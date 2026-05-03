Frente fria avança com frio, risco de novas tempestades e ventos intensos nesta semana

Uma nova frente fria chega ao Brasil nesta semana e traz intensa mudança do tempo com queda nas temperaturas, chuvas intensas e risco de tempestades. Confira a previsão.

Uma nova frente fria chega ao Brasil nesta semana e traz intensa mudança do tempo com queda nas temperaturas, chuvas intensas e risco de tempestades.

Após a formação e avanço de uma frente fria no último feriado do dia 1º de maio, que trouxe chuvas intensas, volumes extremos e ocorrência de tornado na Região Sul, um novo sistema frontal chega ao Brasil neste semana.

Haverá dias de tempo mais firme até a formação de atuação desta nova frente fria, que passa a atuar no país a partir da quinta-feira (7). Assim, trata-se das primeiras impressões deste evento, ou seja, de uma tendência da previsão, podendo sofrer alterações da intensidade e de áreas de atuação em pontos específicos. No entanto, a formação e o avanço do sistema vão ocorrer.

O que esperar da frente fria hoje

A formação da frente fria acontece na noite da quarta-feira (6) e durante a madrugada da quinta-feira (7), desta vez sobre o Uruguai e influenciando posteriormente o Rio Grande do Sul.

Previsão de chuva e pressão para a madrugada da quinta-feira, 7 de maio.

No início da manhã da quinta-feira (7), já há alertas de tempestades nas regiões de fronteira do Rio Grande do Sul das regiões Oeste, Campanha e Sul. Devido à proximidade do sistema, os ventos de norte podem ganhar força e provocar intensas rajadas de vento que podem atingir os 90 km/h na região Central.

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Ao longo da manhã, a frente fria avança e leva o risco de chuvas intensas e de tempestades severas para a metade sul, com exceção da região metropolitana de Porto Alegre. Devido ao deslocamento, os ventos aumentam no território gaúcho e podem provocar estragos. Essa condição se mantém até a primeira metade da tarde, o que favorece o aumento das temperaturas no território gaúcho, aumentando o risco de tempestades severas. No restante do centro-sul o tempo firme predomina.

Previsão de chuva e pressão para a manhã da quinta-feira, 7 de maio.

Mais para o fim da tarde e início da noite, a frente fria avança mais pelo Rio Grande do Sul e deixa em alerta as Missões, a região Central, o Sudeste, porção sul do Norte e a região metropolitana de Porto Alegre para o riscos e chuvas fortes, intensas rajadas de ventos e tempestades, que podem ocorrer com severidade.

No período da noite da quinta-feira (7), o sistema perde força, mas as chuvas ainda levam riscos para a metade norte do Rio Grande do Sul e contribui para a formação de instabilidades no extremo oeste de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul. Além disso, a massa de ar frio já consegue baixas as temperaturas no sul e oeste gaúchos.

Previsão de chuva e pressão para o fim da tarde da quinta-feira, 7 de maio.

Na sexta-feira (8), a frente fria continua o seu avanço e passa a muda o tempo e mais regiões dos estados do Sul e do Mato Grosso do Sul. No período da manhã, há previsão de chuvas de até forte intensidade e risco de tempestades pontuais no norte e nordeste do Rio Grande do Sul, no sul e meio oeste de Santa Catarina, no sul e oeste do Paraná, no sul, oeste e centro do Mato Grosso do Sul. Na porção central e norte do Paraná, há previsão de chuva fraca ou chuvisco. Essa condição se mantém ao longo da tarde, com possibilidade de aumento da intensidade das chuvas e, consequentemente, maior risco de tempestades e de chuvas intensas. Chuvas podem ocorrer de forma pontual no norte de Santa Catarina e no oeste do Mato Grosso do Sul.

No período da noite, o risco de chuvas intensas e de tempestade severas aumenta no estado de Santa Catarina, no oeste do Paraná e no Mato Grosso do Sul. Norte catarinense e o leste e norte do Paraná não estão sob alerta.

Previsão de chuva e pressão para a noite da sexta-feira, 8 de maio.

Devido ao avanço da frente fria, a massa de ar frio passa a atuar em todo o Rio Grande do Sul, trazendo frio abaixo dos 10°C no período da noite para todo território gaúcho. Apesar das chuvas, os ventos de sul conseguem baixar as temperaturas no sul, centro e oeste catarinenses.

O sistema avança perdendo força no fim de semana, atuando de forma costeira no Sudeste no domingo (10). No entanto, ainda há risco de chuvas intensas e de tempestades sobre o Paraná, Mato Grosso do Sul e o oeste de São Paulo na madrugada e início da manhã do sábado (9). Após isso, a massa de ar frio se espalha por todo o centro-sul, com ventos de sul chegando à região Norte.