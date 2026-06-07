Forte mudança de padrão: dois ciclones e chuvas intensas atípicas afetam 10 estados do Centro-Sul

A formação e atuação de dois ciclones trazem uma intensa mudança de padrão nesta semana ao centro-sul do Brasil. Há potencial de chuvas intensas e de tempestades. Mais informações: Super El Niño à vista: nova previsão do ECMWF traz cenário de evento muito intenso

Uma mudança de padrão atmosférico já está em curso e vai favorecer a formação de dois ciclones extratropicais nesta semana. A forte mudança do tempo no aumento expressivo das chuvas no centro-sul do Brasil, trazendo intensidade e acumulados acima da média para esta época do ano e, atingindo 10 estados: todos do Sul, do Sudeste e do Centro-Oeste.

Semana começa com a primeira ciclogênese

O início do processo de formação de um ciclone extratropical já começou neste domingo (7), através da formação de uma cavado que traz chuvas pontuais, com potencial de serem intensas a partir da tarde entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina.

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Na segunda-feira (8) esse sistema ganha intensidade e se fecha em um baixa pressão sobre o território gaúcho. O dia começa com muita nebulosidade sobre o sul, centro , norte e leste do Rio Grande do Sul sobre o centro-leste de Santa Catarina e leste do Paraná. Chuvas com fraca a moderada intensidade na porção central, nordeste e leste do Rio Grande do Sul e na região da Serra Catarinense. Ao longo da manhã, há possibilidade de haver redução da precipitação, mas as instabilidades voltam a ganhar intensidade a partir da tarde.

Previsão de chuva, pressão e nebulosidade para a tarde da segunda-feira, 7 de junho.

Assim, no período da tarde e noite, as chuvas atingem todas as regiões do Rio Grande do Sul, o sul e oeste de Santa Catarina, de forma mais pontual, mas com possibilidade de tempestades, principalmente a partir do fim da tarde.

Na terça-feira (9), a baixa pressão já atua no oceano, próximo à costa da Região Sul, dando origem de fato ao ciclone extratropical. Trata-se de um sistema fraco, que acaba ‘sugando’ toda a umidade para si e contribuindo para a redução das chuvas sobre a Região Sul. No entanto, o sistema provoca aumento dos ventos, que não trazem potencial elevado de transtornos, mas podem chegar aos 60 km/h.

Previsão de chuva e pressão para a noite da terça-feira, 8 de junho. Ciclone formado suga a umidade e nova áreas instável passa a atuar no Mato Grosso do Sul.

Ao mesmo tempo, uma região de cavado, que dará origem ao segundo ciclone da semana, começa a se desenvolver entre o Mato Grosso do Sul e o Paraguai. Assim, o estado brasileiro tem previsão de chuvas de até moderada intensidade a partir do fim da tarde na sua metade sul.

Instabilidades passam a provocar chuva entre o Sul, Sudeste e o Centro-Oeste

Na quarta-feira (10), uma nova região instável ganha força sobre o centro-sul do Brasil, entre as regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Já na madrugada e manhã, há previsão de chuvas de até forte intensidade na metade sul do Mato Grosso do Sul, no noroeste do Paraná e no oeste de São Paulo. Mais para o fim do período, passa a chover também na porção central e norte do Paraná e no centro-sul de São Paulo. Há risco de tempestades no estado do Mato Grosso do Sul.

Previsão de chuva e pressão para tarde da quarta-feira, 10 de junho.

No período da tarde, o risco de chuvas intensas se mantém no Mato Grosso do Sul, passando a incluir a porção norte do estado. Em São Paulo, o tempo muda em todas as regiões e há previsão de chuva fraca. No Paraná, o tempo segue nublado, com chuvas pontuais no norte, oeste e leste. Agora, em Santa Catarina, o tempo fica nublado em todo o estado, com chuva fraca sendo prevista para o norte e oeste. No Rio Grande do Sul, o tempo firme predomina.

Na quinta-feira (11), uma baixa pressão se forma sobre o centro-sul e potencializa as chuvas, com risco de eventos intensos e de tempestades em vários estados. Já na madrugada e no período da manhã, há risco para o norte e noroeste do Rio Grande do Sul, para o oeste de Santa Catarina, oeste e norte do Paraná, para o oeste, centro e norte de São Paulo, para o Mato Grosso do Sul e sul do Mato Grosso. Além disso, chuvas de fraca intensidade podem atingir o centro-sul de Minas Gerais.

Previsão de chuva e pressão para tarde da quinta-feira, 11 de junho.

A partir da tarde, as instabilidades se espalham e os riscos continuam. Alerta para a metade norte do Rio Grande do Sul, incluindo a região de Porto Alegre, para todo o estado de Santa Catarina e do Paraná, para o Mato Grosso do Sul, o Mato Grosso, até a região de Cuiabá e para o oeste e noroeste de São Paulo. Nas demais regiões paulistas, há possibilidade de chuva fraca e pontual, bem como no centro-sul de Minas Gerais e na região do Triângulo Mineiro e no Rio de Janeiro. Essa condição se mantém até o período da noite, quando a baixa pressão passa a atuar mais sobre o Sul do Brasil.

Segundo ciclone extratropical se forma

Na sexta-feira (12), a baixa pressão sobre a Região Sul se desloca para o oceano dando origem ao segundo ciclone extratropical a influenciar o Brasil na semana, só que desta vez afetando boa parte do centro-sul.

Previsão de chuva e pressão para tarde da sexta-feira, 12 de junho.

Na madrugada e no período da manhã, o ciclone atua bem próximo da costa da Região Sul, o que, neste caso, favorece chuvas de moderada a forte intensidade no leste do Rio Grande do Sul, no centro-leste de Santa Catarina, no leste do Paraná, no norte centro e leste de São Paulo. Chuvas de fraca intensidade ocorrem no Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas Gerais e na região do Triângulo Mineiro. O mesmo sistema, já favorece a formação de instabilidades, através do que seria a sua frente fria, no sul de Goiás, no norte do Mato Grosso do Sul e no centro-sul do Mato Grosso, onde há previsão de pancadas isoladas.

Este padrão de chuvas desta semana trazem volumes atípicos e acima da média para esta época do ano no centro-sul do Brasil, quando as eventos mais significativos ocorrem nos estados do Sul.

Ao longo do dia, o sistema ciclônico amadurece mais, o que atrai a umidade para si, limpando o tempo e diminuindo o potencial de chuvas no Sul do Brasil, onde ainda há previsão de chuva fraca no leste do Rio Grande do Sul. A frente fria vai tomando forma, mas, por se tratar de um sistema fraco, não produz tanta chuva. Mesma assim, há potencial de chuvas de até moderada intensidade no centro-norte e leste de São Paulo, no Rio de Janeiro, no centro-sul de Minas Gerais, na região do Triângulo Mineiro, no sul de Goiás no nordeste do Mato Grosso do Sul e no centro-sul e sudeste do Mato Grosso.

Acumulado de precipitação até a sexta-feira, 12 de junho, mostra o potencial de chuvas no centro-sul do Brasil que pode superar os 100 mm.

No fim da tarde e no período da noite, a frente fria muda o tempo no nordeste mineiro e no Espírito Santo, com chuvas de fraca intensidade. Assim, a semana termina com a mudança do tempo atingindo todos os 10 estados do centro-sul do Brasil.