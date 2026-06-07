Corrida rumo à Lua: China afirma que não poupará recursos para lançar o satélite ao espaço até 2030

A China lançou a missão Shenzhou 23 rumo à estação espacial Tiangong, onde um astronauta viverá por um ano. Isso faz parte de um esforço mais amplo para unificar seus programas espaciais e vencer a nova corrida espacial rumo à Lua.

Representação da missão lunar chinesa Chang'e 7. Crédito: Agência Espacial Nacional da China.

A corrida espacial está mais viva do que nunca, os protagonistas mudaram, pelo menos por um lado não é mais a União Soviética, mas a China, com toda a sua tecnologia e capacidade científica que a posicionou a tal ponto que sua estação espacial superou em poucos anos o que a internacional, que está em órbita há mais de 20 anos, conseguiu.

Há pouco menos de duas semanas, em 24 de maio de 2026, a China lançou com sucesso sua 23ª missão tripulada Shenzhou à Estação Tiangong a bordo de um de seus foguetes Longa Marcha 2F, marcando um marco para a nação asiática.

A tripulação é composta pelo comandante Zhu Yangzhou, o piloto Zhang Zhiyuan e o especialista em carga Lai Ka-Ying, que, aliás, é o primeiro taikonauta (como os chineses chamam seus exploradores espaciais) de Hong Kong a viajar para o espaço sideral.

O que devemos observar é que um dos seus taikonautas permanecerá em órbita por um ano, graças à rotação entre as naves Shenzhou 23 e 24, que serão lançadas no final do ano. Isso completará as missões 21 e 22, que foram de certa forma prejudicadas por detritos espaciais.

Entretanto, o explorador, de origem paquistanesa, será a cobaia que ajudará a nação chinesa a dar o próximo passo em sua corrida para alcançar o polo sul da Lua, uma disputa acirrada com os Estados Unidos.

Uma nova abordagem para a exploração lunar

Para alcançar esse objetivo, a China reestruturou dois de seus programas espaciais, fundindo voos espaciais tripulados com as missões lunares robóticas que já envia há vários anos, as sondas Chang'e, criando assim um único programa de exploração lunar.

Tripulação da missão chinesa Shenzhou 23 à estação espacial Tiangong. Lai Ka-ying, Zhu Yangzhu e Zhang Zhiyuan. Crédito: CNSA.

O principal objetivo dessa fusão é claro: realizar o primeiro pouso tripulado da China na Lua até 2030, objetivo para o qual o porta-voz da Agência Espacial Tripulada da China (CMSA), Zhang Jingbo, afirmou recentemente que:

não poupará esforços.

Basicamente, o plano deles envolve enviar uma tripulação de três membros para a missão lunar, dois dos quais descerão à superfície da Lua para realizar explorações e pesquisas científicas. Onde já vimos isso antes?

É claro que eles estão se baseando nas missões Apollo de mais de 50 anos atrás, que sempre contavam com três tripulantes. Isso contrasta fortemente com as atuais missões Artemis da NASA, que preveem quatro astronautas para a exploração espacial. Só o tempo dirá quem está certo.

Naves espaciais e missões robóticas de próxima geração

Para concluir o pouso na Lua dentro do prazo e da maneira adequada, a China está desenvolvendo novos veículos, incluindo testes de demonstração do foguete lançador Longa Marcha-10 e de sua nova espaçonave tripulada Mengzhou, além do módulo de pouso lunar Lanyue.

O aspecto mais notável é que esses sistemas de transporte tripulado serão reutilizáveis e projetados para estarem prontamente disponíveis para futuras explorações lunares. Em outras palavras, a nação asiática não desperdiçará nada do que enviar, mas seguirá o exemplo da SpaceX com suas espaçonaves reutilizáveis.

Imagem artística da Estação Espacial Tiangong, na China, que se tornou um ponto de referência apesar de ser recente.

Ao mesmo tempo, em termos de exploração robótica, a NASA está se preparando para o lançamento de sua sonda Chang'e-7 em agosto de 2026. A missão, que seguirá para o polo sul lunar, incluirá um orbitador, um módulo de pouso, um rover e um veículo lunar, dedicados ao estudo dos recursos e do meio ambiente dessa região estratégica.

Mas por que alcançar o hemisfério sul da Lua é tão importante? Essencialmente, porque essa região contém gelo de água, escondido nas crateras mais profundas, onde a luz solar não penetra. Portanto, qualquer missão que pouse lá poderá ter acesso a esse líquido vital e até mesmo extrair oxigênio.

A Estação Espacial Chinesa

Como mencionamos no início, a Estação Espacial Tiangong opera de forma estável há quase quatro anos, tornando-se uma peça fundamental nos preparativos para o pouso tripulado na Lua, pois nela a agência chinesa pode verificar as tecnologias necessárias para chegar à Lua.

Por exemplo, o recente navio de carga Tianzhou-10 entregou experimentos cruciais:

Uma para analisar o comportamento de líquidos em microgravidade (com o objetivo de validar o projeto do módulo lunar) e Outra possibilidade é testar células solares de perovskita, que poderiam ser usadas para construir painéis solares flexíveis, leves e eficientes em futuras bases lunares.

Além de servir como centro de treinamento para criar uma base sólida de talentos, espera-se que os taikonautas que caminharão na Lua sejam escolhidos dentre aqueles que adquiriram experiência em missões anteriores a bordo desta grande estação espacial.

Como podemos ver, esta nova corrida está repleta de emoção porque, embora não tenhamos mencionado, não são apenas os países da América do Norte e da Ásia que estão competindo, mas muitos outros países estão envolvidos para alcançar novamente o nosso satélite, mas desta vez, para ficar.