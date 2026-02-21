O El Dourado Chinês: descoberta de jazigo com concentração recorde de ouro

Geólogos chineses encontram depósito supergigante de mil toneladas de ouro com pureza recorde de 138 gramas por cada tonelada extraída. Saiba mais aqui!

Embora a China seja o maior produtor de ouro do mundo (cerca de 10% do total global), ela consome três vezes mais do que produz.

Carlos Alves Meteored Portugal 21/02/2026 14:16 5 min

A descoberta de um jazigo de ouro na China, com uma concentração extraordinária de metal precioso, representa um dos marcos geológicos mais significativos dos últimos anos. Localizado no campo aurífero de Wangu, no condado de Pingjiang (província de Hunan, no centro do país), este achado promete não só transformar a economia regional, mas também redefinir o equilíbrio de poder no mercado global de metais preciosos.

Uma descoberta de dimensões colossais



Geólogos do Gabinete Geológico da Província de Hunan anunciaram a deteção de mais de 40 veios de ouro a uma profundidade de até dois quilómetros.

Nestas camadas iniciais, estima-se a existência de cerca de 300 toneladas métricas de ouro.

No entanto, através da utilização de tecnologias avançadas de modelação geológica em 3D, os especialistas projetam que as reservas se estendam até aos três quilómetros de profundidade, elevando o total para mais de 1.000 toneladas.

Na mineração moderna, um teor de 8 a 10 gramas de ouro por tonelada já é considerado de "alta qualidade". A marca de 138 gramas por tonelada encontrada em alguns veios de Wangu é quase inacreditável

Para contextualizar a magnitude deste número, se as previsões se confirmarem, este jazigo superaria a mina de South Deep, na África do Sul, até agora considerada a maior reserva mundial (com cerca de 900 a 1.000 toneladas). O valor de mercado deste tesouro chinês é estimado em aproximadamente 83 mil milhões de dólares (cerca de 80 mil milhões de euros).

Concentração recorde: 138 gramas por tonelada

O que torna esta descoberta verdadeiramente singular não é apenas o seu volume, mas a sua pureza.

Amostras de núcleos de rocha perfurados revelaram "ouro visível" e uma concentração que atinge os 138 gramas por tonelada de minério. Na indústria mineira subterrânea, um teor acima de 8 gramas por tonelada é já considerado de "alta qualidade".

A existência de 138 gramas por tonelada é, por isso, uma anomalia estatística de extrema riqueza, o que sugere que o custo de extração por grama poderá ser significativamente mais baixo do que noutras explorações mundiais.

Os impactos a nível mundial

A China já detém o título de maior produtor de ouro do mundo, sendo responsável por cerca de 10% da produção global. Contudo, devido à sua colossal procura interna impulsionada tanto pela joalharia como pela reserva de valor e aplicações tecnológicas, o país continua a ser um dos maiores importadores de ouro, recorrendo a mercados como a Austrália e a África do Sul.

Normalmente, o ouro em minas industriais é microscópico, sendo necessário processar toneladas de rocha para ver uma pepita. Em Wangu, os geólogos ficaram em choque porque o ouro era visível nos cilindros de perfuração

Esta nova jazida poderá garantir a auto-suficiência chinesa durante décadas e fortalecer a posição do yuan no cenário internacional. Além disso, no contexto do bloco BRICS, existe uma discussão crescente sobre a criação de sistemas de pagamento alternativos ao dólar, possivelmente lastreados em ouro. Um aumento drástico nas reservas físicas da China confere ao país um poder de negociação e uma estabilidade financeira sem precedentes.

Desafios técnicos e o futuro

Apesar do entusiasmo, a exploração deste jazigo enfrenta desafios hercúleos. Minerar a profundidades de 2.000 a 3.000 metros exige tecnologia de ponta para lidar com pressões extremas e temperaturas elevadas. Sistemas de ventilação e arrefecimento de alta complexidade serão necessários para garantir a segurança dos trabalhadores.

Especialistas do Conselho Mundial do Ouro alertam que, embora a descoberta seja promissora, a conversão destas "estimativas" em "reservas provadas" e, posteriormente, em produção ativa poderá levar vários anos. Ainda assim, o impacto psicológico nos mercados foi imediato, reforçando a ideia de que, mesmo numa era de ativos digitais, o ouro continua a ser o pilar fundamental da riqueza real e da estratégia soberana das grandes potências.

