Chocolate caro na Páscoa: como o clima afetou o cacau e o preço no supermercado

Antes da Páscoa, o chocolate pesa mais no bolso porque o preço final depende não só da cotação do cacau, mas também do clima nas lavouras, da oferta global e do atraso entre commodity, indústria e supermercado.

O chocolate depende de uma cadeia longa, que começa no campo e termina no varejo.

Nos dias que antecedem a Páscoa, muita gente percebe a mesma cena no corredor do supermercado: ovos, barras e bombons mais caros do que gostaria. No Brasil, esse incômodo não é só impressão. Na virada para 2026, o item “chocolate em barra e bombom” apareceu entre as principais altas alimentares do Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo IPCA), com avanço de 27,12% em 12 meses em dezembro de 2025, segundo material do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

Mas a história do preço do chocolate não começa na gôndola. Ela começa muito antes, nas áreas produtoras de cacau.

A cotação internacional do grão despencou mais de 70% em relação ao pico do fim de 2024 e girava em torno de US$ 3.250 por tonelada em 3 de abril de 2026. Ainda assim, essa queda não chega de forma imediata ao consumidor. Entre a commodity e o produto final existe um caminho mais lento, com contratos, estoques e planejamento industrial.

Quando o céu aperta, a oferta encolhe

A relação entre clima e chocolate é mais direta do que parece. A África Ocidental responde por cerca de 70% da produção mundial de cacau, e qualquer problema ali mexe com o mercado inteiro. Em Gana, por exemplo, a própria autoridade do setor alertou em 2025 que o excesso de chuva, a redução de insolação e o aumento de doenças fúngicas poderiam reduzir a produção. Esse tipo de combinação atinge o enchimento das vagens, a qualidade dos grãos e a renda do produtor.

Doenças fúngicas no cacau podem reduzir a produtividade e agravar a pressão sobre a oferta global.

Foi justamente essa sequência de choques que ajudou a empurrar o cacau para níveis recordes recentemente: primeiro, problemas climáticos e fitossanitários apertaram a oferta; depois, o mercado começou a reajustar preços em toda a cadeia.

Agora o quadro parece menos dramático do que no auge da crise. Em março de 2026, agricultores na Costa do Marfim relataram chuvas regulares e perspectiva de uma safra intermediária mais forte, enquanto a ICCO (Organização Internacional do Cacau) revisou a temporada 2024/25 para um superávit global de 75 mil toneladas. Mesmo assim, melhora de safra não apaga da noite para o dia o encarecimento acumulado antes.

Da lavoura à indústria, o repasse anda devagar

Quem olha apenas a cotação do cacau pode imaginar que, se o grão caiu, o chocolate deveria cair junto. Só que a indústria não compra matéria-prima como o consumidor compra um bombom.

Após disparar a níveis recordes, a cotação internacional do cacau recuou, mas esse alívio não chega de forma imediata ao preço do chocolate no varejo. Fonte: Trading Economics.

Fabricantes fecham compras com antecedência, processam estoques e definem produção sazonal muitos meses antes da Páscoa. Segundo a Reuters, boa parte dos chocolates sazonais deste ano foi produzida quando o cacau ainda estava extremamente caro.

Na prática, esse atraso aparece assim:

a indústria compra cacau meses antes da venda final;

a fábrica precisa consumir estoques antigos antes de sentir plenamente a matéria-prima mais barata;

o varejo reajusta preços com atraso, especialmente em datas sazonais fortes como a Páscoa.

Por isso, a queda da commodity pode até melhorar o humor do mercado, mas não se traduz automaticamente em alívio imediato na prateleira.

A cotação cai, mas o supermercado responde depois

É por isso que o preço do chocolate pode continuar alto mesmo quando o noticiário fala em queda do cacau. O mercado internacional reage rápido a expectativa de safra, clima e estoques. O varejo, não. Ele carrega o peso de decisões tomadas meses antes.

Em outras palavras: a barra vendida hoje nem sempre reflete o cacau negociado hoje. Muitas vezes, ela ainda carrega o custo do período em que o grão estava em patamares muito mais elevados.

O clima do cacau importa, e muito, porque ele ajuda a moldar a oferta global. Mas entre uma chuva boa na Costa do Marfim e um preço mais amigável no supermercado existe um intervalo inevitável.

Se a recuperação produtiva se confirmar e o superávit global ganhar consistência, o alívio pode aparecer mais à frente. Para esta Páscoa, porém, a rota climática do chocolate ainda pesa no bolso.