Metais tóxicos no solo: mapa global expõe risco para lavouras e à saúde
Um estudo global mostrou que metais tóxicos já afetam até 17% das áreas agrícolas do planeta e colocam bilhões de pessoas sob risco, com um corredor de contaminação ligando Europa, Oriente Médio, sul da Ásia e China.
O solo, que sustenta a maior parte da comida que chega à mesa, acaba de ganhar um novo alerta global. Um estudo publicado na revista Science estimou que entre 14% e 17% das áreas agrícolas do planeta já ultrapassam limites de segurança para pelo menos um metal tóxico, como cádmio, arsênio, níquel, cromo, cobre, chumbo e cobalto.
O dado chama atenção agora porque não se trata de um problema pontual nem restrito a antigas áreas industriais. Os pesquisadores reuniram 796.084 pontos de amostragem de 1.493 estudos regionais e usaram técnicas de aprendizado de máquina para montar um retrato global da contaminação. O resultado mostra que a poluição do solo por metais é ampla, persistente e relevante para a agricultura, a segurança alimentar e a saúde pública.
Uma faixa de poluição que atravessa continentes
Um dos achados mais marcantes do estudo foi a identificação de um “corredor enriquecido por metais” em baixa latitude da Eurásia, passando pelo sul da Europa, Oriente Médio, sul da Ásia e sul da China. Segundo os autores, essa faixa combina herança geológica, clima, relevo e séculos de ação humana, especialmente mineração e fundição antigas. Em outras palavras, parte da poluição vista hoje no solo também carrega a marca de atividades iniciadas há muito tempo.
Esse mapa ajuda a entender por que a contaminação não aparece como manchas isoladas. Ela forma áreas contínuas e pode atingir regiões agrícolas estratégicas. O trabalho estima que cerca de 242 milhões de hectares de terras cultivadas, algo próximo de 16% da área agrícola global, já são afetados por excedência desses metais. E há um efeito extra que preocupa: alimentos produzidos em áreas de maior risco podem espalhar esse problema pelas cadeias comerciais internacionais.
Clima, relevo, mineração e irrigação entram na conta
O estudo mostra que a poluição do solo por metais não depende de um único fator. Temperaturas mais altas, mais chuva e maior evapotranspiração aparecem entre os motores ambientais mais importantes, porque favorecem o intemperismo e a liberação de metais do material de origem do solo. Já áreas frias e úmidas tendem a registrar menor excedência.
Na prática, o desenho do risco global foi associado a quatro grupos principais de pressão:
- clima quente e úmido, que acelera processos naturais;
- relevo montanhoso e encostas íngremes;
- mineração e fundição, antigas e modernas;
- irrigação, sobretudo quando a água carrega contaminantes.
Os autores também destacam que fatores econômicos ligados à mineração foram os preditores humanos mais fortes da contaminação. Em áreas com mineração intensa e alta proporção de irrigação superficial, a taxa de excedência dos limites agrícolas chegou a 36%, mais que o dobro da média global.
O alerta global também interessa ao Brasil
O trabalho não aponta o Brasil entre os focos centrais do corredor mais crítico descrito pelos autores, mas o país aparece na comparação entre grandes exportadores de arroz usada para discutir o comportamento do cádmio no solo e sua relação com o pH. Isso é importante porque mostra que o debate não fica restrito a um grupo pequeno de nações: ele alcança cadeias agrícolas globais e culturas diretamente ligadas à alimentação.
Ela pode ser silenciosa, persistir por décadas e afetar produtividade, qualidade dos alimentos e monitoramento ambiental. Os próprios autores lembram que o mapa foi feito em grade de 10 km, o que o torna excelente para triagem e alerta, mas insuficiente para diagnóstico local e remediação detalhada.
Em um mundo que vai demandar cada vez mais metais para baterias, painéis solares e outras tecnologias, o tema tende a ganhar peso, não a desaparecer.
Referência da notícia
Global soil pollution by toxic metals threatens agriculture and human health. 18 de abril, 2025. Ho, D., et. al.
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