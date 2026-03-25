Clima do outono pode colocar o milho safrinha em risco; confira as áreas mais afetadas
Os mapas de previsão para abril e maio indicam risco climático mais concentrado no sul da safrinha. Chuva irregular, menor umidade do solo e fases sensíveis do milho elevam a atenção em Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.
O milho safrinha entra em um período decisivo no Brasil. Depois do avanço do plantio, abril e maio passam a ser meses estratégicos porque coincidem com a redução natural das chuvas no interior do país e com a entrada de muitas lavouras em fases mais sensíveis do ciclo. É justamente nesse cruzamento entre clima e calendário agrícola que os mapas de previsão ganham importância.
A transição de La Niña para neutralidade segue como o pano de fundo climático mais provável neste momento, enquanto os mapas sazonais e sub-sazonais sugerem risco mais concentrado na faixa sul da safrinha do que em todo o cinturão produtor.
Nos produtos do ECMWF, o sinal seco aparece de forma mais consistente no setor sul do continente e em áreas próximas ao Paraguai e ao Sul do Brasil, enquanto o centro-norte do país mostra um sinal mais fraco ou mais neutro.
O que a previsão está mostrando agora
No boletim climático usado pela Conab, o Inmet projeta para março, abril e maio chuvas acima da média no norte do Centro-Oeste, mas chuva abaixo da média no sul do Centro-Oeste, em parte do Sudeste e na Região Sul. O mesmo documento destaca que, com a aproximação do inverno, abril e maio tendem a ter níveis mais baixos de umidade do solo. Esse é um ponto central para a safrinha, porque a cultura depende cada vez mais da chuva armazenada e da reposição hídrica no fim do outono.
No monitoramento semanal de 23 de março, a Conab ainda mostrou condições favoráveis em Mato Grosso e na maior parte de Goiás na janela de 23 a 30 de março, mas indicou baixos acumulados no sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul. Para o Sul, a previsão foi de chuva irregular e mal distribuída, com elevação gradual das temperaturas e restrição ao desenvolvimento de parte dos cultivos de sequeiro.
Quais fases do milho podem sentir mais
O risco climático não é igual em todo o ciclo da planta. Pela própria tabela fenológica da Conab, muitas áreas de milho segunda safra em abril e maio avançam de desenvolvimento vegetativo para floração e enchimento de grãos, justamente as fases em que a água passa a ter peso ainda maior no resultado final.
Os pontos mais importantes, olhando apenas para o que a previsão pode atingir, são estes:
- Desenvolvimento vegetativo: menos chuva pode reduzir vigor e crescimento.
- Floração: é uma das fases mais sensíveis à falta de água e ao calor persistente.
- Enchimento de grãos: com menor umidade, o potencial de peso dos grãos pode cair.
- Plantio mais tardio: aumenta a exposição da lavoura ao ambiente mais seco de abril e maio.
Isso ajuda a entender por que a previsão de chuva não pode ser lida apenas em termos de “vai chover mais” ou “vai chover menos”. Para o milho, importa também quando a chuva falha. Um trimestre próximo da média ainda pode trazer perdas localizadas se houver veranicos justamente no momento de floração ou enchimento.
É por isso que os mapas sazonais dão o pano de fundo, mas os mapas semanais e sub-sazonais ajudam a qualificar o risco real no campo.
Onde a atenção deve ser maior
Mato Grosso segue como a área relativamente mais protegida no curto prazo, porque ainda conta com melhor suporte hídrico e com sinal menos preocupante nos mapas. Já Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e o oeste do Paraná aparecem em faixa de maior atenção, tanto pelo monitoramento da Conab quanto pela distribuição do sinal seco nos produtos do ECMWF.
Em resumo, a previsão não sustenta hoje uma leitura de quebra ampla e homogênea da safrinha. O que os dados mostram é outra coisa: um aumento de risco mais localizado, principalmente na porção sul do cinturão produtor, num momento em que parte das lavouras caminha para fases mais exigentes em água.