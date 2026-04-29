Fertilizante de biochar líquido mostra um aumento significativo na produtividade e eficiência das culturas

Um novo estudo demonstra que fertilizantes líquidos de biochar aumentam a produtividade das culturas, melhoram a eficiência dos nutrientes e oferecem benefícios econômicos significativos, sugerindo uma alternativa escalável e sustentável à fertilização convencional sem comprometer a saúde do solo.

Imagem de um campo agrícola. Fonte: Pixabay.

Hattie Russell Meteored Reino Unido 29/04/2026 16:21 5 min

Um novo estudo publicado na revista científica Biochar descreve como fertilizantes líquidos inovadores à base de biochar podem aumentar a produtividade das colheitas, melhorar a eficiência dos nutrientes e gerar retornos econômicos sólidos, abrindo caminho para um mundo agrícola mais sustentável.

Como o fertilizante de biochar líquido supera os demais?

Pesquisadores desenvolveram fertilizantes líquidos complexos à base de biochar e minerais e os testaram em um sistema de cultivo baseado em pastagens. As formulações combinam nutrientes minerais líquidos com biochar para facilitar a aplicação e melhorar a disponibilidade de nutrientes para as culturas. Os resultados mostram que algumas formulações, particularmente aquelas ricas em nitrogênio, superam outros processos de fertilização convencionais.

"O desenvolvimento de fertilizantes com uso eficiente de nutrientes é crucial para sustentar a produção agrícola em meio às crescentes pressões ambientais", afirmou o autor principal do estudo.

Nossos resultados demonstram que fertilizantes líquidos à base de biochar podem melhorar tanto a produtividade quanto a eficiência no uso de recursos em sistemas agrícolas reais.

A ineficiência dos fertilizantes é um grande desafio na agricultura, e estima-se que até metade do nitrogênio e do fósforo aplicados não sejam absorvidos pelas culturas, sendo perdidos por escoamento superficial e lixiviação. Essas perdas reduzem os lucros agrícolas e contribuem para a poluição.

O estudo abordou essas questões criando quatro complexos diferentes de biochar líquido e minerais: formulações não enriquecidas, enriquecidas com fósforo e enriquecidas com nitrogênio. Cada tratamento foi então aplicado no campo, com e sem fertilizantes tradicionais, para avaliar seus efeitos no crescimento das plantas, nas propriedades do solo, na absorção de nutrientes e na viabilidade econômica.

De todos os tratamentos testados, o fertilizante líquido de biochar enriquecido com nitrogênio apresentou o melhor desempenho, com rendimentos de pastagem superiores a 42 toneladas por hectare, mais que o dobro dos rendimentos de pastagens não tratadas e superiores aos de pastagens fertilizadas convencionalmente.

Essa formulação também alcançou balanços positivos de nitrogênio e fósforo, o que significa que as culturas foram nutridas pelo fertilizante em vez de sofrerem com a depleção das reservas de nutrientes do solo. Esses resultados demonstram a sustentabilidade do solo a longo prazo.

Resultados positivos para todas as fórmulas testadas

A equipe também descobriu que outras formulações melhoraram a produtividade quando combinadas com outros fertilizantes. No entanto, a fórmula enriquecida com nitrogênio proporcionou maior produtividade sem a necessidade de fertilizantes adicionais, ajudando a reduzir custos e mão de obra.

Outra descoberta do estudo foi que a aplicação de fertilizantes líquidos não alterou as comunidades microbianas do solo a curto prazo.

Os microrganismos do solo contribuem para a ciclagem de nutrientes e para a saúde do ecossistema.

O estudo também demonstrou sólida viabilidade econômica, com relações custo-benefício para os fertilizantes testados variando de 1,9 a 2,5, indicando que os lucros superaram consistentemente os custos de investimento.

Esses resultados sugerem que os fertilizantes líquidos à base de biochar podem ser uma excelente opção para agricultores que buscam melhorar a eficiência e reduzir seu impacto ambiental.

Imagem de campos agrícolas. Crédito: Pixabay.

O sucesso dessas formulações se deve à finura das partículas e à sua forma líquida, que melhoram a mobilidade e a disponibilidade de nutrientes no solo. Ao transportar os nutrientes diretamente para as raízes, as plantas os absorvem com mais eficiência, promovendo um melhor crescimento.

À medida que a agricultura enfrenta pressões crescentes devido às mudanças climáticas globais, ao aumento dos custos e à degradação do solo, produtos como fertilizantes líquidos à base de biochar podem desempenhar um papel importante na melhoria da sustentabilidade e da resiliência do setor.

"Nosso trabalho destaca o potencial das tecnologias de biochar para transformar o uso de fertilizantes", afirmam os autores. "Com maior desenvolvimento e adoção em larga escala, esses sistemas podem ajudar os agricultores a produzir mais com menos recursos, protegendo a saúde do solo".

Referência da notícia

Distinct forms of liquid biochar mineral complex fertilisers differently increase crop yield, nutrient balance and economic return | Biochar | Springer Nature Link. 22 de abril, 2026. Omidvar, et al.