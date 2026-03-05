Amazônia gera US$ 20 bilhões por ano em chuvas e impacto bilionário na agricultura

Estudo publicado na revista Communications Earth & Environment calcula valor econômico da precipitação produzida pela floresta amazônica e aponta efeitos diretos sobre agricultura, energia e estabilidade macroeconômica brasileira.

Florestas tropicais como a Amazônia são cruciais para regular clima global. Crédito: Arquivo CNN Brasil

A floresta amazônica acaba de ganhar uma nova dimensão no debate econômico. Mais do que um grande reservatório de carbono, a Floresta Amazônica se consolida como uma infraestrutura climática essencial para a geração de riqueza no Brasil. Um estudo publicado na revista Communications Earth & Environment estimou, pela primeira vez, o valor monetário direto da chuva produzida por florestas tropicais.

A pesquisa, intitulada “Quantifying tropical forest rainfall generation”, demonstra que a floresta exerce influência mensurável e economicamente relevante sobre os regimes de precipitação. Segundo os autores, cada 1% de perda de floresta tropical provoca redução média de 2,4 milímetros na chuva anual das regiões afetadas.

No caso da Amazônia, o impacto é ainda mais expressivo. A cada ponto percentual de desmatamento, a precipitação anual cai aproximadamente 3 milímetros. Em termos físicos, cada metro quadrado de floresta amazônica contribui com cerca de 300 litros de chuva por ano, evidenciando a dimensão do chamado “serviço ecossistêmico” prestado pelo bioma.

Da floresta ao PIB: a conversão da chuva em valor

O diferencial do estudo está na transformação desse fluxo hídrico em valor econômico. Com base no preço médio da água utilizada na agricultura brasileira, os pesquisadores calcularam que cada hectare de floresta amazônica gera aproximadamente US$ 59 (cerca de R$ 305) por ano em serviços de precipitação.

Desmatamento da Amazônia no estado de Mato Grosso. Crédito: Paralaxis via Getty Images

Projetado para toda a Amazônia Legal, o montante atinge cerca de US$ 19,6 bilhões anuais — aproximadamente R$ 100 bilhões. Embora os autores reconheçam margens de incerteza, a ordem de grandeza do valor indica que o impacto econômico é estruturalmente elevado.

A pesquisa combina simulações climáticas do CMIP6 — principal conjunto internacional de modelos usados para analisar a resposta do sistema climático às emissões de gases de efeito estufa e às mudanças no uso da terra — com dados observacionais obtidos por satélites. Essa integração reduziu vieses e reforçou a robustez estatística da relação entre cobertura florestal e regime de chuvas.

Impactos na energia e na estabilidade econômica

Os resultados dialogam com pesquisas desenvolvidas no Instituto de Energia e Ambiente da USP, que apontam queda no volume de água que chega naturalmente a usinas hidrelétricas do Centro-Oeste e Sudeste em decorrência do desmatamento amazônico.

Para investidores e formuladores de políticas públicas, a conclusão é direta: o desmatamento representa um potencial choque de oferta agrícola. Menos floresta implica menos chuva; menos chuva aumenta a volatilidade da produção rural; maior volatilidade eleva custos de capital e pressiona cadeias produtivas dependentes de estabilidade climática.

Em um cenário de transição energética e crescente precificação de riscos climáticos, a floresta passa a ser interpretada como ativo gerador de fluxo econômico — ainda que invisível nos balanços tradicionais.

Risco climático entra na conta macroeconômica

Caso as tendências de degradação persistam, os impactos podem extrapolar o bioma amazônico. A erosão do chamado “dividendo hídrico” tende a afetar o crescimento potencial do país, pressionar a inflação de alimentos e ampliar o prêmio de risco soberano associado à vulnerabilidade climática.

A nova quantificação altera o eixo do debate ambiental. Preservar a floresta deixa de ser apenas uma pauta ecológica e passa a integrar o cálculo macroeconômico nacional.

Nesse enquadramento, a Amazônia não é retórica ambiental. É infraestrutura produtiva. E, agora que seu valor foi mensurado, sua preservação passa a integrar, de forma objetiva, a equação do desenvolvimento brasileiro.

Referências da notícia

CNN Brasil. Amazônia gera US$ 20 bi por ano em chuva. 2026