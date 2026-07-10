Cana no Centro-Sul: moagem avança com tempo firme antes da chegada de nova frente fria

Tempo seco favorece corte e moagem da cana-de-açúcar no Centro-Sul até sexta-feira, mas uma nova frente fria pode provocar chuva e interrupções pontuais no fim de semana, sobretudo no PR, sul de MS e sul de SP.

Cana-de-açúcar no Centro-Sul sob tempo seco, condição que favorece o corte e a moagem antes da chegada de uma nova frente fria no fim de semana.

O tempo seco deve manter boas janelas para corte, transporte e moagem da cana-de-açúcar no Centro-Sul até sexta-feira (10). As áreas mais favorecidas ficam em São Paulo, Triângulo Mineiro, sul de Goiás, centro-norte de Mato Grosso do Sul e norte do Paraná, onde a chuva deve ficar baixa ou ausente.

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A mudança ocorre entre sábado (11) e domingo (12), com a chegada de uma nova frente fria ao Centro-Sul. Os maiores acumulados ficam no Sul, mas a instabilidade pode avançar para o norte do PR, sul de MS e sul de SP, com volumes de 20 mm a 40 mm em pontos mais expostos. Para as usinas, mesmo chuva moderada pode reduzir o ritmo das máquinas, aumentar a umidade da palhada e dificultar estradas rurais.

Tempo firme favorece corte e moagem até sexta-feira

Até sexta-feira, se espera pouca chuva sobre o interior paulista, Triângulo Mineiro, sul de Goiás e boa parte de Mato Grosso do Sul. Regiões como Ribeirão Preto, Piracicaba, Araçatuba, São José do Rio Preto, Uberaba, Uberlândia, Quirinópolis e Rio Verde devem ter predomínio de sol, poucas nuvens e tardes secas, com máximas de 28°C a 32°C nas áreas canavieiras.

Até sexta-feira, a chuva ainda fica limitada no cinturão canavieiro, mantendo tempo mais seco em São Paulo, Minas Gerais, Goiás e Mato Grosso do Sul antes da frente fria avançar no fim de semana.

Esse padrão favorece a colheita mecanizada porque mantém o solo mais firme e reduz pausas por lama ou excesso de umidade. Também ajuda o transporte entre lavoura e usina, especialmente em rotas do interior de SP, sul de GO, Triângulo Mineiro e centro-norte de MS. O ponto negativo é a baixa umidade à tarde, que pode ficar entre 20% e 30% em áreas de GO, MT e oeste de MG, exigindo atenção com poeira e fogo.

Frente fria traz chuva ao PR, sul de MS e sul de SP no fim de semana

A virada começa na sexta-feira à noite e ganha força no sábado, quando a frente fria reorganiza a chuva sobre o Sul. No acumulado da semana, o norte do Paraná e o sul de Mato Grosso do Sul podem chegar a 30 mm ou 40 mm, enquanto o sul de São Paulo pode registrar até 30 mm no domingo. Em RS e SC, os volumes podem alcançar 50 mm, mas ficam fora do núcleo principal da cana.

Até segunda-feira, a nova frente fria espalha chuva entre o Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, reduzindo a janela operacional para corte e transporte da cana.

Para o setor sucroenergético, a atenção maior fica em quatro faixas:

• norte do Paraná: Londrina, Maringá, Paranavaí e Umuarama podem ter pausas temporárias na colheita;

• sul de MS: Dourados, Rio Brilhante e Nova Alvorada do Sul podem receber até 30 mm no domingo;

• sul de SP: Assis, Ourinhos, Presidente Prudente e Itapeva entram na borda da instabilidade;

• interior de SP, MG e GO: Ribeirão Preto, Uberaba e Quirinópolis seguem com risco menor.

Frio após a frente exige ajuste, mas não indica dano amplo

Depois da passagem da frente fria, a temperatura cai principalmente no Paraná, sul de Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo e áreas de maior altitude do Sudeste. No sul de MS, as mínimas podem ficar entre 6°C e 10°C nas primeiras horas após a mudança. Em São Paulo, muitas áreas devem registrar mínimas entre 14°C e 16°C, enquanto o sul de Minas pode ficar entre 10°C e 12°C.

A queda de temperatura após a frente fria alcança o Paraná, sul de Mato Grosso do Sul e sul de São Paulo, podendo prolongar a umidade no campo e reduzir o ritmo da colheita da cana.

Para a cana, o efeito mais provável é operacional, não produtivo. O frio reduz a evaporação logo após a chuva e pode prolongar a umidade em talhões com solo pesado.

Nos próximos 7 dias, o melhor planejamento é aproveitar a janela seca até sexta-feira, antecipar áreas com risco de atoleiro e acompanhar a chuva no PR, sul de MS e sul de SP.