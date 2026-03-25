Clima do outono pode colocar o milho safrinha em risco; confira as áreas mais afetadas

Os mapas de previsão para abril e maio indicam risco climático mais concentrado no sul da safrinha. Chuva irregular, menor umidade do solo e fases sensíveis do milho elevam a atenção em Mato Grosso do Sul, Goiás e Paraná.

O milho safrinha atravessa fases decisivas no outono, quando a disponibilidade de água passa a influenciar diretamente o desenvolvimento e o potencial produtivo da lavoura.

O milho safrinha entra em um período decisivo no Brasil. Depois do avanço do plantio, abril e maio passam a ser meses estratégicos porque coincidem com a redução natural das chuvas no interior do país e com a entrada de muitas lavouras em fases mais sensíveis do ciclo. É justamente nesse cruzamento entre clima e calendário agrícola que os mapas de previsão ganham importância.

Os dados mais recentes de Conab, Inmet, IRI e ECMWF apontam um cenário de atenção, mas não de colapso generalizado.

A transição de La Niña para neutralidade segue como o pano de fundo climático mais provável neste momento, enquanto os mapas sazonais e sub-sazonais sugerem risco mais concentrado na faixa sul da safrinha do que em todo o cinturão produtor.

Nos produtos do ECMWF, o sinal seco aparece de forma mais consistente no setor sul do continente e em áreas próximas ao Paraguai e ao Sul do Brasil, enquanto o centro-norte do país mostra um sinal mais fraco ou mais neutro.

O que a previsão está mostrando agora

No boletim climático usado pela Conab, o Inmet projeta para março, abril e maio chuvas acima da média no norte do Centro-Oeste, mas chuva abaixo da média no sul do Centro-Oeste, em parte do Sudeste e na Região Sul. O mesmo documento destaca que, com a aproximação do inverno, abril e maio tendem a ter níveis mais baixos de umidade do solo. Esse é um ponto central para a safrinha, porque a cultura depende cada vez mais da chuva armazenada e da reposição hídrica no fim do outono.

Mapa indica maior probabilidade de chuva irregular no outono, com atenção para áreas produtoras de milho no Centro-Oeste e Sul do Brasil.

No monitoramento semanal de 23 de março, a Conab ainda mostrou condições favoráveis em Mato Grosso e na maior parte de Goiás na janela de 23 a 30 de março, mas indicou baixos acumulados no sul de Goiás e em Mato Grosso do Sul. Para o Sul, a previsão foi de chuva irregular e mal distribuída, com elevação gradual das temperaturas e restrição ao desenvolvimento de parte dos cultivos de sequeiro.

Quais fases do milho podem sentir mais

O risco climático não é igual em todo o ciclo da planta. Pela própria tabela fenológica da Conab, muitas áreas de milho segunda safra em abril e maio avançam de desenvolvimento vegetativo para floração e enchimento de grãos, justamente as fases em que a água passa a ter peso ainda maior no resultado final.

Conab informou que 75,9% da área da safrinha estava semeada; no monitoramento semanal de 23 de março, esse número já havia avançado para 91,6%.

Os pontos mais importantes, olhando apenas para o que a previsão pode atingir, são estes:

Desenvolvimento vegetativo: menos chuva pode reduzir vigor e crescimento.

menos chuva pode reduzir vigor e crescimento. Floração: é uma das fases mais sensíveis à falta de água e ao calor persistente.

é uma das fases mais sensíveis à falta de água e ao calor persistente. Enchimento de grãos: com menor umidade, o potencial de peso dos grãos pode cair.

com menor umidade, o potencial de peso dos grãos pode cair. Plantio mais tardio: aumenta a exposição da lavoura ao ambiente mais seco de abril e maio.

Isso ajuda a entender por que a previsão de chuva não pode ser lida apenas em termos de “vai chover mais” ou “vai chover menos”. Para o milho, importa também quando a chuva falha. Um trimestre próximo da média ainda pode trazer perdas localizadas se houver veranicos justamente no momento de floração ou enchimento.

Previsão semanal indica maior chance de chuva irregular no Centro-Oeste e Sul, com atenção para áreas de milho safrinha no início de abril.

É por isso que os mapas sazonais dão o pano de fundo, mas os mapas semanais e sub-sazonais ajudam a qualificar o risco real no campo.

Onde a atenção deve ser maior

Mato Grosso segue como a área relativamente mais protegida no curto prazo, porque ainda conta com melhor suporte hídrico e com sinal menos preocupante nos mapas. Já Mato Grosso do Sul, o sul de Goiás e o oeste do Paraná aparecem em faixa de maior atenção, tanto pelo monitoramento da Conab quanto pela distribuição do sinal seco nos produtos do ECMWF.

Em resumo, a previsão não sustenta hoje uma leitura de quebra ampla e homogênea da safrinha. O que os dados mostram é outra coisa: um aumento de risco mais localizado, principalmente na porção sul do cinturão produtor, num momento em que parte das lavouras caminha para fases mais exigentes em água.