Proteção climática: um novo estudo mostra que as florestas tropicais jovens podem crescer duas vezes mais rápido
Um estudo realizado pelo Cary Institute of Ecosystem Studies e pela Universidade de Leeds demonstra que as florestas tropicais podem crescer muito mais rapidamente com a adição de azoto.
As florestas jovens e a reflorestação desempenham um papel particularmente importante na proteção climática.
A reflorestação é um componente importante
Em geral, quase todas as espécies de árvores absorvem dióxido de carbono do ar e, através da fotossíntese, incorporam-no nas suas raízes, troncos e ramos, onde o carbono pode ser armazenado durante décadas ou mesmo séculos.
A equipa de investigação descobriu agora que as árvores tropicais podem crescer muito mais rapidamente.
A adição de azoto estimula o crescimento
O elemento azoto muitas vezes não está disponível em quantidade suficiente no solo, o que significa que as árvores crescem lentamente. A autora do estudo, Sarah Batterman, suspeita que a adição artificial de azoto possa acelerar o crescimento das florestas.
Ao longo dos anos, a equipa descobriu que a adição de azoto aumentou o crescimento em 95% nas florestas em terrenos agrícolas recentemente abandonados e em 48% nas florestas que estavam em recuperação há dez anos.
As árvores mais velhas obtêm azoto de outras formas
A adição de azoto não teve qualquer efeito em árvores significativamente mais velhas.
As árvores mais velhas trabalham frequentemente em conjunto com as bactérias para extrair o azoto gasoso da atmosfera e convertê-lo numa forma que possam utilizar.
Em última análise, serão necessárias medidas adicionais para fixar o carbono.
No entanto, nos países europeus, a adição de azoto é vista com desconfiança. Particularmente na agricultura, o excesso de azoto pode prejudicar significativamente os recursos hídricos e os ecossistemas.
