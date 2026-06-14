Este oásis tropical escondido é um dos mais belos locais para nadar em águas abertas. Onde fica?

Dê o grande salto e deixe-se seduzir pelas sensações únicas de um mergulho em águas abertas e pelo relaxamento de uma sessão de sauna num cenário pitoresco, a poucos passos de Londres.

Deixe-se seduzir pelas sensações únicas de um mergulho em águas abertas. Crédito: Divers Cove

Stephanie Leonida Meteored Reino Unido 14/06/2026 17:02 4 min

Existe um local pouco conhecido, aninhado no coração das magníficas paisagens de Surrey, que oferece aos amantes da natureza uma experiência imersiva que combina banhos no lago e sessões de terapia de contraste, conhecidas pelos seus efeitos estimulantes e revigorantes.

Poderá também participar numa sessão de ioga relaxante, pontuada por banhos, momentos de descontração e diversas atividades de bem-estar, antes de concluir o dia com uma prática de ioga ainda mais tranquilizante. Visite Divers Cove (North Park Lane, Godstone, Surrey) para se conceder uma pausa de relaxamento, desconexão e recarga de energias.

Descubra a natação em águas abertas

Descubra os benefícios revitalizantes da natação em águas frias nos arredores de Londres. A Divers Cove oferece sessões de iniciação à natação em águas frias, bem como programas de treino de quatro semanas centrados no crawl e/ou no aperfeiçoamento técnico para nadadores mais experientes.

Neste reservatório de 7,3 acres (cerca de 3 hectares), a temperatura da água pode atingir os 25 °C no final do verão. Sob o sol, as águas turquesa convidam imediatamente à evasão e proporcionam uma verdadeira sensação de férias.

Apesar destas temperaturas agradáveis, recomenda-se sempre realizar um aquecimento suave antes de mergulhar em águas abertas, para dar tempo ao corpo de se adaptar gradualmente à mudança de temperatura. Além disso, quando a água desce abaixo dos 16 °C, o uso de um fato de mergulho torna-se obrigatório. Este pode ser trazido pelos visitantes, alugado no local ou comprado.

Para nadar em águas abertas em Divers Cove, é necessário usar uma touca de banho de cor viva, para garantir uma boa visibilidade na água, bem como um colete salva-vidas. Este equipamento pode ser trazido pelos visitantes ou alugado e comprado no local.

Os visitantes e os membros também podem desfrutar de deliciosas pizzas artesanais, ideais para se aquecerem após um mergulho em águas frias. Aqueles que desejam simplesmente desfrutar da tranquilidade do local também poderão apreciar a atmosfera pacífica do lago e dos bosques circundantes antes de saírem de uma sauna noturna bem quente.

Banhos, sauna e ioga

Para os amantes de banhos em águas abertas e de ioga, é difícil imaginar uma combinação melhor para recarregar completamente as energias. A professora de ioga Anna Rooke organiza, ao longo do verão, retiros de meio dia especialmente concebidos para promover o bem-estar do corpo e da mente.

No programa: sessões de ioga yin relaxante, práticas de ioga nidra particularmente calmantes, banhos ou imersões em água fria, sessões de sauna e iguarias energizantes. Uma experiência pensada para revitalizar o corpo, acalmar a mente e recuperar uma verdadeira sensação de bem-estar.

As vagas para os retiros de verão que combinam natação em águas abertas e ioga com Anna Rooke estão, neste momento, esgotadas. No entanto, recomendamos que fique atento a eventuais novos retiros que possam vir a ser anunciados em breve.

Entretanto, deixe-se seduzir pela experiência única do Divers Cove. Dê o grande salto e ofereça ao seu corpo e à sua mente um momento tão estimulante quanto revigorante. Quem sabe? Esta experiência pode muito bem fazer com que queira voltar vezes sem conta.