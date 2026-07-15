Bolha de calor traz mais de 30°C por vários dias seguidos a SP; confira

Uma bolha de calor incomum para esta época vai deixar as temperaturas elevadas em São Paulo até a semana que vem, especialmente no Oeste do estado, com máximas de 30°C ou até acima disso, inclusive na capital.

Na segunda metade desta semana, uma bolha de ar quente incomum vai se instalar sobre o Centro-Sul do Brasil, deixando as temperaturas acima da média para esta época, especialmente na Região Sul do país.

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O ar quente também vai afetar o estado de São Paulo a partir desta quinta-feira (16), mas ganha força no fim de semana e na semana que vem. As temperaturas ficarão elevadas por vários dias seguidos, especialmente no Oeste e interior do estado, com máximas acima dos 30°C. Na capital paulista também é esperado calor em torno dos 30°C na semana que vem.

Acompanhe a seguir os detalhes da previsão do tempo.

Vários dias seguidos de calor em São Paulo

O bloqueio atmosférico provocado por um sistema de alta pressão sobre o Atlântico vai continuar impedindo a formação de instabilidades sobre o estado de São Paulo até a semana que vem, mantendo assim o tempo firme e com predomínio de sol.

O sistema ainda deixa uma bolha de ar quente ‘presa’ sobre a região, o que impulsionará temperaturas elevadas a partir da segunda metade desta semana, mas que se intensificam a partir do fim de semana.

A parte Oeste e o interior de São Paulo são as áreas que terão maior influência da bolha de calor, com as temperaturas máximas em torno dos 30°C na segunda metade desta semana e acima disso a partir do fim de semana e na semana que vem.

A capital paulista também sentirá esse efeito, porém, não com a mesma intensidade, por estar mais perto da costa; nela as máximas começam a aumentar a partir do fim de semana e ficarão ao redor ou pouco acima dos 30ºC na semana que vem.

Bolha de calor trará temperaturas de mais de 30 °C no Oeste paulista a partir do fim de semana, podendo chegar aos 34°C/35°C em meados da semana que vem. Na capital, máximas de 30°C na próxima semana.

Explicando um pouco mais com detalhamento agora, na segunda metade desta semana, ou seja, quinta-feira (16) e sexta-feira (17), a porção Centro-Oeste do estado de São Paulo terá máximas variando entre 28°C e 30°C, como por exemplo, em Araçatuba (29°C) e Presidente Prudente (28°C).

Já neste fim de semana o calor começa a ganhar força em São Paulo, especialmente na parte oeste. A porção centro-leste do estado terá máximas variando entre 24°C e 27°C, enquanto no oeste elas ficam entre 29°C e 31°C. Na capital paulista as máximas ainda ficam amenas, em torno dos 26°C.

Previsão da temperatura máxima do ar (em °C) para segunda-feira (20), segundo o modelo europeu ECMWF.

Ao longo da próxima semana, o calor segue atuando e com força. As temperaturas máximas ficam acima dos 26°C em praticamente todo o estado de São Paulo, ficando acima dos 30°C na porção centro-oeste e podendo chegar em torno dos 34°C/35°C no extremo oeste, como podemos observar no mapa abaixo.

Na capital paulista, as temperaturas até continuam mais amenas no início da semana que vem, ficando em torno dos 26°C/27°C, mas a partir da segunda metade da semana, ou seja, entre a quarta (22) e a sexta-feira (24), o calor aumenta e as máximas atingem os 30°C.

A tendência da previsão indica que em meados da próxima semana teremos temperaturas máximas acima dos 30°C em grande parte de São Paulo, e podendo chegar aos 34°C/35°C no oeste do estado.

Outro destaque importante que cabe ressaltar aqui é a baixa umidade do ar, que deve atingir índices abaixo dos 30% entre este fim de semana e o início da próxima no Oeste paulista, podendo chegar aos 22% entre as regiões de Araçatuba e Presidente Prudente.

A capital paulista terá níveis entre 30% e 33% na próxima semana.

Previsão da umidade relativa do ar (%) para segunda-feira (20) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF.

Esse tempo mais seco exige atenção, especialmente para as pessoas mais vulneráveis, já que isso traz problemas para a saúde como ressecamento das mucosas das vias aéreas e da pele, agravamento de problemas respiratórios (como asma e rinite), sangramento nasal, irritação nos olhos e garganta seca.