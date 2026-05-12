Numa cidade dos Estados Unidos, o sol acabou de nascer e só se porá daqui a 82 dias

O sol da meia-noite faz com que, no norte do Alasca, haja 84 dias consecutivos sem anoitecer, com uma luz permanente que altera os horários, o descanso e a vida quotidiana em pleno verão ártico.

Em Utqiaġvik, o sol da meia-noite proporciona 84 dias sem anoitecer, com luz contínua durante o verão ártico. Este fenómeno natural altera o sono, as rotinas e as temperaturas na cidade mais setentrional dos Estados Unidos.

Em Utqiaġvik, uma localidade situada no extremo norte do estado do Alasca, o ciclo normal do dia acaba de ser interrompido. A cidade, considerada a mais setentrional do país, iniciou um período de 84 dias consecutivos em que o Sol não desaparecerá do horizonte, 82 se contarmos a partir deste dia 12 de maio.

O "sol da meia-noite" começa no mês de maio e pode durar desde alguns dias até 6 meses. Quanto mais perto do Polo Norte, mais prolongado é o fenómeno. O fenómeno oposto, a escuridão total, denomina-se «noite polar» e ocorre em dezembro no hemisfério norte.

O fenómeno teve início após o último pôr-do-sol convencional, registado no passado domingo, 10 de maio. A partir desse momento, a população entrou numa fase dominada pela luz constante até ao dia 2 de agosto. Trata-se de um fenómeno natural conhecido como o "sol da meia-noite" (midnight sun).

Sol da meia-noite: como se forma e onde pode ser visto

O sol da meia-noite deve-se à inclinação do eixo terrestre. Durante o verão no hemisfério norte, o polo norte está virado para o Sol, o que faz com que a sua trajetória nunca se oculte nas áreas situadas dentro do Círculo Polar Ártico.

️ Today in Utqiagvik (the northernmost city in the United States), the sun rose above the horizon at 2:57 AM and wont set again for 84 straight days or until August 2nd! Here's a look at a timelapse showing the sunset and sunrise this morning. #akwx pic.twitter.com/kXbwuwqVnm — NWS Fairbanks (@NWSFairbanks) May 10, 2026

Em latitudes superiores a 66,3 graus norte, este fenómeno traduz-se em dias inteiros de luz. Em Utqiaġvik, esta situação prolonga-se por quase três meses consecutivos, um período pouco comum mesmo noutros territórios árticos igualmente habitados. De facto, outras cidades do Alasca também registam dias consecutivos de luz. É o caso de Fairbanks, que terá cerca de 70 dias com luz permanente.

O chamado sol da meia-noite também se manifesta noutras zonas próximas do Ártico, sobretudo no norte da Noruega, Suécia, Finlândia ou Gronelândia. No entanto, poucas localidades habitadas desfrutam de tantos dias ininterruptos de luz como em Utqiaġvik.

Como é a vida durante o sol da meia-noite

A luz constante altera diretamente os hábitos dos residentes. O descanso torna-se um dos principais desafios, uma vez que o organismo humano depende do contraste entre o dia e a noite para regular o sono.

Durante o sol da meia-noite em Utqiaġvik, os animais adaptam os seus ritmos biológicos aos 84 dias de luz contínua. A fauna ártica altera os seus hábitos de sono, alimentação e atividade face à ausência total de escuridão.

Para contrariar este efeito, muitas habitações instalam cortinas opacas que bloqueiam a entrada de luz. Esta medida permite manter horários mais estáveis, apesar da luz constante no exterior. Além disso, as atividades diárias são distribuídas sem depender da hora solar. O trabalho, o lazer e as tarefas quotidianas podem ser realizados a qualquer momento, o que altera a organização social durante este período.

A vida dos animais também sofre várias alterações. Na verdade, a fauna autóctone modifica os seus ciclos comportamentais para se adaptar à presença constante da radiação solar.

Temperaturas extremas no inverno... e no verão!

Apesar da presença constante do Sol, o calor não é tão intenso como se poderia pensar. No mês de julho, considerado o mais ameno do ano em Utqiaġvik, as temperaturas máximas habituais situam-se entre os 5 ºC e os 6 ºC.

O contraste surge nos meses de inverno, quando o fenómeno se inverte. Esta cidade do Alasca passa cerca de 64 dias sem ver o sol nascer, no que é conhecido como "a noite polar", com temperaturas que podem descer abaixo dos -30 °C.

Com uma população aproximada de 4.400 habitantes, não há dúvida de que este enclave no norte dos Estados Unidos é um dos ambientes habitados mais exigentes do planeta.