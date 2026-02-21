Osterfest: A maior festa de Páscoa do Brasil já começou e vai até abril! Veja as atrações

A maior festa de Páscoa do nosso país ocorre anualmente em Pomerode, no estado de Santa Catarina. Este ano, as festividades já começaram e vão até abril. Confira aqui as atrações.

Osterfest em Santa Catarina: a maior festa de Páscoa do Brasil! Crédito: Divulgação.

O município de Pomerode, em Santa Catarina, detém o título da maior festa de Páscoa do Brasil, a famosa ‘Osterfest’ (que na tradução livre significa "Festa da Páscoa" em alemão). Neste ano, a sua 18ª edição teve início no dia 12 de fevereiro e se estende até o dia 5 de abril, com muitas atrações e até novidades.

Aliás, a festa ostenta dois recordes já reconhecidos pelo Guinness World Records (o famoso Livro dos Recordes): o Maior Ovo Decorado do Mundo e a Maior Árvore de Páscoa do Mundo. E é claro que a cada ano eles estão presentes na festa.

Acompanhe abaixo mais informações sobre a festa deste ano.

O que você precisa saber sobre a Osterfest 2026

A festa esse ano tem novidades em estrutura, decoração e programação de atividades. São mais de 30 atrações para toda a família. As festividades principais ocorrem dentro do Centro Cultural de Pomerode, no Centro da cidade.

Pensando na comodidade dos visitantes, do lado de fora do local, haverá mais uma área de bilheterias, reduzindo filas nos dias de maior movimentação. Mas também há venda de ingressos online, clicando aqui. A entrada custa R$ 12 e crianças com menos de três anos não pagam e há meia entrada conforme a legislação vigente.

A organização do evento espera receber neste ano cerca de 200 mil visitantes.

Entre as atrações destacam-se: a oficina de pintura de casquinhas, que este ano conta com ar-condicionado na sala; competições típicas (como Tiro ao alvo), pintura facial artística, parque de diversões, os mascotes Fritz e Frida Hase, passeio de pônei e oficinas de artesanato e de pinturas de bolachas. Alguns desses atrativos são pagos à parte.

Outro reforço este ano é no espaço para convivência e alimentação, onde mais mesas foram distribuídas, proporcionando maior conforto às famílias.

Nos sábados, às 18h, terá o espetáculo musical “Gratidão”, que este ano terá efeitos especiais novos, em uma narrativa envolvente e emocionante. Nos sábados e domingos, a partir das 15h, terão grupos de dança folclórica e o tradicional Stüppen, a Serenata de Páscoa.

A Osterfest ostenta o maior ovo decorado do mundo. Crédito: Divulgação.

O Ovo de Páscoa gigante tem mais de 15 metros de altura, e sua estrutura recebe anualmente uma arte diferente, assinada por artistas locais ou convidados. O artista responsável pela obra este ano é o escritor e ilustrador de livros infantis Guilherme Karsten. As cores que ele usou no Ovo também foram adotadas na pintura das casquinhas da maior árvore de Páscoa do mundo.

Aliás, a estrutura da árvore é montada com galhos secos decorados com mais de 100 mil cascas de ovos naturais, pintadas de forma artesanal. A tradição simboliza a ressurreição, onde os galhos secos representam a morte e as cascas coloridas representam a vida.

A Árvore de casquinhas de ovos em 2023. Crédito: Daniel Zimmermann/Divulgação.

Uma questão que pode interessar, a Osterfest não conta com estacionamento próprio. Mas há vagas nas ruas, nas proximidades do Centro Cultural e em vários espaços privados no entorno.

A festa ocorre sempre de quinta-feira a domingo, das 10h às 20h; mas também abrirá nos dias 9 de março (aniversário da cidade de Joinville) e 23 de março (aniversário de Florianópolis), proporcionando mais opções para os moradores destas cidades irem visitar a festa em Pomerode.

Ah, e uma última informação: a festa é pet friendly. Mas atente-se a algumas regras: tenha sempre em mãos saquinhos para a limpeza das necessidades fisiológicas do seu pet. O uso da guia é obrigatório para todos os cães e focinheira para não socializados ou com problemas comportamentais.

