    Chuva excessiva em MT trava colheita da soja e ameaça segunda safra

    Chuva acima de 200 mm no mês no norte de Mato Grosso deixa o solo saturado e impede máquinas. O atraso na colheita da soja encurta a janela do milho safrinha e eleva o risco de perdas.

    A colheita da soja exige solo firme para evitar atolamentos e perdas operacionais.
    Fevereiro é mês de chuva no Mato Grosso, mas a persistência de dias úmidos virou um obstáculo direto para a colheita. Em comunicado, o Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), do Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA), apontou que o excesso de umidade do solo já está prejudicando a colheita da soja e a implantação da segunda safra no estado.

    Na prática, é a sequência que pesa: solo encharcado por vários dias reduz a chance de a máquina “pegar campo” no timing certo.

    O Norte mato-grossense aparece como a área mais sensível no momento. O INMET informa que os acumulados de fevereiro já passam de 200 mm em partes da região, com casos como Sorriso (254,2 mm) e Cotriguaçu (318,4 mm), volumes próximos da média histórica do mês.

    Por que a colheitadeira para quando o solo satura

    O problema não é só “chuva na planta”. Quando chove em dias consecutivos, o solo não consegue drenar e secar, e a água ocupa os poros que deveriam ter ar. A superfície vira lama, o tráfego de máquinas fica limitado e aumenta o risco de atolamento, compactação e perdas por amassamento. Assim, a janela operacional encolhe, mesmo com a lavoura pronta.

    O excesso de chuva dificulta a entrada de máquinas e aumenta o risco de danos ao grão
    O INMET destaca que a situação fica mais crítica porque a chuva tem persistido por várias horas do dia, e não apenas em pancadas rápidas de fim de tarde. Com mais nebulosidade, entra menos radiação solar (menos “sol disponível”), o que freia a evaporação e mantém folhas, vagens e solo úmidos por mais tempo, um combo ruim para operar e para preservar qualidade.

    Como o excesso de umidade afeta o padrão do grão

    Com a colheita atrasada, a soja fica mais tempo exposta a umidade elevada. O INMET alerta que áreas encharcadas aumentam o risco de perdas na qualidade e favorecem doenças fúngicas, o que pode derrubar o padrão comercial e virar desconto na entrega.

    O impacto se espalha pela cadeia e chega à segunda safra: milho (e, em algumas áreas, algodão) dependem do avanço da colheita da soja para entrar na janela ideal.

    Quando tudo atrasa, a conta aparece em vários pontos ao mesmo tempo, e entidades do setor já relatam dificuldades operacionais e risco para a qualidade e o calendário da safrinha.

    • Menos dias aptos para colher, com máquinas paradas ou trabalhando no limite
    • Grão mais sujeito a avarias e perdas de peso pela umidade
    • Semeadura da safrinha empurrada para frente, encurtando a janela climática
    • Mais pressão de pragas e doenças favorecidas por calor + umidade
    • Logística mais lenta em estradas de terra e filas em armazéns

    Chuva continua?

    No curto prazo, a preocupação é manter o excedente hídrico. O INMET indica continuidade de chuva nos próximos dias, com volumes entre 70 e 150 mm, especialmente no extremo Norte de Mato Grosso, mantendo o solo perto da saturação até o fim da semana. Mesmo que a chuva diária diminua, o “estoque” de água no solo ainda segura a operação.

    Chuva acumulada até 26 de fevereiro segundo o modelo ECMWF, indicando volumes elevados sobre o Centro-Oeste, especialmente no Norte de Mato Grosso.
    A orientação prática é tratar a previsão como ferramenta de decisão. O próprio INMET recomenda acompanhar as atualizações diárias e monitorar a umidade do solo para planejar a entrada de máquinas e reduzir riscos.

    No campo, isso costuma significar aproveitar janelas curtas de tempo firme, priorizar áreas no ponto e redobrar cuidados no pós-colheita (secagem e armazenagem) para não transformar chuva em perda.

    Referência da notícia

    Chuvas persistentes afetam operações agrícolas em Mato Grosso. 19 de fevereiro, 2026. INMET.