Nova massa de ar polar ameaça milho safrinha no Paraná; entenda os riscos

A nova massa polar pode atingir o Paraná em um momento sensível do milho safrinha, com lavouras ainda em desenvolvimento e parte em fase reprodutiva, elevando o risco de geada, atraso fisiológico e perda produtiva.

A anomalia de temperatura mostra frio muito abaixo do normal no Sul, reforçando o risco de geada em áreas produtoras do Paraná.

Depois de um fim de semana de frio intenso no Sul, uma nova massa de ar polar deve voltar a chamar atenção no campo nos próximos dias. O ponto mais sensível está no Paraná, onde o milho safrinha ocupa uma grande área e atravessa uma fase importante para a definição da produtividade.

A previsão indica queda acentuada de temperatura após a passagem de uma frente fria, com maior atenção para madrugadas frias em áreas do Sul do Brasil. No Paraná, o risco merece acompanhamento porque parte das lavouras ainda está em desenvolvimento, floração ou enchimento de grãos, fases em que o frio pode reduzir o potencial produtivo.

A maior safra de milho do Paraná entra no radar do frio

O milho segunda safra é a cultura que mais exige atenção no Paraná neste momento. Segundo o Departamento de Economia Rural, o Deral, órgão ligado à Secretaria da Agricultura e do Abastecimento do Paraná, a safrinha ocupa cerca de 2,9 milhões de hectares no estado e tem produção estimada em aproximadamente 17,4 milhões de toneladas.

A previsão de temperatura para domingo de manhã indica madrugadas frias no Paraná, com maior atenção para baixadas e áreas produtoras de milho safrinha.

Esse número mostra o peso da cultura para o campo paranaense. A primeira safra de milho já foi encerrada, mas a segunda safra permanece no campo e ainda depende das condições do tempo nas próximas semanas. Por isso, a chegada de uma nova massa polar não representa apenas uma mudança na sensação térmica: ela pode ocorrer em um período sensível para lavouras que ainda precisam completar seu ciclo.

O impacto muda conforme a fase da lavoura

O milho não reage da mesma forma ao frio em todas as fases. Em lavouras mais novas, ainda no desenvolvimento vegetativo, temperaturas baixas podem reduzir o ritmo de crescimento, provocar amarelecimento e queima nas folhas.

Em muitos casos, a planta consegue se recuperar quando o frio passa, desde que o dano não atinja estruturas essenciais.

O risco aumenta quando o milho está em floração ou enchimento de grãos. Nessas etapas, a planta precisa de boas condições para formar e completar as espigas.

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Frio forte, geada localizada ou queda brusca de temperatura podem comprometer a polinização, reduzir o número de grãos e afetar o peso final da produção.

Os principais riscos para o milho safrinha são:

queima de folhas em baixadas e áreas mais expostas;

atraso no desenvolvimento das plantas;

falhas na polinização em lavouras em floração;

menor enchimento de grãos;

redução do peso das espigas;

perdas localizadas onde houver geada mais forte.

Baixadas, lavouras tardias e áreas mais frias exigem atenção

O risco não deve ser igual em todo o Paraná. Áreas de baixada, fundos de vale e regiões mais elevadas costumam concentrar maior resfriamento durante a madrugada, principalmente quando o céu fica mais limpo e o vento perde intensidade. Nessas condições, a formação de geada pode ocorrer de forma localizada, mas com impacto relevante dentro da propriedade.

As lavouras plantadas mais tarde também merecem maior cuidado, porque podem encontrar a massa polar em uma fase mais vulnerável. Em uma área de quase 2,9 milhões de hectares, mesmo perdas pontuais podem ter reflexo regional se atingirem zonas produtoras importantes. A leitura prática é que o frio não significa quebra generalizada, mas aumenta o risco para talhões em fase sensível e em áreas mais propensas à geada.