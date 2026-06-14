Ar polar avança pelo Centro-Sul e traz sequência de temperaturas negativas; veja onde

Ar polar já avança pelo Sul do Brasil e chega ao restante do centro-sul nos próximos dias. O sistema vai trazer temperaturas típicas de inverno e sequência de dias com temperaturas negativas nas áreas mais elevadas.

Uma massa de ar polar já atua sobre parte do Sul do Brasil e vai avançar nos próximos dias pelo centro-sul do Brasil, derrubando as temperaturas e proporcionando frio de inverno para o Sul e parte das regiões Sudeste e Centro-Oestes. Nas regiões mais elevadas de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul, há previsão de pelo menos 4 dias consecutivos com temperaturas negativas nesta semana.

Quando o frio ganha força no Centro-Sul?

O frio ganha força já nesta segunda-feira (15). A frente fria no oceano se conecta com o sistema de instabilidades entre o Sudeste e o Centro-Oeste, aumentando o seu tamanho e intensidade. Ao mesmo tempo, essa condição mexe com a dinâmica da atmosfera e a massa de ar polar avança pelo Sul do Brasil, com os ventos de sul levando o ar frio até o Mato Grosso do Sul, estado de São Paulo e ao Rio de Janeiro.

Assim, entre o fim da madrugada e o início da manhã desta segunda-feira (15), as temperaturas mínimas são previstas e variam de 2 a 5°C na região da Campanha, Sul e Oeste do Rio Grande do Sul. Na região Central, Norte e em parte da Serra, as temperaturas variam de 6 a 7°C, enquanto que na região de Porto Alegre, as mínimas ficam em torno dos 10°C.

Nas regiões mais elevadas da Serra Gaúcha e de Santa Catarina, há previsão de -1 a 3°C. No entanto, nessas áreas, os modelos de previsão tendem a subestimar o frio. Assim, há potencial de de temperatura de -5 a -1°C.

Nas demais regiões catarinenses, as temperaturas ficam abaixo dos 10°C, atingindo até 4°C, no sul, Planalto e Oeste. No Norte e na faixa leste, as mínimas variam de 11 a 14°C. No Paraná, o frio é menos intenso, mas na porção sul do estado, as temperaturas podem chegar aos 4°C, contra 11°C na região de Curitiba e de 15 a 17°C no norte e noroeste.

Previsão de temperaturas mínimas para a segunda-feira, 15 de junho.

No Sudeste e no Mato Grosso do Sul, a presença da frente fria favorece o tempo nublado e com chuva, principalmente nos estados de São Paulo, do Rio de Janeiro e no sul de Minas Gerais.

Com o avanço do sistema frontal, a massa de ar atua com maior intensidade no fim da noite, quando as temperaturas mínimas são registradas, com uma diferença de apenas 1 a 2°C em relação ao horário normal entre a madrugada e o período da manhã. Frio de 15°C em São Paulo, de 20°C no Rio de Janeiro, onde ainda tem previsão de chuva; de 15°C em Minas Gerais, de 21°C em Vitória e de 17°C no Mato Grosso.

Quais regiões vão registrar temperaturas negativas?

Como já comentado na previsão da segunda-feira (15), as localidades mais elevadas na Serra do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina, já vão registrar temperaturas bastante negativas no início do dia.

Já na terça-feira (16) esse potencial aumenta, com áreas do Norte e de boa parte da Serra do Rio Grande do Sul, da Serra e do Meio-Oeste de Santa Catarina até o Sul do Paraná.

As temperaturas mínimas no estado do Rio Grande do Sul variam de -3 aos 7°C, com potencial de geadas em todas as regiões, e frio menos rigoroso na região de Porto Alegre. Temperaturas negativas podem ser registradas em toda a Serra e pontualmente no Norte e entre a região Central e a região de Porto Alegre.

Previsão de temperaturas mínimas para a terça-feira, 16 de junho.

Em Santa Catarina, as temperaturas negativas podem ocorrer em toda a Serra e Planalto, chegando aos -6°C. No Oeste, as mínimas ficam entre 4 e 5°C. Já no Paraná, o potencial de temperaturas negativas fica somente para o extremo sul, com valores mínimos de -1°C. Em Curitiba, as temperaturas mínimas ficam em 9°C. No restante do estado variam entre 6 e 11°C.

No Sudeste, a terça-feira (16) será mais fria, com mínimas ocorrendo no horário convencional, entre o fim da madrugada e o início da manhã. O potencial para temperaturas negativas fica restrito a uma região entre o sul de Minas Gerais e o estado do Rio de Janeiro. Em São Paulo as mínimas variam de 9°C a 18°C, sendo com 18°C para o litoral e no restante do estado abaixo dos 15°C. No centro-sul e oeste de Minas Gerais, as mínimas variam de 7°C a 16°C. No Rio de Janeiro, frio de 9°C na região Serrana e apenas 18°C na região metropolitana do Rio.

Previsão de temperaturas mínimas para a quarta-feira, 16 de junho.

No Centro-Oeste, não há previsão de temperaturas negativas, mas o frio atinge valores de até 9°C com as mínimas no centro-sul do Mato Grosso do Sul.

O que esperar dos próximos dias?

No restante da semana, a massa de ar frio vai se deslocando para o oceano, o que diminui o frio no interior e mantém nas paradas do leste da Região Sul e do Sudeste, com até um incremento, reduzindo em 1 a 2°C as temperaturas.

Isso é bastante nítido na quinta-feira (18), com aumento do frio no em áreas do leste do Sul, como de Santa Catarina e de Curitiba, onde as mínimas podem chegar aos 7°C. Nas regiões de Serra e Planalto do Sul, o frio perde intensidade, mas ainda pode-se registrar temperaturas negativas de -3°C a -1°C.

No Sudeste as temperaturas diminuem de 1 a 2°C no leste da região. Já no Mato Grosso do Sul, as temperaturas aumentam nessa magnitude.

Previsão de chuva e pressão para o fim início da tarde da sexta-feira, 19 de junho.

Na sexta-feira (19), o frio continua, com menor intensidade e o potencial de temperaturas negativas diminui bastante, não havendo previsibilidade para essa condição. Além disso, é neste dia que há a chegada de uma outra frente fria que atua de forma mais continental em comparação no seu avanço pela Região Sul e, não, através de um processo de formação.