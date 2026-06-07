Onde curtir as melhores Festas Juninas no Rio de Janeiro em 2026? Veja o calendário completo

O período dos arraiás chegou! E na capital fluminense as festas combinam a tradição do forró com samba e até rock. Veja aqui onde ocorrerão os principais eventos.

Festa São João da Feira de São Cristóvão, no Rio de Janeiro (RJ). Crédito: Divulgação.

Estamos oficialmente no mês das tão esperadas festas juninas. Chegou a hora de comer os melhores quitutes, dançar quadrilha e muito mais! E no Brasil, as festas agitam de norte a sul, recheadas de arraiás, quadrilhas, comidas típicas e shows.

Na capital do Rio de Janeiro, há desde quermesses tradicionais a eventos em que o forró se mistura com samba ou rock. Acompanhe aqui conosco a lista completa com as principais festas que vão acontecer na cidade.

As principais festas juninas do Rio

Na capital fluminense, a tradição mistura o forró com um toque de samba, com arraiás que acontecem em praças, shoppings, centros culturais e casas de shows. Acompanhe abaixo as principais que ainda estão por vir:

Arraiá do Samba dos Guimarães

O Arraiá do Samba dos Guimarães ocorre sempre aos sábados e terá comidas típicas, touro mecânico, brincadeiras juninas e forró animado, além de chopp livre para quem garantir a entrada antecipadamente.

A festa acontece nos dias 20 e 27, no Largo dos Guimarães (Rua Almirante Alexandrino).

Arraiá Raiz (Uptown)

É uma das mais famosas na Zona Norte do Rio, e acontece no estacionamento do Shopping Nova América. A festa terá brincadeiras, recreação infantil, quadrilha, comidas típicas e muito forró, sertanejo e piseiro.

O Arraiá Raiz no Uptown Barra (Rio de Janeiro) acontece nos finais de semana de 19 a 21 de junho e de 26 a 28 de junho, sempre com entrada franca. Crédito: Divulgação.

As festas ocorrem de 19 a 21/06 e de 26 a 28/06, sempre às sextas de 17h às 23h, e aos sábados e domingos das 13h às 23h.

São João da Feira de São Cristóvão

Este é o maior e mais tradicional arraial da cidade do Rio. O Centro Luiz Gonzaga das Tradições Nordestinas promove festas nos finais de semana de junho, com muito forró, trios nordestinos, quadrilhas e comidas típicas.

As festas ocorrem nos dias 12, 13, 19, 20, 26 e 27 de junho. Ingressos a partir de R$ 11.

Junina da Gigante

A Festa Junina da Gigante será nos dias 12, 13 e 14 junho, no Porto Maravilha, em frente à Yup Star. Na sexta-feira (12) o horário é das 16h às 22h, e sábado e domingo do meio-dia às 22h. A entrada é gratuita.

A festa terá shows de forró, sertanejo e música regional, quadrilha, comidas e bebidas típicas, brincadeiras, barraquinhas de artesanato e produtos locais.

Junina da Urca

A Festa Junina da Urca acontecerá nos dias 20 e 21 de junho, na Praça General Tibúrcio, do meio-dia às 22h e a entrada é gratuita.

A tradicional Festa Junina da Urca é realizada na Praça General Tibúrcio (aos pés do Pão de Açúcar), com entrada gratuita. Crédito: Divulgação.

O público vai encontrar muitos shows musicais, brincadeiras juninas, quadrilha e comidas e bebidas típicas.

Arraiá da Fundição

O Arraiá da Fundição Progresso, na Lapa, acontecerá no dia 17 de junho a partir das 20h.

O Arraiá da Fundição Progresso é um dos eventos juninos mais tradicionais do Rio de Janeiro. Crédito: Divulgação.

A festa terá decoração temática, brincadeiras juninas e barraquinhas de comidas típicas, além de muito forró e música nordestina Mariana Aydar e Forróçacana.

Referências da notícia

Agenda das melhores festas juninas do Rio de Janeiro em 2026. 27 de maio, 2026. Bárbara Ligero.

Festas juninas 2026 no Rio de Janeiro: agenda completa dos arraiás. 04 de junho, 2026. Redação O Globo.