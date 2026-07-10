Frente fria e ciclone extratropical espalham as chuvas pelo Brasil; veja os estados atingidos

Uma frente fria provocará uma grande virada no tempo no Brasil neste final de semana, levando tempestades com até 150 mm de chuva para estados das regiões Sul, Sudeste, Centro-Oeste, Norte e Nordeste.

Nesta sexta-feira (10) uma frente fria já tem causado tempestades significativas entre o norte do Rio Grande do Sul, Santa Catarina e o sul do Paraná. O sistema está marcando uma nova virada no tempo para a região Sul, após vários dias de predomínio de tempo firme e seco.

Os maiores volumes de precipitação são esperados para a Região Sul. Entre Santa Catarina, norte do Rio Grande do Sul e sudoeste do Paraná, os acumulados podem atingir entre 100 e 150 mm ao longo dos próximos dias.

Há risco de transtornos como cortes no fornecimento de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos, pequenos deslizamentos de terra e ocorrência de descargas elétricas (raios), principalmente entre esta sexta-feira (10) e o sábado (11).

Tempestades se intensificam durante o fim de semana

Entre o sábado (11) e o domingo (12), a queda da pressão atmosférica contribuirá para a intensificação das tempestades e o deslocamento da frente em direção norte, ampliando a área de atuação do sistema. Além de atingir os estados do Sul, pancadas de chuva também se formarão no Mato Grosso do Sul e em São Paulo ao longo do final de semana.

Previsão de acumulados totais até o final da quarta-feira mostra regiões que serão mais afetadas pela chuva nos próximos dias, com destaque para uma faixa envolvendo RS, SC e PR.

Na segunda-feira (13) e na terça-feira (14), a frente fria continuará avançando em direção norte. Há possibilidade de pancadas de chuva no Rio de Janeiro e no Espírito Santo, além de chuvas localizadas e esparsas sobre Minas Gerais. Nessas áreas, os acumulados totais de chuva poderão alcançar valores de até 50 mm.

Ao mesmo tempo, o sistema reorganizará o transporte de umidade sobre o Brasil, favorecendo a formação de chuvas também no sul do Amazonas, Acre, Rondônia e extremo oeste do Mato Grosso, após breve período mais firme e seco.

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Entre a terça-feira (14) e a quarta-feira (15), a frente fria alcançará a altura da Bahia, contribuindo para o retorno das pancadas de chuva também em parte da Região Nordeste, após um período de tempo mais seco. Em todo o litoral baiano e também em Sergipe, os volumes de chuva nestes dias podem chegar a valores entre 30 e 50 mm totais, causando pequenos transtornos para a população.

Previsão de nebulosidade e chuva na terça-feira durante a tarde (esquerda) e quarta-feira ao meio-dia (direita) ilustram a chegada da frente fria ao Nordeste, com chuvas em BA e SE.

A sequência de frentes frias e ciclones extratropicais observada durante este início de Julho está relacionada, em parte, ao comportamento de duas oscilações meteorológicas: A Oscilação Antártica, que vem favorecendo a atuação de sistemas transientes sobre o centro-sul do Brasil; e a Oscilação de Madden-Julian, que contribui para aumentar a disponibilidade de umidade e favorecer a formação de chuva sobre as regiões Norte e Nordeste.

A combinação entre esses sistemas atmosféricos cria um cenário altamente favorável para mudanças significativas nas condições do tempo. Como resultado, a frente fria que avança nos próximos dias resultará no retorno de pancadas de chuva significativa para todas as cinco regiões do Brasil.