Migração e morte de 2 mil pinguins em SC gera alerta nas praias brasileiras

Pesquisadores reforçam que a presença de pinguins em Florianópolis exige cuidados especiais da população para garantir a reabilitação segura dos animais exaustos pela longa viagem.

A exaustão da viagem e a poluição dos oceanos são as principais causas de encalhes de pinguins-de-magalhães jovens no litoral de Santa Catarina. Foto: R3 Animal/Divulgação

Mais de 2 mil pinguins foram encontrados mortos nas praias de Florianópolis entre março e julho de 2026. Desse total, um único dia registrou a perda impressionante de 293 aves na região.

Embora o volume assuste os moradores locais, a Associação R3 Animal, também responsável pelo Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS), esclarece que os números seguem a normalidade histórica. As aves saem anualmente da Patagônia e das Malvinas em busca de alimento.

O desafio da longa jornada migratória das aves

A migração dessas aves marinhas em direção ao litoral brasileiro ocorre todos os anos durante o inverno. Os pinguins-de-Magalhães deixam as colônias frias do sul do continente e utilizam as correntes marítimas para viajar.

A exaustão da travessia de milhares de quilômetros faz com que muitos animais acabem morrendo no caminho e, a maioria das perdas registradas nas praias catarinenses, ocorre entre os mais jovens. A falta de experiência prejudica a sobrevivência dos filhotes que realizam sua primeira viagem migratória.

Muitas vezes, eles se dispersam do grupo original e chegam à costa muito debilitados ou já sem vida. Além do intenso cansaço físico da viagem, a poluição plástica e as redes de pesca causam capturas acidentais, que agravam a saúde das espécies marinhas.

Estudos detalham a influência climática e os impactos de resíduos

A organização mapeou o encalhe das 2.210 aves nas praias de Florianópolis e apontou que a Praia de Moçambique, no Leste da Ilha, registrou o maior número, com 106 pinguins no período. Em seguida, vem a Praia dos Ingleses, no Norte, com 69.

A presença de pinguins no litoral sul e sudeste do Brasil é comum entre os meses de maio e outubro; profissionais usam proteção contra a Influenza Aviária. Foto: R3 Animal/Divulgação

Outro ponto alarmante foi abordado em pesquisas sobre poluição no Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). O avanço de resíduos sólidos nos oceanos expõe as aves ao perigo de sufocamento e ingestão acidental de lixo plástico descartado de forma inadequada nas praias.

Em nível global, análises da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz) conectam as mudanças climáticas e o aquecimento dos oceanos ao comportamento das espécies migratórias. Alterações de temperatura na água modificam a distribuição de peixes e forçam jornadas maiores, impactando a sobrevivência da fauna e a saúde ambiental.

Como funciona o trabalho de resgate nas praias

O Projeto de Monitoramento de Praias da Bacia de Santos (PMP-BS) executa buscas diárias na orla da região. Os animais resgatados sem vida são encaminhados para exames específicos que determinam a causa do óbito, enquanto os que resistem ao trajeto recebem tratamento veterinário em centros especializados de reabilitação.

O monitoramento abrange uma extensa faixa da costa brasileira, indo de Santa Catarina até o Rio de Janeiro. No total histórico acumulado de agosto de 2015 a dezembro de 2024, o programa já resgatou cerca de 42 mil pinguins.

Os especialistas estimam que os animais sobreviventes permaneçam no litoral de Santa Catarina até a primavera. Após esse período de repouso, as aves saudáveis iniciam o percurso de retorno para suas colônias originais.