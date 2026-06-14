Este oásis tropical escondido é um dos mais belos locais para nadar em águas abertas. Onde fica?
Dê o grande salto e deixe-se seduzir pelas sensações únicas de um mergulho em águas abertas e pelo relaxamento de uma sessão de sauna num cenário pitoresco, a poucos passos de Londres.
Existe um local pouco conhecido, aninhado no coração das magníficas paisagens de Surrey, que oferece aos amantes da natureza uma experiência imersiva que combina banhos no lago e sessões de terapia de contraste, conhecidas pelos seus efeitos estimulantes e revigorantes.
Poderá também participar numa sessão de ioga relaxante, pontuada por banhos, momentos de descontração e diversas atividades de bem-estar, antes de concluir o dia com uma prática de ioga ainda mais tranquilizante. Visite Divers Cove (North Park Lane, Godstone, Surrey) para se conceder uma pausa de relaxamento, desconexão e recarga de energias.
Descubra a natação em águas abertas
Descubra os benefícios revitalizantes da natação em águas frias nos arredores de Londres. A Divers Cove oferece sessões de iniciação à natação em águas frias, bem como programas de treino de quatro semanas centrados no crawl e/ou no aperfeiçoamento técnico para nadadores mais experientes.
Neste reservatório de 7,3 acres (cerca de 3 hectares), a temperatura da água pode atingir os 25 °C no final do verão. Sob o sol, as águas turquesa convidam imediatamente à evasão e proporcionam uma verdadeira sensação de férias.
Apesar destas temperaturas agradáveis, recomenda-se sempre realizar um aquecimento suave antes de mergulhar em águas abertas, para dar tempo ao corpo de se adaptar gradualmente à mudança de temperatura. Além disso, quando a água desce abaixo dos 16 °C, o uso de um fato de mergulho torna-se obrigatório. Este pode ser trazido pelos visitantes, alugado no local ou comprado.
Para nadar em águas abertas em Divers Cove, é necessário usar uma touca de banho de cor viva, para garantir uma boa visibilidade na água, bem como um colete salva-vidas. Este equipamento pode ser trazido pelos visitantes ou alugado e comprado no local.
Os visitantes e os membros também podem desfrutar de deliciosas pizzas artesanais, ideais para se aquecerem após um mergulho em águas frias. Aqueles que desejam simplesmente desfrutar da tranquilidade do local também poderão apreciar a atmosfera pacífica do lago e dos bosques circundantes antes de saírem de uma sauna noturna bem quente.
Banhos, sauna e ioga
Para os amantes de banhos em águas abertas e de ioga, é difícil imaginar uma combinação melhor para recarregar completamente as energias. A professora de ioga Anna Rooke organiza, ao longo do verão, retiros de meio dia especialmente concebidos para promover o bem-estar do corpo e da mente.
No programa: sessões de ioga yin relaxante, práticas de ioga nidra particularmente calmantes, banhos ou imersões em água fria, sessões de sauna e iguarias energizantes. Uma experiência pensada para revitalizar o corpo, acalmar a mente e recuperar uma verdadeira sensação de bem-estar.
As vagas para os retiros de verão que combinam natação em águas abertas e ioga com Anna Rooke estão, neste momento, esgotadas. No entanto, recomendamos que fique atento a eventuais novos retiros que possam vir a ser anunciados em breve.
Entretanto, deixe-se seduzir pela experiência única do Divers Cove. Dê o grande salto e ofereça ao seu corpo e à sua mente um momento tão estimulante quanto revigorante. Quem sabe? Esta experiência pode muito bem fazer com que queira voltar vezes sem conta.