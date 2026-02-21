Proteção climática: um novo estudo mostra que as florestas tropicais jovens podem crescer duas vezes mais rápido

Um estudo realizado pelo Cary Institute of Ecosystem Studies e pela Universidade de Leeds demonstra que as florestas tropicais podem crescer muito mais rapidamente com a adição de azoto.

As florestas tropicais protegem o nosso clima absorvendo grandes quantidades de dióxido de carbono, regulando os padrões climáticos globais e armazenando carbono na sua densa vegetação e solos durante décadas.

Anna Poth Meteored Alemanha 21/02/2026 15:42 3 min

As florestas jovens e a reflorestação desempenham um papel particularmente importante na proteção climática.

A reflorestação é um componente importante

Em geral, quase todas as espécies de árvores absorvem dióxido de carbono do ar e, através da fotossíntese, incorporam-no nas suas raízes, troncos e ramos, onde o carbono pode ser armazenado durante décadas ou mesmo séculos.

A equipa de investigação descobriu agora que as árvores tropicais podem crescer muito mais rapidamente.

A adição de azoto estimula o crescimento

O elemento azoto muitas vezes não está disponível em quantidade suficiente no solo, o que significa que as árvores crescem lentamente. A autora do estudo, Sarah Batterman, suspeita que a adição artificial de azoto possa acelerar o crescimento das florestas.

“O azoto limita a velocidade com que as florestas jovens conseguem regenerar-se. Quando adicionamos azoto ao solo, as florestas regeneraram-se quase duas vezes mais rapidamente nos primeiros dez anos. Taxas de crescimento mais rápidas significam uma absorção mais rápida de dióxido de carbono, o que nos poderá dar alguns anos extra para reduzir as nossas emissões de carbono”, disse Sarah Batterman, autora principal do estudo.

Ao longo dos anos, a equipa descobriu que a adição de azoto aumentou o crescimento em 95% nas florestas em terrenos agrícolas recentemente abandonados e em 48% nas florestas que estavam em recuperação há dez anos.

As árvores mais velhas obtêm azoto de outras formas

A adição de azoto não teve qualquer efeito em árvores significativamente mais velhas.

As árvores mais velhas não beneficiam de adição artificial.

As árvores mais velhas trabalham frequentemente em conjunto com as bactérias para extrair o azoto gasoso da atmosfera e convertê-lo numa forma que possam utilizar.

Em última análise, serão necessárias medidas adicionais para fixar o carbono.

“A longo prazo, as florestas não vão armazenar carbono adicional, mas nos primeiros dez anos podem desempenhar essa função mais rapidamente, e dez anos é exactamente o que precisamos agora. Precisamos de fazer mudanças drásticas para reduzir as nossas emissões de combustíveis fósseis, por exemplo, migrando para energia limpa. A reflorestação é uma ferramenta que nos pode dar mais tempo para a descarbonização e abrandar os piores impactos das alterações climáticas”, sublinhou Batterman.

No entanto, nos países europeus, a adição de azoto é vista com desconfiança. Particularmente na agricultura, o excesso de azoto pode prejudicar significativamente os recursos hídricos e os ecossistemas.

Referências da notícia:

Umweltbundesamt. (2026). Stickstoff. Umweltbelastungen der Landwirtschaft. Landwirtschaft.

Tang, W., Hall, J.S., Phillips, O.L. et al. (2026). Tropical forest carbon sequestration accelerated by nitrogen. Nat Commun 17, 55.