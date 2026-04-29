Forte frente fria deixa em alerta 5 estados nos primeiros dias de maio

O feriado prolongado de Primeiro de Maio terá formação de nova frente fria, a qual vai avançar pelo Sul e Sudeste do Brasil no fim de semana, provocando chuvas fortes e temporais.

Nova frente fria avança pelo Sul e Sudeste do Brasil neste início de maio, levando chuvas intensas e temporais.

O feriado prolongado de Primeiro de Maio terá a formação de uma nova frente fria associada a um grande ciclone extratropical sobre o oceano Atlântico. O sistema se forma ao longo da sexta-feira (1º) e avança no fim de semana, afetando as condições do tempo nas Regiões Sul e Sudeste do Brasil.

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O forte sistema frontal vai deixar 5 estados em alerta para chuvas intensas, temporais e rajadas de vento no fim de semana: o Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, São Paulo e Rio de Janeiro. Além disso, também vai deixar o mar muito agitado na costa do Sul e do Sudeste, com risco de ressaca.

Acompanhe, a seguir, mais detalhes da previsão do tempo para o fim de semana.

Fim de semana com alerta de chuva intensa no centro-sul do Brasil

O deslocamento da forte frente fria vai trazer mudanças no tempo para a Região Sul e para algumas áreas da Região Sudeste no fim de semana, mas a começar já nesta sexta-feira (1º de maio).

Ao longo da sexta-feira (1º), o processo de formação do ciclone e de sua frente associada já vai provocar fortes instabilidades no Rio Grande do Sul desde a manhã.

Chuvas intensas, temporais e rajadas de vento moderadas no sábado (2) na Região Sul do Brasil e no domingo (3) em Santa Catarina, Paraná, no Rio de Janeiro e no leste de São Paulo.

As condições serão de chuva moderada a pontualmente forte, com temporais intensos, raios, rajadas de vento moderadas e chance de queda de granizo no estado gaúcho. Os acumulados podem chegar a 60 mm no dia, com pontuais podendo passar de 90 mm no Oeste, Centro e Campanha.

Previsão de densidade de raios para a sexta-feira (1º de maio) de manhã (11h) à esquerda e meados da tarde (17h) à direita. Ao longo de todo o dia, à medida que a nova frente fria se forma, haverá riscos de temporais intensos em todo o Rio Grande do Sul.

A chuva começa já na madrugada pelo oeste do estado e se espalha ao longo do dia pelas demais regiões, e até a noite já terá atingido todo o território gaúcho. A capital Porto Alegre pode registrar chuva forte e raios ainda pela manhã.

E não se descarta a ocorrência de pancadas de chuva e temporais isolados nas áreas catarinenses que fazem divisa com o Rio Grande do Sul entre a tarde e a noite de sexta-feira (1º).

Sábado

No sábado (2), a frente fria se desloca e passa a atingir também o estado de Santa Catarina e o sul do Paraná.

Pela madrugada, ainda chove na maioria das áreas do Rio Grande do Sul, com risco de chuvas moderadas a fortes, incluindo a Grande Porto Alegre, a região serrana e áreas do centro-norte do estado.

Ao longo do dia, essa chuva vai diminuindo e ficando mais concentrada no norte gaúcho; e até meados da noite, o tempo volta a ficar mais firme no estado, com alguma nebulosidade no nordeste.

Previsão de precipitação (em mm) e nebulosidade para o sábado (2) de manhã (9h) á esquerda e de tarde (15h) à direita, segundo o modelo europeu ECMWF.

Também na madrugada do sábado (2) já chove em boa parte de Santa Catarina, e ao longo do dia, chuvas moderadas atingem todas as regiões, com pancadas mais fortes e temporais isolados especialmente em áreas do Grande Oeste, centro e sul do estado catarinense.

A porção sul do Paraná, incluindo a capital Curitiba, terão chuvas fracas a moderadas ao longo do sábado (2), com risco de pancadas mais pontuais e temporais bem isolados.

Domingo

No domingo (3), a chuva retorna ao Rio de Janeiro e a São Paulo. Já pela manhã, a frente fria vai provocar chuva fraca a moderada e ventos moderados a fortes no leste de São Paulo, incluindo a Grande São Paulo e os Vales do Paraíba e do Ribeira, e no sul do Rio de Janeiro.

A chuva se intensifica no decorrer da tarde e passa a atingir também as demais áreas do Rio de Janeiro, como a Região Metropolitana do Rio (incluindo a capital), a região de Angra dos Reis, de Paraty e a região serrana fluminense.

Previsão da probabilidade de precipitação (%) para o domingo (3) à tarde (15h), segundo o modelo europeu ECMWF. Maior potencial para chuvas entre o norte de SC, o PR, o leste de SC e o RJ.

E atenção: como a chuva será persistente e volumosa nos litorais paulista e carioca ao longo do dia, ela pode causar transtornos para a população, como alagamentos nestas áreas.

Mas também no domingo (3), mesmo com a frente fria já mais afastada, áreas de instabilidade ainda ficam sobre o Paraná e Santa Catarina, deixando muitas nuvens e chuvas fracas a moderadas a qualquer momento do dia, além do risco de temporais isolados, especialmente no estado paranaense, no Vale do Itajaí, litoral norte e planalto norte catarinenses.