funciona o trabalho de resgate nas praias
O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) executa buscas diárias na orla da região. Os animais resgatados sem vida são encaminhados para exames específicos que determinam a causa do óbito, enquanto os que resistem ao trajeto recebem tratamento veterinário em centros especializados de reabilitação.
O monitoramento abrange uma extensa faixa da costa brasileira, indo de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. No total histórico acumulado de agosto de 2015 a dezembro de 2024, o programa já resgatou cerca de 42 mil pinguins.
Os especialistas estimam que os animais sobreviventes permaneçam no litoral de Santa Catarina até a primavera. Após esse período de repouso, as aves saudáveis iniciam o percurso de retorno para suas colônias originais.
Referência da notícia
Júlia Venâncio. (2026). Mais de 2 mil pinguins são encontrados mortos em Florianópolis em 2026; 293 em apenas um dia.
Raquel Rodrigues Lima / UFRJ. (2023). Resíduos Sólidos I.
Christovam Barcellos / Fiocruz. (2015). As mudanças climáticas, a saúde e os pinguins de Copacabana.