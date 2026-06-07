Fóssil de 415 milhões de anos revela maior escorpião já identificado na Terra

Descoberta baseada em espécime canadense redefine limites do tamanho de artrópodes pré-históricos e amplia compreensão sobre a vida terrestre primitiva e seus primeiros grandes predadores dominantes.

Representação de indivíduo da espécie Eramoscorpius na natureza. Crédito: Franz Anthony

Um fóssil com cerca de 415 milhões de anos foi identificado por cientistas como pertencente ao maior escorpião já registrado na história da Terra. A descoberta foi confirmada em estudo publicado recentemente na revista científica britânica Palaeontology, trazendo novas informações sobre a fauna que habitava o planeta em seus estágios iniciais de colonização terrestre.

Embora fósseis dessa espécie já fossem conhecidos há mais de um século, a identidade exata do animal permanecia incerta. Pesquisas anteriores não haviam conseguido determinar com precisão a qual organismo pertenciam os vestígios encontrados. O novo estudo, no entanto, reuniu e analisou diferentes espécimes fósseis, permitindo uma classificação mais precisa.

A investigação concluiu que os fósseis pertencem ao gênero Eramoscorpius, um tipo de escorpião pré-histórico até então pouco compreendido. A análise detalhada das estruturas corporais preservadas foi fundamental para estabelecer essa identificação e esclarecer dúvidas que persistiam na comunidade científica.

Fóssil canadense foi peça-chave na descoberta

Um dos elementos centrais da pesquisa foi um fóssil excepcionalmente bem preservado, encontrado no Canadá em 2015. Esse espécime se destacou por suas dimensões impressionantes, ultrapassando um metro de comprimento total e apresentando pinças que chegavam a medir cerca de 16 centímetros.

Essas características permitiram aos pesquisadores confirmar que se trata do maior escorpião pré-histórico já identificado. O tamanho avantajado chama atenção especialmente quando considerado o contexto evolutivo da época, em que a vida terrestre ainda estava em seus estágios iniciais.

Naquele período geológico, poucos organismos haviam atingido dimensões comparáveis. A descoberta reforça a ideia de que certos artrópodes puderam crescer significativamente devido à ausência de predadores mais complexos ou competitivos em ambientes recém-colonizados.

Predador dominante em ambientes primitivos

Estudos indicam que esse escorpião habitava regiões que hoje correspondem à Inglaterra e ao País de Gales. Com uma estrutura corporal robusta e adaptada, o animal provavelmente ocupava o topo da cadeia alimentar em seu ecossistema.

Fóssil de escorpião possui cerca de 415 milhões de anos. Crédito: Dunlop & Garwood/PeerJ/Reprodução

Sua dieta era variada e incluía desde pequenos artrópodes até presas de maior porte. Evidências sugerem que ele podia transitar entre ambientes aquáticos e terrestres, o que ampliava suas possibilidades de caça e reforçava seu papel como predador dominante.

Segundo o pesquisador Richie Howard, curador de artrópodes fósseis do Museu de História Natural de Londres e autor principal do estudo, o contexto evolutivo foi determinante para o crescimento da espécie. Ele explica que, naquele momento, os ancestrais de répteis, mamíferos e aves ainda não haviam migrado para o ambiente terrestre.

Descoberta amplia compreensão da evolução terrestre

A ausência de grandes predadores terrestres pode ter permitido que o Eramoscorpius alcançasse dimensões incomuns, dominando seu ambiente com pouca concorrência. Esse cenário ajuda a explicar o gigantismo observado em alguns artrópodes do período.

Além de revelar um recordista em tamanho, a descoberta oferece pistas importantes sobre a colonização dos ambientes terrestres por formas de vida complexas. Esse processo é considerado um dos momentos mais decisivos na história evolutiva do planeta.

Os cientistas acreditam que estudos como esse podem contribuir para a compreensão de como os ecossistemas terrestres se estruturaram ao longo do tempo. A análise de fósseis antigos segue sendo uma das principais ferramentas para reconstruir a trajetória da vida na Terra.

Referências da notícia

Correio Braziliense. Fóssil milenar é apontado como pertencente ao maior escorpião já visto. 2026