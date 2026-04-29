Condições climáticas no Sudeste favorecem a colheita, mas podem afetar a qualidade do café; entenda aqui

Tempo seco e calor acima da média avançam sobre áreas cafeeiras do Sudeste nos próximos dias, favorecendo maturação e colheita, mas aumentando atenção com umidade do solo, bebida, grãos e ritmo das operações no campo nesta semana.

Anomalia de temperatura indica calor acima da média em áreas cafeeiras do Sudeste, favorecendo a colheita, mas exigindo atenção à qualidade dos grãos.

O café entra nos próximos dias sob uma combinação que chama atenção no Sudeste: pouca chuva, temperaturas acima do normal e maior presença de tempo firme em áreas produtoras. Para quem está no campo, esse padrão pode ajudar a maturação dos frutos e abrir uma janela mais favorável para o avanço das operações de colheita, especialmente onde as lavouras já estão em fase mais adiantada.

Mas o mesmo tempo seco que facilita a entrada de máquinas também exige cautela.

A previsão até sexta-feira indica chuva escassa em boa parte do interior de São Paulo, sul de Minas Gerais e Triângulo Mineiro, enquanto áreas próximas a Ribeirão Preto, Uberlândia e parte do centro-sul do país aparecem com anomalias positivas de temperatura. Em outras palavras: a semana pode ser boa para colher, mas não é uma semana neutra para a planta.

Tempo seco abre janela para a colheita

Nas áreas cafeeiras do Sudeste, a redução da chuva costuma ser vista como uma janela importante no calendário agrícola. Com menos precipitação, o solo fica mais acessível, a secagem dos frutos tende a ser mais eficiente e a logística de campo ganha ritmo. Isso é especialmente relevante porque a colheita do café depende de uma sequência mínima de dias firmes para evitar interrupções constantes.

Chuva acumulada até sexta-feira mostra baixos volumes em áreas cafeeiras de Minas Gerais e interior paulista, favorecendo a colheita e a secagem dos grãos.

O mapa de chuva acumulada mostra volumes baixos no interior paulista e em boa parte de Minas Gerais até sexta-feira, enquanto os maiores acumulados ficam mais concentrados fora do núcleo principal da cafeicultura do Sudeste.



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Esse contraste favorece o avanço da colheita em regiões onde os grãos já atingiram ponto adequado, mas também pode ampliar a diferença entre lavouras bem manejadas e áreas com menor reserva hídrica.

Calor ajuda a maturar, mas pode acelerar demais o processo

A presença de temperaturas acima da média pode acelerar a maturação dos frutos, o que nem sempre é um problema. Em muitos casos, o calor favorece a evolução da lavoura para a fase de colheita e reduz a dependência de longos períodos úmidos. O ponto de atenção está na intensidade e na persistência desse calor, especialmente quando ele ocorre junto com pouca chuva e baixa umidade do ar.

Temperaturas elevadas no interior do Sudeste podem acelerar a maturação do café, mas exigem cuidado para preservar a qualidade na secagem.

Para o produtor, a semana pede observação mais próxima de alguns sinais no campo:

uniformidade da maturação nos talhões;

queda prematura de frutos em áreas mais sensíveis;

necessidade de ajustar o ritmo da colheita;

atenção à secagem para preservar qualidade;

maior cuidado com lavouras novas ou mais expostas.

Esse acompanhamento é importante porque o café responde de forma diferente conforme altitude, variedade, manejo e condição do solo. Uma mesma semana seca pode ser positiva para uma lavoura em ponto de colheita e mais delicada para uma área que ainda depende de umidade para completar o enchimento e a maturação dos frutos.

Qualidade, bebida e mercado

No café, a qualidade final também depende do que acontece depois que o fruto sai da planta. Dias secos favorecem o terreiro, a secagem e a redução de problemas ligados à umidade excessiva. Por outro lado, calor forte e secagem mal conduzida podem prejudicar a uniformidade e exigir mais atenção no beneficiamento.

Por isso, o impacto desta semana é mais operacional do que alarmista. O tempo seco tende a favorecer o avanço da colheita no Sudeste, mas o produtor precisa equilibrar velocidade e qualidade. Para o consumidor, não há efeito imediato na xícara ou no preço da prateleira, mas a combinação entre clima, colheita e qualidade dos lotes ajuda a explicar por que o café segue tão sensível às mudanças do tempo no campo.