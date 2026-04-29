A África Oriental está em um ponto crítico de ruptura: oceano Índico está prestes a inundar o continente

A África não é um continente estático, e sob sua superfície uma fratura está avançando lentamente e já atingiu uma fase crítica que pode abrir caminho para um novo oceano.

A parte oriental do continente africano está se fragmentando, e isso mudará o mapa como o conhecemos hoje no futuro.

Na África, algo está acontecendo que não é visível a olho nu, mas que os geólogos vêm estudando há décadas. Sob a superfície da parte leste do continente, a crosta terrestre está se esticando, enfraquecendo e fraturando a um ponto que os cientistas agora consideram crítico.

Outro aspecto fundamental desse fenômeno é o acúmulo de tensão tectônica, já que, por milhões de anos, a tensão entre as placas não é liberada uniformemente, mas sim concentrada em áreas específicas. Quando essa energia se concentra, a deformação pode acelerar significativamente, levando a episódios de fraturamento mais rápidos do que o esperado.

Um continente que está se dividindo em dois

O principal fator nesse processo é o Vale do Rifte da África Oriental, uma enorme fenda que se estende por milhares de quilômetros, da Etiópia a Moçambique. Dentro dela, placas tectônicas como as placas Africana e Somali estão se separando lentamente, a uma taxa de apenas alguns milímetros por ano.

The Great Rift Valley is a rift system that extends from East Africa to Southwest Asia.



The rift consists of a sequence of divergent plate boundaries. The Red Sea was formed by the separation of the Arabian Plate from the African Plate during the last 35 million years. pic.twitter.com/jbkWiDbBm9 — Susu_Alda (@SA_8305) September 15, 2025

Pode parecer insignificante, mas em termos geológicos isso é suficiente para alterar o mapa-múndi.

A descoberta chave: uma crosta no limite

A pesquisa mais recente concentra-se em uma área específica: o Vale do Rifte de Turkana, entre o Quênia e a Etiópia. Lá, os cientistas detectaram algo crucial: a crosta terrestre é muito mais fina do que se esperava.

Em algumas áreas, ela mal chega a 13 quilômetros de espessura, em comparação com mais de 30 quilômetros em áreas próximas. Esse afinamento extremo indica que a região entrou em um estágio avançado do processo de ruptura.

O 'necking': quando a ruptura é inevitável

Os geólogos usam um termo bastante gráfico para descrever essa fase: “estricção” (ou necking, em inglês). É essencialmente o mesmo processo que ocorre quando um material é esticado até se estreitar no centro antes de se romper.

Em termos tectônicos, isso significa:

A crosta terrestre está cada vez mais fraca.

está cada vez mais fraca. A fratura está concentrada em uma área específica.

está concentrada em uma área específica. A separação das placas tectônicas está se acelerando.

Em resumo,. À medida que a crosta se estende, o material do interior da Terra ascende: isso explica precisamente por que a África Oriental é uma das regiões mais ativas do planeta em termos de vulcanismo, sismicidade e formação de grandes vales.

O magma ascendente não só alimenta os vulcões, como também enfraquece ainda mais a crosta, facilitando a sua fratura.

O que acontecerá na África no futuro?

Se o processo continuar como tem acontecido até agora, a África Oriental continuará caminhando rumo a uma profunda transformação geológica, embora seja praticamente imperceptível para os humanos, já que estamos falando de uma escala de tempo de milhões de anos.

Em algumas áreas, como a Etiópia, já se observaram fissuras surgindo repentinamente após eventos sísmicos, alargando-se vários metros em questão de dias. Essas mudanças visíveis em tão pouco tempo são incomuns em geologia.



A new ocean is forming in Africa along a 35-mile crack that opened up in Ethiopia in 2005. The crack, which has been expanding ever since, is a result of three tectonic plates pulling away from each other.



Its thought that Africas new ocean will take at least 5 million to 10 pic.twitter.com/JAHVvNIMrk — Massimo (@Rainmaker1973) February 1, 2024



Na primeira fase, a fratura dentro do Vale do Rifte da África Oriental irá alargar-se gradualmente, levando ao aumento da atividade sísmica, novos episódios vulcânicos e à formação de grandes depressões que poderão se encher de água, criando lagos cada vez maiores.

Com o tempo, a crosta terrestre acabará se rompendo completamente em alguns pontos-chave. Quando isso acontecer, será criada uma ligação com o Oceano Índico, permitindo que a água comece a inundar a área fraturada, criando um novo mar ou oceano.