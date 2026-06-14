Frente fria avança por 4 regiões do Brasil e muda o tempo; saiba quando e os estados atingidos

Uma nova frente fria chega e vai avançar por boa parte do Brasil mais para o fim da semana. O sistema vai provocar mudanças no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Norte.

Uma nova frente fria chega e vai avançar por boa parte do Brasil. O sistema vai provocar mudanças no Sul, Sudeste, Centro-Oeste e no Norte.

Uma nova frente está prevista para chegar e avançar pelo Brasil no fim desta semana, logo depois do avanço de uma forte massa de ar polar.

Este sistema frontal promete ter grande amplitude de avanço e provocar mudança no Sul, Sudeste, no Centro-Oeste e até na Região Norte, levando potencial de chuvas intensas e tempestades.

Quando a mudança do tempo começa?

Na quinta-feira (18), o processo de formação da frente fria começa entre o norte e o oeste da Argentina, com as instabilidades se deslocando em direção ao Sul do Brasil no período da noite, o que pode provocar as primeiras chuvas de até forte intensidade na fronteira oeste do Rio Grande do Sul.

Previsão de chuva e pressão para a tarde da quinta-feira, 18 de junho.

A frente fria se forma completamente na madrugada da sexta-feira (19) e já avança pelo Paraguai e chegando e provocando mudança do tempo em parte das regiões de fronteira do Brasil no início da manhã. Assim, há alerta de chuvas intensas e de tempestades no noroeste do Rio Grande do Sul, no extremo oeste de Santa Catarina, do Paraná e do Mato Grosso do Sul.

Devido a este avanço, o tempo também muda em praticamente todo o Rio Grande do Sul, com chuvas de fraca a moderada intensidade no Oeste, Sul, região Central, Norte e região metropolitana de Porto Alegre. Atenção para essas regiões é para o risco de rajadas de vento intensas na madrugada.

Previsão de chuva e pressão para a madrugada da sexta-feira, 19 de junho.

Ao longo da sexta-feira (19), a frente fria avança e perde intensidade, no entanto, há mudanças no tempo em todo o estado de Santa Catarina, no oeste ainda no período da manhã e, no norte e leste, a partir do fim da tarde. Há risco de tempestade e de chuvas intensas somente para as áreas do oeste.

No Paraná, a frente fria traz chuvas intensas e risco de tempestades em todo o oeste do estado no período da manhã. As instabilidades perdem intensidade no restante do dia e a frente fria muda o tempo através do aumento da nebulosidade e da ocorrência de chuva fraca no norte e no leste a partir do fim da tarde.

O maior destaque fica para a mudança do tempo no Centro-Oeste, que é mais intensa. O deslocamento da frente fria pode formar um arco de linha de instabilidades, ou seja, um arco de tempestades provocado pelo contraste entre a frente fria e o ar quente no centro-norte do Brasil.

Previsão de densidade de raios para a tarde da sexta-feira, 19 de junho. Realce da linha de instabilidade entre o Mato Grosso e Rondônia.

Assim, há alerta de tempestades no período da manhã no oeste e centro-sul do Mato Grosso do Sul e no sudoeste do Mato Grosso. No período da tarde, os alertas ficam para o centro-norte, norte e leste do Mato Grosso do Sul, para o sul e todo o oeste do Mato Grosso. No fim do dia, a linha de instabilidade ganha intensidade no norte do Mato Grosso do Sul e atinge o sul de Rondônia.

No Sudeste, a frente fria chega por volta do meio da tarde no oeste do estado, trazendo potencial de chuvas na forma de pancadas somente no oeste do estado de São Paulo. No fim do período as instabilidades atingem o norte e noroeste e o extremo oeste da do Triângulo Mineiro, com potencial de tempestades pontuais.

Previsão de chuva, nebulosidade e pressão para noite da sexta-feira, 19 de junho.

No período da noite, a frente fria já está enfraquecida e provoca mais aumento da nebulosidade do que chuva, com maior potencial de chuva de fraca a moderada intensidade no estado de São Paulo e no oeste do Triângulo Mineiro.