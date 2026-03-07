Moringa e microplásticos: a semente que pode reforçar a limpeza da água

Um estudo da Unesp indica que extrato salino de sementes de moringa pode remover microplásticos com eficiência semelhante ao sulfato de alumínio. Veja como funciona, por que não é solução caseira e o que isso pode mudar.

Microplásticos presentes na água podem vir da degradação de plásticos como PVC, sendo partículas muito pequenas e difíceis de remover em sistemas convencionais.

Microplásticos já viraram sinônimo de incômodo moderno: estão no mar, no rio e, cada vez mais, entram na conversa quando o assunto é água para consumo. Nesta semana, um estudo do Instituto de Ciência e Tecnologia da Unesp (ICT-Unesp), em São José dos Campos, ganhou destaque ao mostrar que um extrato salino de sementes de moringa pode ajudar a remover microplásticos com desempenho semelhante ao do sulfato de alumínio, coagulante comum em estações de tratamento.

O resultado depende de processos controlados (coagulação e filtração), com dose, pH e tempo definidos, do tipo que faz sentido em tratamento de água, não em improviso doméstico.

A notícia chama atenção porque envolve uma planta conhecida em muitos quintais e regiões tropicais, mas a mensagem principal é outra: não existe “truque caseiro”.

O que a moringa faz

No trabalho, os pesquisadores testaram microplásticos de PVC “envelhecidos” em água de baixa turbidez, simulando condições de tratamento, e compararam dois caminhos: filtração direta (com etapa de floculação) e filtração em linha (sem floculação). A moringa não “dissolve” microplástico: ela ajuda a agrupar partículas e neutralizar cargas, facilitando que esses fragmentos fiquem retidos no filtro em vez de passar direto.

Sementes de moringa, planta conhecida em regiões tropicais, estudada por seu potencial em processos naturais de tratamento de água.

O ponto forte está nos números. Em condições otimizadas, a contagem por microscopia confirmou reduções muito altas e praticamente equivalentes entre o extrato de moringa e o coagulante tradicional, em pH próximo de 6 e com doses diferentes para cada produto. Isso sugere que a semente pode funcionar como alternativa técnica em etapas específicas do tratamento, especialmente quando o objetivo é “capturar” partículas difíceis de remover.

Onde isso pode ajudar, e onde não ajuda

Um resultado que interessa muito a quem opera sistemas reais é a “margem de manobra”. A moringa manteve desempenho consistente em uma faixa mais ampla de pH, enquanto o coagulante de alumínio foi mais eficiente em uma faixa mais estreita e perdeu força em pH mais alto. Em regiões tropicais, onde a qualidade da água muda com chuva forte, estiagem e variações na matéria orgânica, essa flexibilidade pode fazer diferença no dia a dia do tratamento.

Para traduzir a ideia sem exagero, dá para pensar assim:

Pode ser útil para estações de tratamento que buscam alternativas mais sustentáveis em parte do processo.

Pode interessar a sistemas com água de baixa turbidez, onde simplificar etapas reduz custo e energia.

Pode abrir portas para pesquisa aplicada em abastecimento e irrigação, especialmente onde a água varia muito ao longo do ano.

Não significa “jogar semente na água e pronto”.

Não elimina a necessidade de filtração, controle de dose e avaliação de segurança.

Segurança hídrica e tecnologia limpa

Como toda solução real, há trocas. O estudo observou que aumentar a dose do extrato de moringa pode elevar o carbono orgânico dissolvido, porque parte da matéria orgânica da própria semente fica no sistema. Ao mesmo tempo, também houve queda forte de um indicador ligado à matéria orgânica aromática, sugerindo remoção eficiente de frações que podem influenciar etapas posteriores, como a desinfecção.

Em termos simples: pode ajudar em um ponto do problema e exigir atenção redobrada em outro.

A implicação mais interessante é de “engenharia do possível”: se a filtração em linha funciona tão bem quanto a direta nas condições testadas, abre-se espaço para simplificar plantas de tratamento e reduzir etapas intensivas em energia, sem perder eficiência na remoção.

Daqui para frente, a pergunta não é “funciona ou não?”, mas “em quais águas reais, com quais custos e controles, isso vira tecnologia confiável?”. Se a resposta vier, a moringa pode deixar de ser apenas uma planta útil e virar parte de uma estratégia maior de segurança hídrica.

Referência da notícia

Removal of Microplastics from Drinking Water by Moringa oleifera Seed: Comparative Performance with Alum in Direct and in-Line Filtration Systems. 19 de Janeiro, 2026. Batista, G., et al.